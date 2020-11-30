GÜNDEM ÖZETİ / 1 ARALIK 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP, HDP, MHP ve İYİ Partinin grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45/09.45)

2- TBMM'den

Genel Kurulda, Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

KİT Komisyonunda, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün hesapları görüşülecek.

(TBMM/15.00/15.30)

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin "sosyal koruma" istatistikleri ile "kültür ekonomisi" verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı video konferans yöntemiyle yapılacak.

(Brüksel)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Bakü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ukrayna'da düzenlenen Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nı kabul edecek.

(Ankara/12.00)

2- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve takımdan bir futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Almanya'nın Leipzig takımıyla yapacakları maç öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Takım son çalışmasını antrenman sahasında yapacak.

(İstanbul/19.00/19.30)

Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ve takımdan bir oyuncu, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki basın toplantısında soruları cevaplayacak. Takım son çalışmasını statta yapacak.

(İstanbul/17.45/18.30)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası A, B, C ve D Gruplarında yapılacak maçlarla başlayacak.

4- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 10. ve son maçında Rusya'yı konuk edecek.

(Antalya/17.00)

5- TFF 1. Lig'in 8. haftasından ertelenen Menemenspor- Ankaraspor maçı yapılacak.

(İzmir/13.30)

6- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup maçları başlayacak. Fenerbahçe Öznur Kablo, Metro Enerji Spor Salonu'ndaki B Grubu birinci aşama maçlarının ilkinde Çekya'nın USK Prag takımıyla karşılaşacak. Grubun diğer maçında, Fransa'dan ASVEL Feminin ile Polonya'dan Arka Gdynia karşı karşıya gelecek.

Caferağa Spor Salonu'ndaki A Grubu mücadelesinde Rus ekipler Dynamo Kursk ve Nadezhda karşılaşacak.

(İstanbul/17.00/20.00/19.00)

7- ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası Aliağa Petkimspor-Empera Halı Gaziantep Basketbol, Anadolu Efes- Pınar Karşıyaka ve Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko maçlarıyla başlayacak.

(İzmir/18.00/İstanbul/20.15/20.15)

8- Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Ligi C Grubu'ndaki 4. maçında deplasmanda Rusya'nın CSKA takımıyla karşılaşacak.

(Moskova/20.45)

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