Habermetre, 'Hayvan Dostu Markalar'ı markaları raporladı

Habermetre, her gün sokaklarımızda gördüğümüz hem sevgiye hem de bir kap mamaya ihtiyacı olan canlılar için geliştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ile sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesine, korunmasına ve bu alanda farkındalığın artırılmasına katkı sağlayan "Hayvan Dostu" markaları inceledi.

"Hayvan Dostu" markalar, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO), Ahbap ve Türkiye Hayvanları Koruma Derneği gibi hayvanlara yardım eden kuruluşlar ile iş birliğine de giderek çok sayıda fayda sağlayan projeler geliştirdiler. Projelerin ana başlıkları ise, "sokakta ve hayvan barınaklarında yaşayan canlılara mama bağışları", "kedi ve köpek evleri yapımı" ve "tedavi ihtiyaçlarının karşılanması"na yönelik destekler olarak öne çıktı.

"Hayvan Dostu Markalar" ve Servis Edilen Basın Bültenlerine Dair Haber Yansımalarından Özetler:

Semtpati "Sokak Hayvanlarıyla Doğru ve Güvenli İletişim Kurma" Eğitimlerine Başladı – 11 Ocak

İş insanı ve hayvansever İpek Kıraç tarafından geliştirilen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) desteğiyle İstanbul'un mahallelerinde yaygınlaştırılan SemtPati projesinin mobil uygulaması ile gönüllü hayvanseverler, mahalle mahalle tüm şehrin sokak köpeği haritalandırmasının yapılmasını sağlıyor. Köpek eğitmeni Gamze Aral tarafından verilen "Köpeklerle Doğru ve Güvenli İletişim" eğitiminde, köpeklerle sağlıklı bir iletişim kurulması için tanışma anında ve sonrasında yapılması ve yapılmaması gerekenler çocuklara aktarıldı. Eğitim sonrasında ise Koçtaş tarafından sağlanan kedi-köpek kulübeleri çocuklar tarafından boyandı ve barınaklara bağışlandı.

Profilo, Bu Kez Patili Dostlarımıza "Oh be" Dedirtiyor – 14 Ocak

Doğaya, çevreye ve tüm canlılara olan sorumluluğu her zaman ön planda tutan Profilo, sokaklardaki patili dostlarımızın kışı sıcak bir yuvada geçirmeleri amacıyla 50 noktada köpek kulübesi konumlandırması başlattı.

Minik dostlar için #KaputaVur – 20 Ocak

ikinciyeni.com, kışın soğuk havalarda kaputun içine saklanıp motorun sıcaklığıyla ısınmaya çalışan kedileri kurtarma fikriyle geçtiğimiz yıllarda başlattığı #KaputaVur projesinin üçüncü filmini yayınladı.

Uludağ Elektrik, sokak hayvanlarını unutmadı – 24 Ocak

Sokak hayvanları soğuk havanın da etkisiyle yiyecek ve su bulmakta zorlanıyor. Uludağ Elektrik, hizmet bölgesinde yer alan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'daki sevimli dostların bugünleri mamasız ve susuz geçirmemeleri için başlattığı 'Sevgimiz, Enerjimiz Sizinle' projesini bu yıl da sürdürüyor. Proje kapsamında tüm işlem merkezlerinin önünde temiz mama ve su kapları bulunduran şirket kedi, köpek ve kuşların gıdasız kalmaması için çalışıyor.

Bien'den minik patilere "kedi evi" – 28 Ocak

Yapı sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alan Bien, soğuk kış şartlarında sokakta yaşayan kedilerin barınma ihtiyaçları için Türkiye'nin dört bir yanına 1000 adet kedi evi dağıtıyor.

Mavi kapaklar sokak hayvanları için mama kabına dönüştürüldü – 31 Ocak

Nestlé Purina PetCare'in sokak hayvanlarının beslenme, barınma ve sahiplendirme konularına çözüm üretmek amacıyla Impact Hub İstanbul ve Circular Mind işbirliğinde gerçekleştirdiği Canımız Sokakta projesinin son fazı çocukların desteğiyle tamamlandı. Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Yalçın tarafından yaklaşık 750 çocuğa evcil hayvan davranışları ve bakımının yanı sıra sokak hayvanlarıyla ilgili farkındalık eğitimlerinin verilmesinin ardından mavi plastik kapak toplama programı başlatıldı. Çocuklara geridönüşüm farkındalığı kazandırılırken mavi kapaklar da sokak hayvanları için dönüştürüldü ve 35 adet mama kabı elde edildi. Mama kapları okullara ulaştırıldı ve Friskies mamaları ve Nestlé Pure Life sularıyla birlikte sokak hayvanlarının kullanımına sulundu.

