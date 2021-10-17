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GÜNDEM ÖZETİ / 18 Ekim 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 18 Ekim 2021

17.10.2021 23:58
GÜNDEM ÖZETİ / 18 Ekim 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço tarafından resmi törenle karşılanacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço tarafından resmi törenle karşılanacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Angola Meclisine hitap edecek Erdoğan, Dr. Antonio Agostinho Neto Anıtı'nı ziyaret edecek, Türkiye-Angola İş Forumu'na ve Lourenço tarafından onuruna verilecek resmi akşam yemeğine katılacak.

(Luanda)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Kayseri/10.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, mevkidaşı Sahil Babayev ile görüşecek, şehitlikleri ziyaret edecek.

(Bakü)

3- AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hamza Dağ ve Erkan Kandemir parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Silivri İlçe Başkanlığını, MHP Silivri İlçe Başkanlığını, Silivri Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, ardından Silivri Mimar Sinan Köprüsü ile Boğluca Deresi Üzerindeki Kısa Köprü'nün Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.45/12.00/12.30/13.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu ve Konut Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 5 yıl vadeli devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 6'ncı turu Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in ara buluculuğunda başlayacak.

(Cenevre)

2- AB Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

(Lüksemburg)

3- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Eskişehir/11.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 9. haftası Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor ve Atakaş Hatayspor- Gaziantep maçlarıyla tamamlanacak.

(Antalya/Hatay/20.00)

2- TFF 1. Lig'in 9. hafta son maçında İstanbulspor ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası Fenerbahçe Beko- Anadolu Efes maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.15)

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasından Galatasaray HDI Sigorta-Yeni Kızıltepespor maçı oynanacak.

(İstanbul/14.00)

5- Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve takımdan bir futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla yapacakları maça ilişkin BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak, takım son çalışmasını tesislerde yapacak.

(İstanbul/16.00/16.30)

6- Sporting Lizbon Teknik Direktörü Ruben Amorim ve takımdan bir futbolcu, Vodafone Park'ta düzenlenecek basın toplantısında Beşiktaş maçına ilişkin soruları cevaplayacak, takım son çalışmasını yapacak.

(İstanbul/18.15/19.00)

7- Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası, Kemer'de sürecek. Türkiye, A Grubu'nda kadınlarda Finlandiya ve Slovenya, erkeklerde ise Almanya ile karşılaşacak.

(Antalya/11.00/21.00/15.45)

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ankara, Angola, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 18 Ekim 2021 - Son Dakika


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