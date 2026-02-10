Hastane yerine komşuya bırakılan Melisa bebek öldü! Babanın iddiaları vahim - Son Dakika
Hastane yerine komşuya bırakılan Melisa bebek öldü! Babanın iddiaları vahim

Hastane yerine komşuya bırakılan Melisa bebek öldü! Babanın iddiaları vahim
10.02.2026 09:28
İstanbul Beyoğlu'nda Kenyalı bir anne, Melisa isimli 6 aylık hasta bebeğini komşuya bıraktı. Havale geçiren bebek bir süre sonra hayatını kaybetti. Bebeğin babası adliyede verdiği ifadede annenin Melisa bebeği sürekli başkalarına emanet ettiğini ve oturma izninin olmadığını öne sürdü. Anne ile komşu "Bilinçli ve taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşanan olayda, altı aylık Melisa isimli bebek hayatını kaybetti. İddiaya göre Kenyalı anne Linah Sayisi, hasta olan bebeğini hastaneye götürmek yerine komşusuna emanet etti. Tedavi edilmeyen bebek kısa süre sonra havale geçirdi.

HASTANE YERİNE KOMŞUYA BIRAKTI

Ateşi olduğu belirtilen Melisa bebek, sağlık kuruluşuna götürülmedi. Komşunun yanında fenalaşan bebek, havale geçirdikten sonra yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan soruşturmada ihmaller zinciri ortaya çıktı.

ANNE VE KOMŞU TUTUKLANDI

Yapılan değerlendirmede, hasta bebeği ateşine rağmen komşuya bırakan anne ile bebeği hastaneye götürmeyen komşu kusurlu bulundu. Anne Linah Sayisi ile komşusu İsha Kamara, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklandı.

"KONUŞAMAYACAK KADAR SARHOŞTU"

Bebeğin babası Deniz Doğan savcılığa verdiği şikayet dilekçesi sonrasında konuştu, "1 ay önce eşimden ayrıldım. En son Çarşamba akşamı saat 12.00 gibi bebek için görüştüm. Bebeğin hasta olduğunu söyledi. Çarşamba akşamı bebeğin yanına gittik, evine gittim. Evden çıkarken hastaneye götürülmesi için 5 bin lira para bıraktım ve ayrıldım. Bir daha çocuğu görmedim. Hastaneye götürmesini söyledim. Gün boyu bayanı telefonla arayıp 'Hastaneye çocuğu götürdün mü?' diye sordum, yine net bir cevap alamadım. Gece saat 12.00'ye kadar telefonla görüştüm, gün boyu böyle geçti. Akşam oldu, kadın yine evde yoktu; evi terk etmiş gibiydi. O gün çocuğu aldı, götürdü, kaçırdı. Cuma günü yine telefonla baskı yaptım. 'Çocuk nerede? Hastaneye götürdün mü, getirdin mi?' diye sordum, yine net bir cevap alamadım. Gece saat 12.00'ye kadar telefonla sürekli görüştüm. Bebeğin annesi aşırı derecede alkollüydü, ne söylediğini bile bilmiyordu. Saat 01.00 gibi uyudum. Saat 04.00 gibi uyandım, telefonumu kontrol ettim. Telefon sessizdeydi, aramaları gördüm. Tekrar aradım; konuşamayacak kadar sarhoştu. 'Neredesin?' diye sordum. Takside olduğunu söyledi. Taksi şoförünü telefona istedim, konuştum. O da bana ne yapacağını bilmediğini söyledi. En yakın karakola götürülmesini istedim" şeklinde konuştu.

"BEBEĞE HER GÜN FARKLI İNSANLAR BAKTI"

Deniz Doğan, "Bebeğin ölümünün gerçekleştiği evde bıraktığı kadın da taksinin içerisindeydi. Kadın bakıcı değil, arkadaşı ve son bir aydır yanında bulunan bir kadındır. Bebeğe her gün farklı insanlar baktı. Bebeği bırakıp dışarı çıkar, alkol içer, sarhoş olur, kulüplerde eğlenir. Hiçbir iş yapmıyor. Ben bir ay öncesine kadar tamamen kirasını ve bütün masrafları öderdim. Bir aydır eskort olarak dışarıdaydı, buna dair mesajları vardı. Yanındaki bayanın oturma izni var mı yok mu net bilmiyorum ama bebeğin annesinin oturma izni yoktur. Bebek sayesinde aylık imza atıyordu. Anneden şikayetçiyim, annesi bebeği ihmal etti" dedi.

3. Sayfa, Güvenlik, İstanbul, Beyoğlu, Hastane, Gündem, Güncel, Bebek, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Hastane yerine komşuya bırakılan Melisa bebek öldü! Babanın iddiaları vahim - Son Dakika

10:26
SON DAKİKA: Hastane yerine komşuya bırakılan Melisa bebek öldü! Babanın iddiaları vahim - Son Dakika