MNG Kargo iyilik taşıyor – 1 Şubat

MNG Kargo, barınaklarda yaşayan bakıma muhtaç hayvanlara herkes destek olabilsin diye yardım yapmak isteyen müşterilerinin gönderilerini yüzde 50 indirimle taşıyor. 'Barınak Kampanyası' kapsamında MNG Kargo müşterileri, varış adresi hayvan barınağı olan yardım gönderilerini tüm şubelerden indirimli olarak gönderebiliyor.

Koçtaş'tan Minik Dostlarımız İçin Pratik ve Dayanıklı Kulübe Yapımı Önerileri – 4 Şubat

Koçtaş, soğuk ve karlı kış günlerinde sokak hayvanlarını ısıtacak pratik kulübe yapımı önerileri sunuyor. Minik dostlarımız için dayanıklı kulübeler yapmak isteyenler aradıkları tüm detaylara Koçtaş Yaşayan Evler Blog'dan ulaşabiliyor.

iyzico ile Sevgililer Günü'nde Kalpler Sokak Hayvanları İçin Atacak – 10 Şubat

iyzico, Sevgiler Günü'nde hediye olarak alınan ancak daha sonra bakılamayarak sokağa terk edilen evcil hayvanlarla ilgili bir kampanya başlattı. Bu Sevgililer Günü'nde kalplerimizin sokak hayvanları için atsın diye Ahbap ile gerçekleştirilen iş birliği ile Türkiye genelindeki barınaklara mama bağışı yapılıyor. iyzico, 1 ton mama bağışı ile kampanyayı başlattı.

n11'den Dünya Kedi Günü'ne özel bağış kampanyası – 14 Şubat

n11.com, 17 Şubat Dünya Kedi Günü'ne özel patili dostları mutlu edecek bir bağış kampanyası düzenliyor. 17 Şubat'a (2022) kadar n11.com'dan 1 TL ve üzeri alışveriş yapan tüm kullanıcılar, patili dostlar için indirimli fiyata sunulan mamaları Türkiye Hayvanları Koruma Derneği Barınağı'na bağışlayabilecek.

Koçtaş'tan Minik Dostlarımız İçin İndirim Kampanyası – 15 Şubat

Koçtaş, havaların iyice soğuduğu bu günlerde tüm kedi, köpek mamalarında ve pet ürünlerinde 10-18 Şubat 2022 tarihleri arasında 40'a varan indirim kampanyası başlatıyor. Koçtaş, 17 Şubat Kediler Günü kapsamında başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyük iller olmak üzere 96 mağazasında, Koçtaş Genel Müdürlüğü ve Koçtaş AR-GE Merkezi önünde kedi evleri konumlandırıyor. Koçtaş ayrıca, hayvan dostlarımız için mama desteği de sağlıyor.

Tetra Pak ve Bana Göz Kulak Ol Derneği sokak hayvanları için el ele verdi – 15 Şubat

Dünyanın lider gıda işleme ve paketleme çözümleri şirketi Tetra Pak, sürdürülebilir bir dünya için çalışmalarına devam ediyor. Tetra Pak içecek kartonu atıklarından üretilen kedi ve köpek evleri Bana Göz Kulak Ol Derneği'nin desteği ile sokak hayvanlarına barınak olacak. Her türlü hava şartına dayanacak şekilde imal edilen kedi ve köpek evleri ilk etapta Giresun, Muş ve İstanbul'da onlarca sokak hayvanının dondurucu kış günlerini korunaklı bir yuvada geçirmesini sağlayacak.

Patili Dostlar İçin Pet Tech Startups Başvurularını Kaçırmayın! – 16 Şubat

Patili dostlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışmalarına devam eden Nestlé Purina PetCare, evcil hayvanlar için teknoloji ve girişimleri destekliyor. EU-Startups Summit kapsamında gerçekleştirilen yarışma ile hayvan dostu projeler ödüllendirilecek. Nestlé Purina Lab sponsorluğunda bu yıl 12-13 Mayıs tarihleri arasında Barselona'da gerçekleştirilecek etkinliğin son başvuru tarihi 18 Şubat 2022.

