GÜNDEM ÖZETİ / 16 Haziran 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap edecek, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin Galler ile oynayacağı maçı izleyecek.

(Bakü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Devlet Korumasında Yetişen Gençlerimizin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"ne katılacak.

(Ankara/14.30)

2- İYİ Parti'nin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

(TBMM/10.30)

3- TBMM'den

Genel Kurulda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

KİT Komisyonu'nda TOKİ Başkanlığı, Vakıf İnşaat ve Restorasyon A.Ş. ile Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2017 ve 2018 yıllarına ait kesin hesapları incelenecek.

(TBMM/14.30/16.00/17.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valilik, AK Parti İl Başkanlığı dahil çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Mardin- Midyat Yolu temel atma törenine katılacak, Midyat Kuyumcular Çarşısı esnafıyla bir araya gelecek.

(Mardin/10.00-18.00)

2- TÜİK, 2020 yılı sinema, tiyatro, opera, bale, orkestra, koro ve topluluk istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ile 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17 Haziran'da düzenlenecek GDAÜ Zirvesi ve Dışişleri Bakanları Toplantısı ile 18-20 Haziran'da düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu hakkında basını bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

(Antalya/10.00)

2- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden bir araya gelecek.?

(Cenevre)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) gruplarda 2. maçlar başlayacak. Türkiye, A Grubu'nda Galler ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

A Grubu'nun diğer maçında İtalya ile İsviçre karşılaşacak; B Grubu'nda ise Finlandiya-Rusya maçı yapılacak.

(Bakü/19.00/Roma/22.00/Saint Petersburg/16.00)

2- Futbolda 2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nin 2'nci eleme turu kuraları çekilecek. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın, Konferans Ligi'nde ise Demir Grup Sivasspor'un rakipleri belli olacak.

(Nyon/13.00/14.30)

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