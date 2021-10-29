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Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

29.10.2021 14:00
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Van'da Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tebrikleri kabul eden Vali Mehmet Emin Bilmez, vatandaşların bayramını kutladı.

Vali Bilmez, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 98. kuruluş yıl dönümüne ulaşmanın heyecan, gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yüce milletimizin her bir ferdi kanları, canları ile savaşmış ve bizleri Cumhuriyet'e kavuşturmuştur. Bugün Suriye, Irak, Libya, Yemen ve Afganistan gibi ülkelerde aşiret ve mezhepsel bazlı yaşanan bazı sıkıntıları biz yaşamıyorsak bunu Cumhuriyet'imize borçluyuz." diye konuştu.

Program, şiirlerin okunması, tekvando, halk oyunları gösterileri, dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi ve tören geçişiyle sona erdi.

Törene, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Bitlis

Bitlis'te ise İsmail Eren Spor Kompleksi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Oktay Çağatay, şunları kaydetti:

"Büyük öneme haiz bu anlamlı günde yüzlerce hatta binlerce senelik şanlı tarihimiz boyunca yeni umutlara, yeni zaferlere ve yeni ufuklara büyük ilerleyişlere imza atan başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere şanlı ecdadımızı, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Aziz milletimin, Bitlisli hemşerilerimin, sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum."

Öğrencilerin şiir okunduğu törende, halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

Törene, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Hakkari

Hakkari'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında büyük fedakarlıklar sonucunda kazanılan Milli Mücadele'nin Cumhuriyet ile taçlandırılışının 98. yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Şiirlerin okunduğu, öğrenciler ile Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunun çeşitli gösteriler sunduğu program, tören geçişiyle son buldu.

Törene, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, Adalet Komisyonu Başkanı Cenk Özbaş, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdoğan Bada, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Taşdemir, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Muş

Atatürk Muş Şehir Müzesi önünden bayram dolayısıyla yapılan yürüyüş, Valilik binası önüne kadar sürdü.

Atatürk Anıtı'nda fotoğraf çekilmesinin ardından Vali İlker Gündüzöz ve eşi Meşide Gündüzöz, tebrikleri kabul etti.

Hava muhalefeti nedeniyle Öğretmenevi konferans salonunda devam eden programda konuşan Vali Gündüzöz, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Öğrencilerin şiir okuduğu programda, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerin verildiği programa, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Serhat Ulucan, Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Murad Aydın Şanda, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Hakkari, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika
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