Hepsiburada'dan Dünya Kediler Günü'nde HAYTAP'a anlamlı destek – 17 Şubat

Türkiye'nin Hepsiburada'sı 17 Şubat Dünya Kedi Günü için Hayvan Hakları Federasyonu HAYTAP ile el ele vererek sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere tam 50 bin günlük öğüne denk gelen 2 ton mama bağışı yaptı.

Koçtaş Mağazaları Kedilerin Yuvaları – 17 Şubat

17 Şubat Dünya Kediler Günü'nü kutlayan Koçtaş, bu kapsamında başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyük iller olmak üzere 96 mağazasında, Koçtaş Genel Müdürlüğü ve Koçtaş AR-GE Merkezi önünde kedi evleri konumlandırıyor. Patili dostlarımız bu özel günde yuvalarına kavuşuyor. Koçtaş ayrıca, hayvan dostlarımız için mama desteği de sağlıyor.

VEDAŞ ekipleri sokak hayvanları ve yaban hayatı için doğaya yiyecek bıraktı – 29 Mart

Muş'ta, zorlu coğrafyada elektrik arızalarını gidermede büyük çaba harcayan VEDAŞ ekipleri, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük yaşayan yaban hayatı ve sokak hayvanlarını beslemeyi de ihmal etmiyor. Elektrik arızalarına giden ekipler, araçlarında bulundurdukları yiyecekleri kar üzerine sererek hayvanların beslenmesine yardımcı oluyor.

Eti "BenimDostum'O" projesiyle sokak hayvanlarına desteğini sürdürüyor – 3 Nisan

Eti Benim'O 2019 yılında hayata geçirdiği "BenimDostum'O" projesiyle sokak hayvanlarının korunmasına ve bu alanda farkındalığın artırılmasına katkı sağlamaya devam ediyor. HAYTAP, HEPAD ve ENCANDER iş birliğiyle yürütülen projenin dördüncü yılında Bursa ve Silivri'de bulunan üç hayvan barınağına destek sağlandı. Sokak hayvanlarının beslenme ve barınma ihtiyaçlarının karşılandığı ve tedavileri için gerekli sağlık cihazlarının temin edildiği proje kapsamında bugüne kadar binlerce sokak hayvanının yaşam şartları iyileştirildi.

Hurda malzemeler OEDAŞ'ta yuvaya dönüştü – 3 Nisan

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan OEDAŞ, sokak hayvanlarına yönelik projelerine devam ediyor. 2021 yılında başlattığı "Can Dostlar" projesi ile sokak hayvanlarının mama ve tedavi ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olan OEDAŞ, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla anlamlı bir çalışmaya daha imza atarak, depolarında bulunan hurda malzemeleri barınağa dönüştürdü.

Profilo'dan 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü'ne Özel Mama Bağışı – 4 Nisan

Doğaya, çevreye ve tüm canlılara olan sorumluluğu her zaman ön planda tutan Profilo sokaktaki patili dostlarımızın beslenme ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla geçen yıl hayata geçirdiği kulübe ve mama kabı konumlandırma noktalarının sayısını arttırdı. Ayrıca, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'ne özel Ahbap Derneği aracılığıyla mama bağışında bulundu.

ZUBİZU Ödül Puanlarınızı HAYTAP ile Mamaya Dönüştürün, Patili Dostlarımıza Yardım Edin! – 4 Nisan

ZUBİZU, patili dostlarımıza önemli bir destek sağlamak amacıyla HAYTAP ile bir araya geliyor ve ZUBİZU üyelerinin kullandıkça kazandıkları ödül puanları mamaya dönüşüyor. "4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Koruma Günü" kapsamında HAYTAP iş birliği ile hayata geçirilen ve Nisan ayı (Nisan 2022) sonuna kadar sürecek kampanyada, ödül puanlardan toplanan mama yardımının 20'si kadar ekstra mama yardımını da ZUBİZU sağlayacak.

PınarOnline'dan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde Haçiko'ya 750 kg mama bağışı – 5 Nisan

"Senin, bizim, hepimizin sorumluluğu" diyen PınarOnline, sokaklarda hayatını devam ettirmeye çalışan dostlara ulaştırılmak üzere Hayvanları Çaresizlikten ve İlgisizlikten Koruma Derneği'ne (HAÇİKO) 750 kilogram mama bağışında bulundu.

