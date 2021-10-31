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GAZİANTEP - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Fırat Havzası Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

GAZİANTEP - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Fırat Havzası Toplantısı'na katıldı

31.10.2021 12:30

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, tedbir ve tanıtımlarla turizmde iyi bir ivme yakaladıklarını belirterek, "Son 3 ayda 12 milyar dolar turizm gelirimiz oldu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, tedbir ve tanıtımlarla turizmde iyi bir ivme yakaladıklarını belirterek, "Son 3 ayda 12 milyar dolar turizm gelirimiz oldu. Bu, 2019 yılının aynı aylarına göre yakın rakamlar." dedi.

Alpaslan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Toplantı Salonu'nda düzenlenen Fırat Havzası Değerlendirme Toplantısı'nda, bölgenin turizm cenneti olduğunu söyledi.

Türkiye'nin son yıllarda turizme yaptığı yatırımlardan bahseden Alpaslan, şöyle devam etti:

"Rus uçağın düşmesiyle ve ardından İstanbul'da patlayan bombalardan sonra turizm sıkıntıya girmişti. 2017 ve 2018'de normalleşmeyle beraber tekrar biz eski ivmesini yakalamıştık. 2019 yılı, Türkiye için harika bir yıl oldu turizmde. 35 milyar dolar turizm geliri elde ettik. 52 milyon yabancı turist ağırladık ülkemizde. Bu da Türkiye olarak dünyada en fazla turist ağırlayan 6. ülke konumuna getirdi bizi."

Alpaslan, 2020'de turizm açısından önemli yatırımlar yaptıklarını ve buna bağlı olarak beklentilerin yüksek olduğunu ifade ederek, "2020'de, yine bizim bakanlığımızın hayal ettiği gibi, Anadolu'nun her bölgesinde 12 ay turizmin yaşanması için artık ramak kalmıştı. Tüm yatırım ve istekler buna yönelikti. Dolayısıyla 2020 yılı bizim için muhteşem bir yıl olacaktı ama tam bu sırada Kovid-19 salgını çıkınca ve tüm dünyayı etkileyince maalesef dünya kapandı. Biz de ülke olarak 40 milyar dolar turizm geliri elde etmeyi beklerken 12 milyarda kaldık." diye konuştu.

"Turizmde iyi bir ivme yakaladık"

Yaşanan olumsuzluklara rağmen pes etmediklerini ifade eden Alpaslan, şunları kaydetti:

"Bütün bunları gördükten sonra biz burada pes etmek yerine, bu ortamda durumu daha iyi nasıl iyileştiririz, bu araştırmaya yöneldik. Dünyaya örnek olacak şekilde güvenli turizm sertifikası programı başlattık. Bu sayede, 2020 ve 2021 yılında dünyada özellikle İspanya ve İtalya gibi rakiplerimize nazaran daha sınırlı bir kayıpla turizm sezonunu kapattık. Tabi ki tablo hiç iç açıcı değildi. Şunu görüyoruz ki 2021 yılının bu son 3 ayında, temmuz, ağustos ve eylül ayında, Türkiye olarak aldığımız tedbirler ve tanıtımlarla turizmde iyi bir ivme yakaladık. Son 3 ayda 12 milyar dolar turizm gelirimiz oldu. Bu, 2019 yılının aynı aylarına göre yakın rakamlar. Dolayısıyla çok iyi bir evrede olduğumuz, bundan sonraki çalışmamızla tekrar 2019 yılındaki ivmeyi yakalayabileceğimizi gösteriyor."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Paris'teki Eyfel Kulesi'ne her yıl 80 milyon kişinin gittiğini Fırat havzasına da her yıl 80 milyon kişinin gelmesi halinde bölgede terör ve uyuşturucunun kalmayacağını söyledi.

İstenilen turizm potansiyeline ulaşmaları halinde kişi başına düşen milli gelirin 20 bin doların üzerine çıkacağını ve kimsenin Türkiye'yi tutamayacağını aktaran Şahin, ellerinde çok büyük bir hazine olduğunu bunun iyi değerlendirilmesini gerektiğini ifade etti.

Göbeklitepe'ye gelen turistin Gaziantep'teki Zeugma'ya da Hatay'a bölgeyi dolaştığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Bizim onların eline vereceğimiz harita çok önemli ona nereye gideceğini söylememiz çok önemli. Bunlar hiçbiri birbirinin alternatifi değil birbirinin tamamlayıcısıdır. Şehri buna hazırlamamız lazım. Zihinlerin buna alışması lazım. Eğer ben inanç turizminden dolayı Balıklıgöl'e geleni Ukkaşe Hazretlerine gönderemiyorsam bu benim sorunum, beceriksizliğim. Aynı şekilde buraya geleni Balıklıgöl'e gönderemiyorsam bu da benim beceriksizliğim. Bu nedenle toplantının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Elimizdeki bu hazineyi uluslararasına çevirdik. Şu anda bu hazinelerin hepsi UNESCO'nun geçici listesinde."

Toplantıya Gaziantep Valisi Davut Gül, Malatya Valisi Aydın Baruş, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Erdinç Yılmaz, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile çevre illerin vali yardımcıları ve bürokratları da katıldı.

GAZİANTEP - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Fırat Havzası Toplantısı'na katıldı
GAZİANTEP - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Fırat Havzası Toplantısı'na katıldı
GAZİANTEP - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Fırat Havzası Toplantısı'na katıldı
GAZİANTEP - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Fırat Havzası Toplantısı'na katıldı

Gaziantep, Turizm, Fırat, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Fırat Havzası Toplantısı'na katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Fırat Havzası Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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