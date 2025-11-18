Marmara'da fırtına alarmı! BUDO seferleri iptal edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Marmara'da fırtına alarmı! BUDO seferleri iptal edildi

Marmara\'da fırtına alarmı! BUDO seferleri iptal edildi
18.11.2025 08:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji'nin verilerine göre; Marmara'da öğle saatlerine kadar rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle BUDO bazı seferlerini iptal etti. İstanbul'da ise hafta boyunca yağış beklenmezken sıcaklıkların Pastırma Ayazı şeklinde seyredeceği öngörülüyor. Kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı bulutlu; Edirne ve Kırklareli çevreleri ise sağanak yağışlı olarak geçecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

MARMARA'YA FIRTINA UYARISI

Marmara Bölgesi'nde öğle saatlerine kadar rüzgarın fırtına şeklinde 50-70 km/saat esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar: Genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli yer yer kısa süreli dırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Marmara'da fırtına alarmı! BUDO seferleri iptal edildi

BUDO SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Fırtına dolayısıyla bazı Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferleri iptal edildi. İptal edilen seferler şu şekilde:

18.11.2025 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

18.11.2025 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

18.11.2025 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

18.11.2025 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

18.11.2025 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

18.11.2025 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

18.11.2025 08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

18.11.2025 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

İSTANBUL'DA HAFTA BOYUNCA PASTIRMA SICAKLIKLARI

İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmezken havada parçalı, zaman zaman çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı, sıcaklıkların 19-22 dereceler aralığında mevsim normalleri üzerinde (Pastırma Ayazı) seyredeceği öngörülüyor.

Marmara'da fırtına alarmı! BUDO seferleri iptal edildi


BOZCAADA VE GÖKÇEADA'YA FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında tarifede bulunan tüm planlı seferler iptal edilirken; Geyikli'den saat 18.00 seferi, Bozcaada'dan saat 17.00 seferleri ek olarak gerçekleştirilecek. Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan tüm feribot seferleri ise iptal edildi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17

İstanbul: Parçalı bulutlu 21

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 23

Adana: Parçalı ve az bulutlu 24

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 22

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20

Erzurum: Parçalı bulutlu 8

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 17

Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Yerel Haberler, Hava Durumu, Kırklareli, Kuzey Ege, Marmara, Edirne, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmara'da fırtına alarmı! BUDO seferleri iptal edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yürekleri yakan görüntü Mezar taşına sardılar Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar
Dünyada bir ilk KIZILELMA’ya hayalet göz entegre edildi Dünyada bir ilk! KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi
İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti: Bu parayla kim geçinebiliyor İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti: Bu parayla kim geçinebiliyor?
Eski Başbakan’a idam cezası İnsanlığa karşı işlenen suçlardan yargılandı Eski Başbakan'a idam cezası! İnsanlığa karşı işlenen suçlardan yargılandı
Vahap Seçer’in acı günü Vahap Seçer'in acı günü
Ülke şokta Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü Ülke şokta! Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü
Muazzez Abacı Ankara’da son yolculuğuna uğurlanıyor Muazzez Abacı Ankara'da son yolculuğuna uğurlanıyor
İslam Memiş’ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında konum gerginliği Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında konum gerginliği
Öğrenci yurdunda çalışan sarhoş bekçi ayağı pirinç kazanı içinde uyurken yakalandı Öğrenci yurdunda çalışan sarhoş bekçi ayağı pirinç kazanı içinde uyurken yakalandı
Yargıtay’dan emsal karar Düğün fotoğrafı hapis getirdi Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi
Eski koca dehşetinin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı Eski koca dehşetinin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
Eski HDP’li vekil Yeniden Refah Partisi’ne katıldı Eski HDP'li vekil Yeniden Refah Partisi'ne katıldı
Rakiple alay eden futbolcu maç sonu hüngür hüngür ağladı Rakiple alay eden futbolcu maç sonu hüngür hüngür ağladı
Çığ felaketi davası: Kulüp yöneticisi iddiaları kabul etmedi Çığ felaketi davası: Kulüp yöneticisi iddiaları kabul etmedi
Tom Cruise, Onursal Oscar Ödülü’nü aldı Tom Cruise, Onursal Oscar Ödülü'nü aldı

09:14
Dünya Kupası’na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu
Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu
09:02
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı
08:55
Boyu 2 metre Fenerbahçe de Osimhen’ini buldu
Boyu 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
08:46
Galatasaray’da sakatlık depremi Osimhen o maçta yok
Galatasaray'da sakatlık depremi! Osimhen o maçta yok
08:21
Türkiye’nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde
Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde
08:16
Galatasaray taraftarını uyutmayan Messi sözleri
Galatasaray taraftarını uyutmayan Messi sözleri
07:56
Leroy Sane’nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta
Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta
07:43
27 yıllık serüven bitti Otomotiv devi efsane modelinin üretimini durdurdu
27 yıllık serüven bitti! Otomotiv devi efsane modelinin üretimini durdurdu
03:39
ABD’nin Gazze tasarısı BMGK’da kabul edildi
ABD'nin Gazze tasarısı BMGK'da kabul edildi
00:15
Ege’de 4.8 büyüklüğünde deprem
Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem
00:09
Seren Serengil’den Sağlık Bakanı’na yardım çağrısı
Seren Serengil'den Sağlık Bakanı'na yardım çağrısı
23:18
Jose Mourinho, Rafa Silva’dan sonra Süper Lig’in bir yıldızını daha gözüne kestirdi
Jose Mourinho, Rafa Silva'dan sonra Süper Lig'in bir yıldızını daha gözüne kestirdi
23:09
Özel okulda gizli kamera skandalı Öğretmen tutuklandı
Özel okulda gizli kamera skandalı! Öğretmen tutuklandı
22:35
İşte Böcek ailesinin yediği midye ve kokoreçlerden çıkan sonuç
İşte Böcek ailesinin yediği midye ve kokoreçlerden çıkan sonuç
21:05
Böcek ailesinin tamamının can verdiği faciada 4 tutuklama
Böcek ailesinin tamamının can verdiği faciada 4 tutuklama
20:45
Bakan Güler’den Gürcistan’daki uçak kazasına ilişkin açıklama
Bakan Güler'den Gürcistan'daki uçak kazasına ilişkin açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2025 09:42:49. #.0.4#
SON DAKİKA: Marmara'da fırtına alarmı! BUDO seferleri iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.