Bad Bear, Patili Dostlara Mono App ile destek oluyor – 18 Mayıs

Özgün tarzını katıldığı sosyal sorumluluk projeleri ile destekleyen Bad Bear, Mono App ile yaptığı işbirliği sonucunda uygulamadan yapılacak her alışveriş için hayvan barınaklarına bağışta bulunacak.

ZUBİZU'dan HAYTAP İş Birliği ile Patili Dostlarımıza 1 Ton Mama Yardımı! – 25 Mayıs

ZUBİZU, sahipsiz sokak hayvanlarına destek amacıyla HAYTAP ile önemli bir iş birliği gerçekleştirdi. Kampanyaya katılan ZUBİZU üyelerinin uygulamada biriktirdiği ödül puanları mama yardımına çevrildi. ZUBİZU da toplanan mamanın 20'si kadar ek mama yardımı yaparak 1 ton mama toplanmasına destek oldu. ZUBİZU çalışanları ve HAYTAP gönüllüleri 23 Mayıs günü Reşadiye Ormanı'nda kimsesiz hayvanlar için topladıkları mama ile yüzlerce patili dostumuzun karnını doyurdu.

GSK Türkiye ve TOG iş birliğiyle plastik atıklar sanat eserine dönüştü – 1 Haziran

GSK Türkiye çalışanları ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) gönüllüleri, sanatçı Barış Karayazgan küratörlüğünde çevre ve hayvan haklarına dikkati çekmek amacıyla atıklardan zürafa heykeli yaptı.

Boehriger İngelheim'dan Çocuklar İçin "Kaşınma Dediğin" Söyleşisi – 2 Haziran

Boehringer Ingelheim Türkiye, Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği (KLIVET) iş birliği ile 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları günü kapsamında çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için KidZania'da önce demonte kedi evi atölyesi ve sonrasında Eğitimci/ Yazar Ezo Sunal ile Veteriner Hekim Çağıl Çokcoşkun Yılmaz'ın katılımıyla "Kaşınma Dediğin" konseptli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Çevre Haftası'nda OEDAŞ projesi büyük ilgi gördü – 7 Haziran

Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde Eskişehir'de düzenlenen etkinliklere katılan OEDAŞ temsilcileri, tanıttıkları 'Can Dostu' projesiyle ilgi topladı. OEDAŞ; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesinde 81 ilde düzenlenen 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinliklerine katıldı. Eskişehir'de gerçekleşen ve sıfır atık temasının ele alındığı etkinlikte yer alan OEDAŞ yetkilileri, sürdürülebilirlik projeleri ve atık ağaç direklerini sokak hayvanları için yuvaya dönüştürdüğü Can Dostlar projesi hakkında bilgi verirken, çocuklara da kırtasiye seti hediye etti.

'OPPO'yla Bile Çekilemedi' Projesinde 945 Kilo Mama Bağışlandı – 10 Haziran

Didem Soydan, Umut Eker, Alican Aytekin ve Merve Oflaz'ın aralarında olduğu ünlü isimlerin evcil hayvanlarının objektif karşısına geçtiği 'OPPO'yla Bile Çekilemedi' projesinde 945 kilo mama bağışlandı.

Vaillant "Küçük Akbabaları Koruma Projesi" ile sürdürülebilir geleceğe desteğini sürdürüyor – 30 Haziran

Vaillant Türkiye ile Doğa Derneği ortaklığında 2015 yılından bu yana devam eden Küçük Akbabaları Koruma Projesi'nde yılın ilk çeyreğinde koruma ve farkındalık çalışmalarına odaklanıldı.

17 Milyar Adım, Sokak Hayvanları İçin 7 Ton Mamaya Dönüştü – 21 Temmuz

Dünyanın adımları bağışa dönüştüren ilk uygulaması Help Steps, kullanıcılarına sokak hayvanlarına sadece adım atarak destek olma fırsatı sunuyor. Sağlık ve iyiliği akıllı telefon uygulamasında bir araya getiren Help Steps aracılığıyla hayvanseverler şimdiye kadar sokak hayvanlarına 16.8 milyar adım bağışında bulundu. Yaklaşık 115 bin TL'lik maddi desteğe dönüşen adımlarla sokak hayvanlarına 7 tondan fazla mama ve bakım desteği sağlandı.

