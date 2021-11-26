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GÜNDEM ÖZETİ / 27 Kasım 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 27 Kasım 2021

26.11.2021 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 27 Kasım 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan ziyaretiCumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov tarafından Oğuzhan Köşkü'nde resmi törenle karşılanacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov tarafından Oğuzhan Köşkü'nde resmi törenle karşılanacak.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki lider anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Berdimuhammedov tarafından nişan tevcih edilecek Erdoğan, mevkidaşının onuruna vereceği resmi akşam yemeğine katılacak.

(Aşkabat)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı Çalıştayı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ziyaretlerde bulunacak.

(Samsun/10.30-18.30)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beypazarı ilçesinde hayata geçirilen yatırımların toplu açılış törenine katılacak.

(Ankara/13.30-15.30)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş basın mensuplarıyla buluşacak, Büyükşehir Belediyesinin "Havza Su Arıtma Tesisi" temel atma törenine iştirak edecek.

(Samsun/11.00-15.30)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı" kapsamında "AK Parti'nin Demokrasi Yolculuğu ve Lider" konulu ders verecek ve gazetecilerle bir araya gelecek.

(Rize/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Aşkabat)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, stat yeri saha incelemesinde bulunacak.

Vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunacak Kasapoğlu, milli yüzücü Sevilay Öztürk ve ailesini ziyaret ederek Kahramanmaraş Gençlik Çalıştayı'na katılacak.

(Kahramanmaraş/12.30-16.00)

2- Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasına Fraport TAV Antalyaspor- Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor ve Beşiktaş-GZT Giresunspor maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/13.30/Rize/16.00/İstanbul/19.00)

3- Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasına Kocaelispor-Nasadoge Menemenspor, İstanbulspor-Altaş Denizlispor, Beypiliç Boluspor- Eyüpspor ve Yılport Samsunspor- Adanaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Kocaeli/İstanbul/13.30/Bolu/16.00/Samsun/19.00)

4- TFF 2. Lig'de 15. hafta mücadelesi tamamlanacak; TFF 3. Lig'in 1 ve 3. Gruplarında 14. hafta, 2. Grup'ta 15. hafta karşılaşmaları başlayacak.

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası başlayacak; Nesibe Aydın- Çankaya Üniversitesi, Beşiktaş HDI Sigorta- Bursa Büyükşehir Belediyespor, UMF Yapı İzmit Belediyespor-BOTAŞ maçları yapılacak.

(Ankara/16.00/İstanbul/16.30/Kocaeli/17.00)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 11. Hafta PTT-VakıfBank, Kuzeyboru-Bolu Belediyespor ve Yeşilyurt-Karayolları maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/14.00/Aksaray/İstanbul/17.00)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasına Fenerbahçe HDI Sigorta- Sorgun Belediyespor, Tokat Belediye Plevne- Galatasaray HDI Sigorta maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.00/Tokat/15.30)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftasından 4 maç yapılacak.

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Gurbanguli Berdimuhammedov, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkmenistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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