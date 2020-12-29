GÜNDEM ÖZETİ / 30 Aralık 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans yöntemiyle Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/ 16.00)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması Tanıtım Toplantısı"na iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, açılış töreni ve toplantılara katılacak.

(Giresun/09.00-14.00/Ordu/16.00-18.30)

4- TÜİK, kasım ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2020 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

2- İngiltere'de parlamento, Avrupa Birliği ile varılan ticaret anlaşmasını oylayacak.

GÜNCEL

1- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 132 sanıklı davada karar açıklanacak.

(Ankara/10.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- TFF 1. Lig'in 8. haftasından ertelenen Tuzlaspor- Altay, 9. haftasından ertelenen İstanbulspor- Adana Demirspor ve 11. haftasından ertelenen Adanaspor- Beypiliç Boluspor karşılaşmaları yapılacak.

(İstanbul/13.30/19.00/Adana/16.00)

2- Misli.com 2. Lig gruplarında 18. hafta maçlarının tamamı yapılacak; 3. Lig gruplarında 16. hafta maçlarına devam edilecek.

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fransa'nın ASVEL takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta maçları yapılacak; Çankaya Üniversitesi-Birevim Elazığ İl Özel İdare, BOTAŞ-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Büyükşehir Belediye Adana Basketbol-Nesibe Aydın, Hatay Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor, İzmit Belediyespor- Bellona Kayseri Basketbol, Beşiktaş HDI Sigorta- Samsun Canik Belediyespor, Galatasaray-Fenerbahçe Öznur Kablo karşılaşmaları oynanacak.

(Ankara/14.00/14.00/Adana/Hatay/14.00/Kocaeli/14.30/İstanbul/16.00/17.00)

5- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasından ertelenen Sorgun Belediyespor-Solhanspor maçı yapılacak.

(Yozgat/16.00)

6- Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasından ertelenen Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Çan Gençlik Kalespor maçı yapılacak.

(İstanbul/14.00)

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