OEDAŞ'ın "Can Dostlar" projesi ile sokak hayvanlarının bakımı gerçekleştiriliyor – 28 Temmuz

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), 'Can Dostlar' isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında 3 binin üzerinde sokak hayvanının, aralarında tümör ve göz rahatsızlıkları gibi ameliyatlarının da olduğu tedavileri gerçekleştirildi, 900'den fazla da kısırlaştırılma operasyonu yapıldı. OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için her yıl faaliyet gösterdikleri bir ilde daha tedavi odası açmayı hedeflediklerini bildirdi.

Koç Topluluğu Çalışanları, Sokak Hayvanlarıyla Ortak Bir Yaşam Kültürü İçin Semtpati Fest'te Buluştu – 30 Temmuz

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğiyle başlatılan proje kapsamında, İBB'nin geçici bakımevlerinde kalan ve SemtPati uygulamasında sahiplenilmeyi bekleyen köpekleri Koç Topluluğu çalışanları ve aileleriyle buluşturan bir festival düzenlendi. SemtPati Fest'te, sokak hayvanlarıyla doğru iletişim ve beden dilinden, sorumlu hayvan sahibi olabilmeye kadar birçok farklı konuda eğitimler, söyleşiler ve çocuklar için eğlenceli atölyeler gerçekleştirildi.

Limak Filarmoni Orkestrası, sokak hayvanları için sahne alacak – 2 Ağustos

Limak Vakfı'nın kurucusu olduğu Limak Filarmoni Orkestrası, sokak hayvanları yararına düzenlenecek konserle müzikseverlerle buluşacak. 4 Ağustos'ta Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleşen konserin geliri sokak hayvanları yararına Çesal Derneği'ne bağışlanacak.

Teleperformance iş birliği ile "Hayal Eden Karınca Derneği", toplum ve gezegen için çalışmaya devam ediyor – 17 Ağustos

Teleperformance Türkiye'nin, kurumsal sosyal sorumluluk vizyonuyla iş birliği yaptığı Hayal Eden Karınca Derneği, HAYTAP ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) destekleri ile toplum ve gezegenin hayallerini gerçekleştirmek için projelerini sürdürüyor. 4 yıl boyunca eğitimlerine destek vereceği öğrenci sayısını 50'ye çıkaran dernek, kurduğu teknoloji sınıfları ile eğitimde fırsat eşitliğine destek verirken, faaliyet gösterdiği illerde gönüllülerle birlikte oluşturduğu Hayvanları Koruma Programı ile canlıların yaşamlarının sürdürülebilirliği için çalışıyor.

Vodafone Her Şey Yanımda'dan Pet Shop Alışverişi Sokak Hayvanları İçin Mamaya Dönüşüyor – 22 Ağustos

Vodafone, online alışveriş platformu Her Şey Yanımda üzerinden yeni bir sosyal kampanya başlattı. Her Şey Yanımda'da pet shop kategorisinde yapılan her alışveriş sonrasında Bu Mama Benden makineleri sokak hayvanları için bir kap mama bırakacak. Vodafone'lu olsun olmasın herkesin destek verebileceği kampanyayla bir yandan evdeki hayvanların ihtiyaçları karşılanırken, bir yandan da sokak hayvanlarına mama sağlanacak.

Hepsiburada'dan Dünya Köpek Günü'nde HAÇİKO'ya Anlamlı Destek – 25 Ağustos

Hepsiburada, HAÇİKO iş birliğiyle 26 Ağustos Dünya Köpek Günü'nde sokakta yaşayan dostlarımızın 5000 öğünlük beslenme ihtiyacını karşılıyor.

T-Talks bu ay patili dostlarımızın sesi oldu – 31 Ağustos

Eğlence platformu TikTok'un "T-Talks" başlıklı sohbet serisinin bu ayki konusu patili dostlarımızdı. Türkiye'de hayvan hakları konusunda gerek yöneticisi oldukları STK'larla gerekse bireysel çalışmalarıyla bilinen hayvan hakları savunucularından müzisyen ve Ahbap Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Levent ve HAÇİKO Derneği Kurucu Başkanı gazeteci Ömür Gedik serinin bu ayki konukları oldu.

Cheetos Patili Dostlarımıza Yuva Buluyor – 7 Eylül

PepsiCo'nun önde gelen atıştırmalık markası Cheetos, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) iş birliği ile yepyeni bir kampanya başlatan Cheetos, yaklaşık 500 hayvanın kalıcı yuvalarını bulmalarına destek oluyor. Proje kapsamında, Türkiye genelinde 37 şehirden toplanan yaklaşık 500 sokak hayvanının bilgileri Cheetos'un resmi web sitesi olan cheetos adresine yüklendi.

