Hdp'nin Yeni Myk'sında "İki Dönem Kuralı" Etkili Oldu

BERKAY VAROL

HDP 5'inci Büyük Olağan Kongresi'nde seçilen Parti Meclisi, ilk toplantısını yaptı. Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın başkanlığında toplanan Parti Meclisi, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini belirledi. Partinin tüzüğü gereği; bir üye aynı organda üst üste en fazla iki dönem görev yapabiliyor. Bu nedenle, MYK'nın yaklaşık yüzde 50'si değişti. İki dönem üst üste MYK'da görev alan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "İki dönem kuralı" nedeniyle Parti Meclisi'nde yer alamadı.

HDP 5'inci Olağan Büyük Kongresi, 3 Temmuz pazar günü Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. Kongrede, delegeler Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile yola devam kararı aldı.

Kongrede 100 asil, 50 yedek Parti Meclisi üyesi belirlendi. Kongrenin ardından Buldan ve Sancar'ın başkanlığında yapılan ilk Parti Meclisi toplantısında da MYK üyeleri belirlendi.

Partinin tüzüğü gereği uygulanan "İki dönem kuralı", yani bir üyenin en fazla iki kez bir organda yer alabileceği maddesi üzerine MYK'daki 29 ismin yaklaşık yüzde 50'si değişti.

29 kişilik MYK'da 14 kişi yeniden görev alırken, 15 kişi ise MYK'ya yeni girdi. Cihan Aydın, Dersim Dağ, Ömer Öcalan, Pero Dündar, Elif Bulut, Rıdvan Turan, Emirali Türkmen, Serhat Eren, Gülistan Kılıç Koçyiğit, Hatice Akdağ, Hişyar Özsoy, İdil Uğurlu, Mehmet Rüştü Tiryaki, Turgut Öker ve Murat Çepni MYK'ya giren yeni isimler oldu.

Yeniden MYK'da görev alan isimler ise; Naci Sönmez, Samet Mengüç, Feleknas Uca, Ebru Günay, Özlem Gündüz, Doğan Erbaş, Sultan Özcan, Şaziye Köse, Tayip Temel, Tülay Hatimoğulları, Turkut Çatar, Musa Piroğlu, Mahfuz Güleryüz ve Tuncer Bakırhan oldu.

İki dönem önce MYK'da Ekolojiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı olarak görev alan İzmir Milletvekili Murat Çepni, bu dönemde Göçmen ve Mülteciler Komisyonu Eş Sözcüsü olarak MYK'da yer aldı.

PARTİNİN İKİ DÖNEM KURALI

HDP'nin Parti Tüzüğü'nde bir madde yer alıyor. Maddeye göre, bir üye aynı organa kuruluş kongresi dışında en fazla iki dönem üst üste seçilebilir. Tüzükteki madde şöyle:

"Bir üye aynı organa kuruluş kongresinin dışında, en fazla olağan iki seçimli dönem üst üste seçilebilir. Bir olağan seçimli dönem ara verdikten sonra yeniden aday olunabilir."

Tüzükteki bu maddeden dolayı, HDP'nin ilk kongresinden bugüne iki kez PM veya MYK'da yer alan üyeler, bir daha aynı organlara seçilemiyor. Bu nedenle iki dönem üst üste Parti Meclisi'nde yer alan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, son kongrede Parti Meclisi'nde yer alamadı.

'EKONOMİNİN' YANINA 'TARIM' GELDİ

Önceki dönem MYK'da görev dağılımında Ekonomi Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcılığı yer alırken, bu dönem Ekonomi ve Tarım Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcılığı olarak yenilendi. Paylan, görevini Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'a devretti.

Bir önceki dönem Parti İçi Eğitim Komisyonu Eş Sözcülüğü görevini üstlenen Doğan Erbaş, bu dönemde MYK'da Genel Sayman olarak yer aldı. Dış İlişkiler Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcılığı görevinde olan Batman Milletvekili Feleknas Uca ise görevini Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'a devretti.

Demokratik Yerel Yönetimler Kurulundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcılığı görevi ise Yunus Parım'dan Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki'ye geçti. Mahfuz Güleryüz, Merkezi Örgütlenme Komisyonu Eş Sözcüsü olarak görevini sürdürecek isimler arasında. Dil, Kültür ve Sanat Komisyonu Eş Sözcülüğü görevine de Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan geldi.

Önceki dönemde Göçmen ve Mülteciler Komisyonu Eş Sözcüsü olarak görev yapan Veli Saçılık, bu dönem MYK'da yer almadı. Görevini ise Elif Bulut'a devretti. MYK'ya giren yeni isimler arasındaki Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Eğitim Politikaları Komisyonu Eş Sözcülüğü görevine geldi.

GÖREVLERİNİ SÜRDÜRECEKLER

Emek ve Sosyal Politikalar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcılığı görevini yapan Şaziye Köse, bu dönemde de MYK'da aynı görevini sürdürecek. Ekoloji Komisyonu'ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Naci Sönmez, Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran, Basın, Yayın ve Propaganda Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayyip Temel, Parti Sözcüsü Ebru Günay da bu dönemdeki MYK'da görevlerini sürdürecek isimlerden. Geçtiğimiz dönem de MYK'da Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, bu dönemde de aynı görev ile devam edecek.

YENİ SÖZCÜLÜK

HDP'den genç yaşta milletvekili olan 1996 doğumlu, Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, bir önceki dönemde bulunmayan fakat bu dönemde oluşturulan Gençlik Meclisi Sözcüsü olarak MYK'da görev yapacak.