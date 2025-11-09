2 haftaya evlenecekti! Otel çalışanı, yaptığı uyarı sonrası öldürüldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, görev yaptığı otelin önünde içki içen iki kişiyi uyaran güvenlik görevlisi Tahsin Göker, çıkan tartışmada bıçaklanarak hayatını kaybetti.

İÇKİ İÇENLERİ UYARDI, GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

Olay, saat 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Selçuk Mahallesi Musalla Sokak'taki otelin önünde meydana geldi. Güvenlik görevlisi Tahsin Göker, görev yaptığı otelin önünde oturup içki içen Eyüp T. ve arkadaşı H.S.'yi kalkmaları yönünde uyardı. Uyarı sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eyüp T., Göker'i göğsünden bıçakladı. Olayın ardından Eyüp T. ile H.S., kaçtı. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Tahin Göker, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Göker, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve mahalle bekçileri, şüpheliler Eyüp T. ile H.S.'yi, suç aleti bıçakla birlikte kısa sürede yakaladı. 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Tahsin Göker

2 HAFTA SONRA EVLENECEKTİ

Tahsin Göker'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Sevenleri, ailesi ve nişanlısı morg önünde üzgün şekilde bekledi. Göker'in, Başak adındaki nişanlısıyla düğün hazırlığı yaptığı, 22 Kasım'da nikah kıymayı planladığı öğrenildi.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada otel önündeki kavganın güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Tahsin Göker ve iş arkadaşı T.K.B. ile otel önünde alkol alan Eyüp T. ve arkadaşı H.S.'nin kavga ettiği, Eyüp T.'nin Göker'i bıçakladığı, ardından Eyüp T. ile H.S.'nin kaçtığı anlar görüntülere yansıdı.

ANNENİN FERYADI YÜREK BURKTU

Eyüp T. tarafından öldürülen güvenlik görevlisi Tahsin Göker'in cenazesi, Adli Tıp'taki işlemlerin ardından anne Nimet, baba Adnan, kız kardeşi Rana ve sevenleri tarafından teslim alındı. Cenaze alınırken Nimet Göker, "Benim oğlumu yaktın. Benim oğlumun kalbine nasıl bıçağı sapladın. Allah'ım senin de canını alsın" diye feryat etti. Baba Adnan Göker ise gözyaşlarını tutamadı. Tahsin Göker'in cenazesi, defnedilmek üzere Burdur'un Tefenni ilçesine götürüldü.