Teknosa Gönüllüleri'nden iyilik hareketi – 22 Eylül

Farklı alanlarda gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle toplumda fayda yaratmayı hedefleyen Teknosa Gönüllüleri, bu kez de Teknosa güvencesini ve tecrübesini taşıyan Preo ürünleriyle iyilik hareketi başlattı. Teknosa çalışanları proje kapsamında çocuk, genç ve kadından, sağlık, çevre ve patili dostlarımıza kadar farklı konularda yoğunlaşan sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğine gidiyor.

Gratis ve Martı'dan 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne özel proje – 28 Eylül

Her yıl 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne özel olarak Türkiye'nin dört bir yanında bulunan mağazalarında ücretsiz mama dağıtımı yapan Gratis, bu yıl da patili dostlar için bir proje gerçekleştiriyor. Gratis, bu yıl mağazalarında ücretsiz olarak dağıtacağı mama paketlerine ek olarak daha çok sokak hayvanına ulaşılması için lider mobilite platformu Martı ile iş birliği gerçekleştirdi. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde hem mağazalarda hem de Martı aracılığı ile 2'şer ton olmak üzere toplamda 4 ton ücretsiz mama dağıtılacak.

Getir'den sokak hayvanlarına 1 milyon kap mama – 29 Eylül

Hızlı teslimat sektörünün öncüsü Getir, 8 yıldır sokak hayvanları için hayata geçirdiği mama toplama projesinde bu yıl "Patiye El Ver" diyerek 1 milyon kaba denk gelen 150 ton mama toplayacak. Milyonlarca kullanıcısının da desteğiyle toplanacak mamalar, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) iş birliği ile Türkiye'nin dört bir yanındaki patili dostların beslemesinde kullanılacak.

Migros, sokak hayvanları için 4.423 ton gıda bağışladı – 1 Ekim

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) iş birliğinde 8 yıl önce başlattığı "Kalan Tazeler Küçük Dostlarımıza" projesi kapsamında yaptığı 4.423 ton gıda yardımı ile sokak ve orman hayvanlarının beslenmesine destek veren Migros, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne özel "#PatiliDostlaraİyiGelecek" kampanyası ile müşterilerini, bir paket mamayı evdeki can dostları için alırken, bir paketi de sokaktaki minik dostlarımız için almaya davet ediyor. Migros, 9 Ekim tarihine kadar geçerli olan "#PatiliDostlaraİyiGelecek" kampanyası kapsamında evcil hayvan mama ve aksesuarlarını yüzde 40 indirimli olarak hayvanseverlerle buluştururken, sokaktaki canlar için umut oluyor.

Her Pati Taksi yolculuğu bir kap mamaya dönüşüyor – 1 Ekim

BiTaksi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında uygulama içerisinde yer alan "Pati Taksi" özelliğini kullanarak evcil hayvanıyla yolculuk yapanlar adına mama desteği sağlıyor. 1-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek projede kullanıcılar, BiTaksi'nin uygulama menüsünde bilgilerim alanında "evcil hayvanım var" seçeneği üzerinden kendisine en yakın ve uygun taksi sürücüsü ile eşleşerek evcil hayvanları ile birlikte yolculuk edebiliyor ve her yolculuk 1 kap mamaya dönüşüyor.

Kalyon Holding'den Kimsesiz Hayvanlara Destek – 2 Ekim

Var olduğu her alanda sürdürülebilir bir yaşamı temel alan Kalyon Holding, bu kapsamda; çevreye, topluma, doğaya ve doğanın tüm canlılarına katkıda bulunacak sosyal projelere imza atıyor. Kalyon Holding, 4 Ekim Dünya Hayvanlarını Koruma Günü kapsamında da kimsesiz hayvanların kontrollü üremeleri ve kaliteli yaşam sürmeleri için "Kısırlaştıralım, yaşatalım" söylemiyle 'Sahipsiz Hayvanları Kısırlaştırma' projesini hayata geçirdi.

CarrefourSA'nın Dost Hareketi projesinde mama desteği 45 tona ulaştı – 3 Ekim

Dost Hareketi'nin 7. yılında da sokak hayvanları için desteğini sürdüren CarrefourSA, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında gönüllülerin katılımıyla gerçekleşen Silivri hayvan barınağı ziyaretinde 500 kg mama dağıtırken, 2022 yılı Eylül ayı itibarıyla CarrefourSA'nın sokak hayvanlarına mama desteği 45 tona ulaştı.

