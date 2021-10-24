Son dakika haberleri: Kılıçdaroğlu, 9 yıldır tamamlanmayan kentsel dönüşüm projesinin bitirilmesi sözü verdi - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de önce Mobilya Akademi açılışı ve ardından Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi temel atma törenlerine katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kendilerini dinlemediğini ileri süren Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi mağdurları, gençlik ve spor merkezi temel atma töreninin yapılacağı alan önünde bekledikleri Kılıçdaroğlu'ndan, 9 yıldır tamamlanmayan projenin bir an önce bitirilmesi için söz aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir programı kapsamında Mobilya Akademi Açılış Töreni'ne katıldı. Programda CHP liderinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter yer aldı.

Törende konuşma yapan Kılıçdaroğlu, esnafın sorunlarını çözmek için her türlü çalışmayı gerçekleştirmeye hazır olduklarını ifade etti.'ESNAFA DEĞER VERMEMİZ LAZIM'Kredi faizlerinin silineceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Sizin aldığınız kredilerin faizlerini ilk bir haftada tamamen sileceğiz. Esnaf zaten bitmiş bir de faiz mi alacağız? Ana parayı makul taksitlerle alacağız. Esnafın ayağa kaldırılması lazım. Esnaf ayağa kalktığı takdirde, Türkiye ayağa kalkacaktır. Esnafa değer vermemiz lazım. Esnafı büyütmemiz lazım. Esnafın gelir elde etmesi lazım. Esnafların bir muhatabı yok. Bunun çözümü Esnaf Bakanlığı olmalıdır. Bir siyasi sorumluluğun olması lazım. Türkiye'de bu yok. Bunu beraber yapacağız. Gücümüzü sizden alarak yapacağız. Var olan sorunlar akılcı politikalarla çözülecek. Şikayeti hangi bakanlığa yapıyorsunuz? Havaya yapıyorsunuz. İsteriz ki bunu parlamentoda görev yapan 600 milletvekili de bilsin. Milletvekili ortaklaşa esnafın sorununu çözmek için bir şeyler yapsın. Siyaset var olan sorunları çözmek için vardır" ifadelerini kullandı.'ÖLMEYECEK BİR ALANDIR'Marangozluk mesleğinin önemine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Marangozluk çok değerli bir meslek. Çocukluğumda 'Acaba ben de marangoz olabilir miyim?' diye merak ederdim. Hayatımda hep ukde olarak kaldı. Çok güzel ve yaratıcılığı güçlü olan bir meslek. Bu alan ölmeyecek bir alandır. Bir bina yapıyorsanız kapısı, penceresi gerekiyorsa bunu marangoz yapacaktır. Bu mesleğin kendisini yenilemesi ve büyütmesi lazım. Modern aygıtlarla büyütülmeli. Bunun için de bir akademiye ve düşünen insanlara ihtiyaç var. Bütün bunları ancak bu tür merkezlerde yapabilirsiniz. Esnafların piri Ahi Evran var. Ahlaki kuralları bize öğretenlerin başında o gelir. Çoğumuz unuttuk. Niye unuttuk? İster sanatçı, ister mobilyacı isterse başka bir alandan olsun. Onun bu topraklardaki değerini siyaset kurumu yeteri kadar içselleştirmiş değil" dedi.'ESNAF PANDEMİDE BÜYÜK SIKINTI ÇEKTİ'Esnafın pandemi döneminde büyük sıkıntı çektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bu sıkıntının getirdiği mali yükü bari eşit paylaşalım. En büyük haksızlığın yaşandığı dönem bu dönem oldu. Her şey zamanında çözülecek. Az kaldı. Herkesin kazanacağı ortamı yaratmak planlamayla olur. Devlet Planlama Teşkilatı kapatıldı. Niye kapatıldı? Geleceğimizi niye planlayamıyoruz? Biz bütün OSB bölgelerinde güzel okullar açacağız. Teknoloji liseleri açacağız. Ara eleman yetiştirmemiz lazım. Bütün ülkede herkes üniversite mezunu. Herkes bir masa sandalye istiyor, makamım olsun diyor. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bir devlet bir kişiye teslim edilemez. Zaman zaman Osmanlı'ya vurgu yaparlar. Osmanlı'da da bir kişiye teslim edilmiş değildir. Vezirler vardır. Sistem vardır. Yakın bir süre sonra bütün millete nefes aldıracağız. Belediye başkanlarımız, esnaf kardeşlerimizin emrindedir. Bir sorun olduğu zaman ilk başvuracağınız belediye başkanlarımızdır. Sizin sorununuzu çözmek ise bizim boynumuzun borcudur" dedi.'MARANGOZLAR CAMİASINA NEFES ALDIRACAK'Programda konuşan İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özkoparan, projeye katkı koyan herkese teşekkür ederek, "Bizim arkamızdan gelen nesil artık tükendi. Yetiştirecek eleman bulmakta büyük sıkıntı yaşıyoruz. Binamızın sektörümüze, İzmir'imize hayırlar getirmesini ümit ediyoruz" dedi.İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu ise "Pandemi dünyadaki tüm düzeni bozdu. Pandeminin sıkıntısını çeken biz olduk. 5 yıldızlı oteller açıldı, bizim lokantalarımız kapandı. Toplumun bel kemiği olan esnaf teşkilatı pozitif ayrımcılığı çoktan hak etti. Binamızın marangozlar camiasına nefes aldıracağını düşünüyorum" dedi. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da "Karabağlar, İzmir'de mobilyanın başkentidir. Bu sektördeki sorunlara çareler arıyoruz. Bu akademi, sorunlara çözüm olacak. İzmir Valiliği de bu okula katkı koyacak. El birliğiyle birçok sorunun aşılacağını görüyoruz" dedi.KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜLERMobilya Akademi'nin açılışının ardından Kılıçdaroğlu, Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Kılıçdaroğlu, tören alanında Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi mağdurlarının protestosuyla karşılaştı. Ellerinde 'Tunç Soyer'den hukuk adalet istiyoruz', 'Uzundere burada Tunç Soyer nerede?', 'Tunç Soyer bizi muhatap almıyor' yazılı dövizlerle Kılıçdaroğlu'na seslenen mağdurlar, 9 yıldır tamamlanamayan projeyle ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kendilerini dinlemediğini ileri sürdü. Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen gruptan Eray Uslu, tamamlanmayan projenin bir an önce tamamlanacağına dair söz aldı. Eray Uslu, "Kentsel dönüşüm İzmir'de hüsrana uğradı. 5 etaptan oluşan projenin iki etabı yapıldı ancak gerisi yapılmadı. Tunç Başkan ise bununla ilgilenmedi. Uzundere Kentsel Dönüşüm, Türkiye'nin ilk kentsel dönüşüm projesi olarak lanse edilen projesiydi ancak sekteye uğradı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bize basının önünde bu dönüşümün bir an önce bitirileceğine dair söz verdi. Biz kendisine güveniyoruz. 9 yıldır yapılmayan projenin bir an önce bitmesini istiyoruz. 40 senelik komşularımızın 3'te biri yeni dairelerde oturuyor. Diğerleri oturamıyor" diye konuştu.KARABAĞLAR'DA TOPLU AÇILIŞ TÖRENİKarabağlar ilçesinde Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi Temel Atma Töreni ile Karabağlar Belediyesi Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımız sizlere hizmet etmek için ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. 'Sakın şikayet etmeyeceksiniz. Bütün engelleri aşıp İzmirlilere hizmet edeceksiniz' dedim. Hepinizin önünde bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye'nin çözülmeyecek bir sorunu yok. Her sorunu kararlılıkla çözeceğiz. Çok daha güzel bir Karabağlar ortaya çıkacak" dedi.'SPORUN VE GENÇLİĞİN KALBİ'İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, "Bugün temelini attığımız Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'miz, Karabağlar ilçemizde sporun ve gençliğin kalbi olacak. Gençlerimiz burada arzu ettikleri etkinlik ve eğitimlere katılacak. Karabağlar Belediyesi ile birlikte yaptığımız bu yeni yatırım, 31 bin 280 metrekare alan üzerine kuruluyor. Projenin sözleşme bedelinin yüzde 70'i olan 62 milyon lirayı, İzmir Büyükşehir Belediye'miz tarafından karşılanıyor. Karabağlar Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi kapsamında 3 bin seyirci kapasiteli stat, yarı olimpik yüzme havuzu, açık spor alanları, kapalı spor salonları ve 9 bin metrekarelik yeşil alan yer alacak. Engelli vatandaşlarımızın erişimine en uygun şekilde tasarlanan tesisin yapımını iki yılda tamamlayacağız" dedi.Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ise, "Birçok projeyi tek tek hayata geçireceğiz. Bunun için mütevazı bütçemizi en iyi şekilde değerlendirerek, kuruşu hesaplayarak yol almaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.'EKMEĞİMİ İSTİYORUM'

Karabağlar Belediyesi'nde çalışırken görevden alındığını ileri süren bir kadın, Kemal Kılıçdaroğlu'na, konuşmasını okunan öğle ezanı nedeniyle ara verdiği sırada seslenerek, "Ben işimi, ekmeğimi istiyorum Başkanım. 16 aylık maaşımı alamadım" dedi. Kadınla, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan konuştu.