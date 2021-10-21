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E-5 Karayolu'nda feci kaza: Ticari taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

E-5 Karayolu'nda feci kaza: Ticari taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

21.10.2021 09:02
E-5 Karayolu'nda feci kaza: Ticari taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

5 Karayolu Bahçelievler mevkiinde seyir halinde olan ticari taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

E-5 Karayolu Bahçelievler mevkiinde seyir halinde olan ticari taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Taksinin çarptığı yaya metrelerce sürüklenerek olay yerinde hayatını kaybederken taksi sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza, saat 03.15 sıralarında Bahçelievler mevkii Edirne istikametinde yaşandı. İddiaya göre, 34 TBK 56 plakalı ticari taksi sürücüsü H.Y'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği belirsiz yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen yaya, metrobüs yoluna savruldu. Kazanın şokuyla emniyet şeridinde duran taksi sürücüsü durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

TALİHSİZ YAYA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kaza sonrası ağır şekilde yaralanan yaya üzerinde yaptığı incelemeler sonrası talihsiz adamın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekipleri otoyol üzerinde yaşanacak ikinci bir kazanın önüne geçmek amacıyla trafik akışını keserek araç geçişini yan yol üzerinden sağladı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası hayatını kaybeden şahıs incelenmek üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken ticari taksi sürücüsü H.Y, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazaya karışan ticari taksinin de olay yerinden kaldırılmasıyla yol açılarak trafik akışı normale döndü.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel E-5 Karayolu'nda feci kaza: Ticari taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika


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