Enza Home'dan HAYTAP'a destek – 3 Ekim

Enza Home, evcil hayvan tırmalamalarına karşı dayanıklı, kolay silinebilir kumaş yapısına sahip Petra Koltuk Takımı'nın lansmanı kapsamında sosyal medyada başlattığı kampanyayla patili dostlarının fotoğrafını paylaşan herkes için HAYTAP'a bağışta bulunuyor.

Hepsiburada'dan Hayvanları Koruma Günü'nde kulübe ve mama bağışı – 3 Ekim

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde, Türkiye ve bölgesinin lider e-ticaret platformu Hepsiburada, tüm sosyal sorumluluk projelerini topladığı "HepsiYürekten" çatısı altında, hayvan haklarının öncü derneklerinden Hayvanları Çaresizlikten ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) ile birlikte sokak hayvanları için mama bağışı kampanyası başlatıyor.

1 milyon kap mutluluk patili dostlarla buluşuyor – 4 Ekim

Her yıl 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde HAYTAP iş birliği ile patili dostlar için mama desteği sağlayan Getir, bu yıl "Patiye El Ver" diyerek 1 milyon kap mama topluyor. Getir çalışanları da proje kapsamında Göktürk Hayvan Sevenler Derneği Barınma Alanı'nı ziyaret ederek bakımı yapılan köpeklerle ilgilendi ve beslenmelerine yardımcı oldu.

Boyner ve National Geographic, yaban hayatın korunması için "Bugün Var, Yarın Yok Olmasın" diyor – 4 Ekim

Yaban hayatın doğal yaşam alanı ne yazık ki gün geçtikçe daralıyor! Boyner, National Geographic ile birlikte "Bugün Var, Yarın Yok Olmasın" diyerek, KuzeyDoğa Derneği'nin Sarıkamış Ormanlarındaki doğal yaşamı destekleme projesine ve bölgede yaşayan vaşak, bozayı ve kurt gibi türlerin korunmasına katkıda bulunuyor.

Dardanel'den Yedikule Hayvan Barınağı'na Jazzy desteği – 4 Ekim

Dardanel'in pet food markası Jazzy, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü anlamlı bir bağışla kutladı. Sevimli dostlarımızın beslenmesine destek olan Dardanel, başta Yedikule Hayvan Barınağı olmak üzere Türkiye'nin farklı yerlerinde bulunan barınaklara mama bağışı yaptı.

Emlakjet'te evcil hayvan sahibi çalışanlara "SemPati İzni" hakkı – 4 Ekim

Çevrimiçi gayrimenkul platformu Emlakjet, çalışanlarına yönelik geliştirdiği İnsan Kaynakları uygulamaları ile dikkat çekiyor. Emlakjet son olarak evcil hayvan sahibi çalışanlarına yönelik, sevimli dostlarının bakıma ihtiyaçları olduğunda "SemPati İzni" hakkını sundu. Evcil hayvan sahibi Emlakjet çalışanları, sevimli dostlarının sağlık işlemlerini rahatça yerine getirebilmek için yılda 2 kez yarım gün izin kullanabiliyor.

Çocuklar Karaca'nın Kedi Evlerini Patili Dostları için Renklendirdi – 4 Ekim

İz bırakan projelere imza atan Karaca, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde de aynı dünyayı paylaştığımız patili dostları unutmadı. "Umut Benim" projesi kapsamında Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı'nda bir araya gelen öğrenciler, Karaca'nın kedi evine dönüşen ürün kutularını boyadılar. Çocukların hayvan dostları için hayal ettikleri evleri kendi elleri ile boyadıkları bu güzel etkinlikte, kedilerin barınmasına katkı sağlamak adına 100 adet kedi evi ve mama kabı oluşturuldu.

Koton, Love Koleksiyonu ile Patili Dostalarımıza 'Göz Kulak Oluyor'! – 4 Ekim

Koton'un Bana Göz Kulak Ol Derneği iş birliğiyle, patili dostlarımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesine destek olmak amacıyla hazırladığı Love Koleksiyonu, yedinci sezonunda da iyiliğe dönüşüyor. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne özel olarak Koton mağazalarında mama dağıtımı yapılırken, barınaklar ve doğadaki patili dostlarımıza da mama ulaştırılıyor.

