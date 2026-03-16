İlber Ortaylı\'ya veda! Kızının sözleri yürek dağladı: Dün odasına girdiğimde...

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Usta tarihçi için Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen anma töreninde duygusal anlar yaşandı.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Galatasaray Üniversitesi'nde gerçekleştirilen törende Ortaylı'nın ailesi ve sevenleri hazır bulundu. Törende konuşan Ortaylı'nın kızı, babasının son günlerine ilişkin anlattıklarıyla herkesi duygulandırdı.

"DÜN ODASINA GİRDİĞİMDE..."

Konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Ortaylı'nın kızı, babasının hastane sürecinde bile çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. "Hastane sürecinde etrafı kitapları, sözlükleri ve gazetelerle çevriliyken bir yandan da çıkacak kitabının tashihini yapıyordu. Dün odasına girdiğimde yarım kalan tashihi görmek içimi acıttı" ifadelerini kullandı.

TARİHÇİLERİN YANINA DEFNEDİLECEK

İlber Ortaylı, başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere aynı zamanda hocası olan Tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık ve Türkiye'nin önemli tarihçi ve sosyal bilimcilerinden birisi olan Prof. Dr. Kemal Karpat, Prof. Dr. Semavi Eyice, Prof. Dr. Mehmet Genç'in de kabrinin bulunduğu Fatih Cami haziresinde toprağa verilecek.

KİTAPLARINI MİLLET KÜTÜPHANESİNE BAĞIŞLADI

Prof. Dr. İlber Ortaylı, yaklaşık 30 bin ciltten oluşan kütüphanesinin büyük bir kısmını Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Millet kütüphanesine bağışlamıştı. 2005- 2012 yılları arasında İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi müdürlüğü yapan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu üyeliği de yapmıştı.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Ortaylı'nın Fatih'teki cenaze merasimi sebebiyle bugün bazı yollar araç geçişine kapatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, tören kapsamında trafiğe kapatılan noktaları ve sürücülerin kullanabileceği alternatif rotaları kamuoyuyla paylaştı.

Trafiğe kapatılan güzergahlar şöyle:

İtfaiye Caddesi

Büyük Karaman Caddesi

Aslanhane Sokak

Mıhçılar Caddesi

Manisalı Fırın Sokak

Taylasan Sokak

Hulusi Noyan Sokak

Nalbant Demir Sokak

Hattat Nazif Sokak

Fatih Türbesi Sokak

Alternatif güzergah olarak Kız Taşı Caddesi ve Haydar Bey Caddesi'nin kullanılabileceği belirtildi.