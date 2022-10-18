GÜNDEM ÖZETİ / 18 Ekim 2022

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ATO Congresium'da düzenlenecek, "Bağımlılıkla Mücadele İl/İlçe Çalıştayları Değerlendirme Şurası"na katılacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Valiliği, Eyyübiye kentsel dönüşüm alanını, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Valilik ve Belediye'de değerlendirme toplantılarına katılacak.

(Şanlıurfa/12.00-17.00)

2- TBMM'den

CHP, MHP ve HDP'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(13.30/10.45/12.45)

Genel Kurulda, Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) TSK unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bartın'daki maden kazasıyla ilgili bilgilendirme yapacak.

(15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Şanlıurfa/12.00/15.00/17.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Toprağa İz Bırakan ?Kadınlar" programına katılacak.

(Ankara/14.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu ile konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

GÜNCEL

1- Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamaya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu mücadelesi başlayacak; Kasımpaşa-Yeni Mersin İdmanyurdu, Serik Belediyespor- Batman Petrolspor, Manisa FK-Ambercay Eynesil Belediyespor, Ankaraspor- Pazarspor, Altay- Efeler 09, Çaykur Rizespor- Boyabat 1868, Yukatel Kayserispor- Alagöz Holding Iğdır FK, Adana Demirspor- Adıyaman FK maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/Antalya/13.30/Manisa/Ankara/İzmir/14.00/Rize/15.00/Kayseri/17.30/Adana/20.30)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 3. hafta mücadelesi başlayacak; Anadolu Efes, İspanyol ekip Valencia Basket'i, Fenerbahçe Beko, Fransa temsilcisi LDLC ASVEL Villeurbanne'yi konuk edecek.

(İstanbul/20.00/20.45)

3- Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nun 2. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Almanya'nın Veolia Towers Hamburg takımıyla karşılaşacak.

(Hamburg/20.30)

4- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında B Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın Surne Bilbao takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Bilbao/21.30)

5- Hentbolda EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın 3. tur kuraları çekilecek. Kupaya 3. turdan katılan İzmir Büyükşehir Belediyespor ile 2. turdan gelen Ankara Yenimahalle Belediyespor ve Antalya Konyaaltı Belediyespor'un rakipleri belli olacak.

(Viyana/12.00)

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