Mavi, ''Miav'' kedi evleriyle patili dostları korumaya devam ediyor! – 4 Ekim

Mavi kedilerden ilham alarak logosunu küçük bir kelime oyunuyla "Miav"a dönüştürdüğü tişört ve jean serisinin yanı sıra, Miav kedi evleriyle de hayvanları korumaya devam ediyor. Mağazalarındaki kullanılmayan rafları sokaktaki can dostlar için kedi evlerine dönüştüren marka, bu özel projeyle daha çok patiye dokunmayı ve hayvanseverlerin kalbini çalmayı sürdürüyor.

Yemeksepeti Market'le 'Sepette İyilik Var' – 4 Ekim

Türkiye'nin hızlı ticaret platformu Yemeksepeti, Hayvanları Koruma Günü kapsamında özel bir sosyal destek projesine daha imza attı. Mars Gıda tarafından organize edilen kampanyayla, 3-7 Ekim tarihleri arasında Yemeksepeti Market kullanıcılarının alacağı her Whiskas ve Pedigree mama, Göktürk Barınağı'ndaki hayvan dostlarımıza bağış olarak gidecek.

Aksigorta, 'Pati Plus' edinen Aksigortalılar adına ENCANDER'e destekte bulunuyor – 4 Ekim

Aksigorta, patili dostların ihtiyaçlarına uygun yepyeni bir ürünü hayata geçirdi. 'Pati Plus' adı verilen pati özel sağlık sigortası ürünü, 25.000 TL ile sigorta sektöründe en yüksek yatarak tedavi güvencesi veriyor.Aksigorta, aynı zamanda Engelli ve Muhtaç Hayvanları Yaşatma ve Koruma Derneği (ENCANDER) ile gerçekleştirdiği iş birliği sonucunda, 1 yıl boyunca evcil hayvanı için 'Pati Plus' edinen Aksigortalılar adına ENCANDER'e destekte bulunuyor. Üründe ayrıca lansmana ve 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne özel olarak 250 TL indirim kampanyası sunuluyor.

Elektronik atıklar hayvanlar için bağışa dönüşecek – 4 Ekim

Müşterilerinin Gönül Kahvesi şubelerine getirdikleri e-atıklar hayvanlar için bağışa dönüştürülecek. 'E-Atık Paylaş' projesi ile karbon salımının azaltılmasına da katkı verilmesi hedefleniyor.

OEDAŞ, Hayvanları Koruma Günü'nü vatandaşlar ve çalışanlarıyla kutladı – 5 Ekim

OEDAŞ 'Can Dostlar' sorumluluk projesi çerçevesinde, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla anlamlı bir çalışmaya daha imza atarak, il müdürlüklerini ziyaret eden vatandaşlar ve bu müdürlüklerde görev alan çalışanlarına hediye ettiği birer paket mama ile sokak hayvanlarının beslenmesi konusunda farkındalığın artırılmasına katkıda bulundu. Çalışanlar tarafından Hayvanları Koruma Günü hakkında bilgi de verilen tüketiciler, OEDAŞ'ın bu hediyesini memnuniyetle karşıladı.

Kırçiçeği'nden sokak hayvanlarına 200 ton yemek – 10 Ekim

Kırçiçeği ile Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İzmir Temsilciliği işbirliğinde başlatılan "Sen Yiyemezsen Ben Yerim ki" kampanyası, bugüne kadar 200 ton yemeği sevimli dostlarla buluşturdu.

#SenDePatile ile Sokaktaki Dostlara 24 Ton Mama Bağışı – 10 Ekim

Nestlé Purina PetCare Türkiye, Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında bu yıl da #SenDePatile projesini hayata geçirdi. Sokaktaki patili dostları desteklemek ve farkındalığı artırmak amacıyla 8 yıldır düzenlenen proje, binlerce hayvanseverin desteği ile yine çığ gibi büyüyen bir iyilik hareketine dönüştü. Sosyal medyada gerçekleşen en eğlenceli sosyal sorumluluk projelerinden #SenDePatile ile bu sene 24 ton, toplamda ise 124 ton mama bağışı sağlandı.

*Habermetre'nin "Hayvan Dostu Markalar" araştırmasına Kamu, Belediye ve Eğitim kurumlarının bu konudaki iletişim çalışmaları dahil edilmedi.

