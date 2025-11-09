2 haftaya evlenecekti! Otel çalışanı, yaptığı uyarı sonrası öldürüldü - Son Dakika
2 haftaya evlenecekti! Otel çalışanı, yaptığı uyarı sonrası öldürüldü

2 haftaya evlenecekti! Otel çalışanı, yaptığı uyarı sonrası öldürüldü
09.11.2025 13:00  Güncelleme: 15:57
2 haftaya evlenecekti! Otel çalışanı, yaptığı uyarı sonrası öldürüldü
Antalya'da güvenlik görevlisi 26 yaşındaki Tahsin Göker, çalıştığı otelin önünde içki içtiği gerekçesiyle uyardığı Eyüp T. tarafından göğsünden bıçaklandı. Hastanede yaşamını yitiren Göker'in, 2 hafta sonra evlenmeyi planladığı öğrenildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, görev yaptığı otelin önünde içki içen iki kişiyi uyaran güvenlik görevlisi Tahsin Göker, çıkan tartışmada bıçaklanarak hayatını kaybetti.

İÇKİ İÇENLERİ UYARDI, GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

Olay, saat 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Selçuk Mahallesi Musalla Sokak'taki otelin önünde meydana geldi. Güvenlik görevlisi Tahsin Göker, görev yaptığı otelin önünde oturup içki içen Eyüp T. ve arkadaşı H.S.'yi kalkmaları yönünde uyardı. Uyarı sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eyüp T., Göker'i göğsünden bıçakladı. Olayın ardından Eyüp T. ile H.S., kaçtı. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Tahin Göker, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Göker, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

2 hafta sonra düğünü vardı! Otel çalışanı genç, yaptığı uyarı yüzünden öldürüldü

Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve mahalle bekçileri, şüpheliler Eyüp T. ile H.S.'yi, suç aleti bıçakla birlikte kısa sürede yakaladı. 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

2 hafta sonra düğünü vardı! Otel çalışanı genç, yaptığı uyarı yüzünden öldürüldü
Tahsin Göker

2 HAFTA SONRA EVLENECEKTİ

Tahsin Göker'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Sevenleri, ailesi ve nişanlısı morg önünde üzgün şekilde bekledi. Göker'in, Başak adındaki nişanlısıyla düğün hazırlığı yaptığı, 22 Kasım'da nikah kıymayı planladığı öğrenildi.

2 hafta sonra düğünü vardı! Otel çalışanı genç, yaptığı uyarı yüzünden öldürüldü

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada otel önündeki kavganın güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Tahsin Göker ve iş arkadaşı T.K.B. ile otel önünde alkol alan Eyüp T. ve arkadaşı H.S.'nin kavga ettiği, Eyüp T.'nin Göker'i bıçakladığı, ardından Eyüp T. ile H.S.'nin kaçtığı anlar görüntülere yansıdı.

ANNENİN FERYADI YÜREK BURKTU

Eyüp T. tarafından öldürülen güvenlik görevlisi Tahsin Göker'in cenazesi, Adli Tıp'taki işlemlerin ardından anne Nimet, baba Adnan, kız kardeşi Rana ve sevenleri tarafından teslim alındı. Cenaze alınırken Nimet Göker, "Benim oğlumu yaktın. Benim oğlumun kalbine nasıl bıçağı sapladın. Allah'ım senin de canını alsın" diye feryat etti. Baba Adnan Göker ise gözyaşlarını tutamadı. Tahsin Göker'in cenazesi, defnedilmek üzere Burdur'un Tefenni ilçesine götürüldü.

2 hafta sonra düğünü vardı! Otel çalışanı genç, yaptığı uyarı yüzünden öldürüldü
Kaynak: DHA

Güvenlik, Antalya, Cinayet, Güncel, Eyüp, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 haftaya evlenecekti! Otel çalışanı, yaptığı uyarı sonrası öldürüldü - Son Dakika

  • Osman kurt :
    Adli kontrol şartı ile salınır 0 0 Yanıtla
  • yol yolcu :
    ahbe güzel kardeşim sokaklar otelin mülkiyetinde değil niye kendini ateşe attın.alköl alanlar ruhsal açıdan her zaman tehlikelidirler.mekanın cennet olsun.Allah ailesine sabırlar versin. 0 0 Yanıtla
SON DAKİKA: 2 haftaya evlenecekti! Otel çalışanı, yaptığı uyarı sonrası öldürüldü - Son Dakika
