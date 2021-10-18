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'Murda' lakaplı şarkıcı 'uyuşturucuyu özendirmek' suçundan gözaltına alındı - Son Dakika

'Murda' lakaplı şarkıcı 'uyuşturucuyu özendirmek' suçundan gözaltına alındı

18.10.2021 09:32

Seslendirdiği şarkılarıyla uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddia edilen 'Murda' adıyla bilinen ünlü rap şarkıcısı Önder Doğan (37) havalimanında gözaltına alındı.

Seslendirdiği şarkılarıyla uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddia edilen 'Murda' adıyla bilinen ünlü rap şarkıcısı Önder Doğan (37) havalimanında gözaltına alındı. Şarkıcı daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kliplerinde ve şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirici ifade ve içerik kullandığı iddia edilen, "Duman", "Pahalı" ve "Eh baba" isimli şarkılarında yer alan bir takım sözlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği belirlenen 'Murda' lakaplı Hollanda uyruklu Rap şarkıcısı Önder Doğan, önceki gün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. Şarkı ve klipleri video paylaşım sitelerinde yayınlanan Hollandalı müzisyene, Türk Ceza Kanunu'nun 190/2 maddesinden işlem yapılarak dün adliyeye sevk edildi. Önder Doğan, çıkarıldığı hakimlikçe hakkında 'adli kontrol' hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

(Sadık Kahraman/İHA)

'Murda' lakaplı şarkıcı 'uyuşturucuyu özendirmek' suçundan gözaltına alındı

Önder Doğan, Uyuşturucu, Hollanda, Murda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Murda' lakaplı şarkıcı 'uyuşturucuyu özendirmek' suçundan gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Murda' lakaplı şarkıcı 'uyuşturucuyu özendirmek' suçundan gözaltına alındı - Son Dakika
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