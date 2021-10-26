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Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

26.10.2021 09:07
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, kuzey ve iç kesimleri ile güneybatısının parçalı yer yer çok bulutlu, Van, Hakkari, Trabzon, Rize ve Artvin kıyıları, Muğla'nın doğusu, Burdur'un güneyi ve Antalya'nın batı çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, kuzey ve iç kesimleri ile güneybatısının parçalı yer yer çok bulutlu, Van, Hakkari, Trabzon, Rize ve Artvin kıyıları, Muğla'nın doğusu, Burdur'un güneyi ve Antalya'nın batı çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde biraz artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 15

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 16

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 24

Adana: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra kuzeyi parçalı bulutlu 29

Antalya: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 25

Samsun: Parçalı bulutlu 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı bulutlu 9

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 22

-İHA-

Yurtta hava durumu

Meteoroloji, Antalya, Burdur, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika


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