GÜNDEM ÖZETİ / 3 Temmuz 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 3 Temmuz 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.

6 Nisan 1920

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YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Konya Ovası Sulama Projesi'nin açılışına katılacak.

(Konya/17.00)

2- TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan-haziran dönemine ilişkin banka kredileri eğilim anketini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu VIII. Toplantısı"na katılacak.

(Antalya/17.30)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

GÜNCEL

1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmesine ilişkin 20 sanığın gıyabında yargılanmasına İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.

(İstanbul/10.30)

2- Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili arama çalışmaları izleniyor.

(Van)

3- FETÖ davaları

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 107 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

4- Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin 7 sanığın yargılanmasına Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak.

(İstanbul/10.00)

5- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İznik Sahil Bandı ile Nilüfer Hatun İmareti Türk İslam Eserleri Müzesi'nin açılış törenlerine katılacak, Termal ilçesinde incelemelerde bulunacak.

(Bursa/10.00/11.00/Yalova/16.00)

SPOR

1- Süper Lig'de 30. haftanın açılış maçında Yukatel Denizlispor, Gaziantep FK'yi konuk edecek.

(Denizli/21.00)

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İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 23:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 3 Temmuz 2020 - Son Dakika

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