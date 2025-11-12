İmamoğlu'na Yönelik Suç Örgütü İddianamesi Hazırlandı - Son Dakika
İmamoğlu'na Yönelik Suç Örgütü İddianamesi Hazırlandı

12.11.2025 09:35
İmamoğlu suç örgütüne yönelik iddianamede 6 şüpheliye 19 yıl ile 1542 yıl hapis cezası istemi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturmaya ilişkin iddianame tamamlandı. Açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, iddianamenin 3 bin 900 sayfadan oluştuğunu, dosyada 402 şüpheli olduğu bilgisini paylaştı.

İddianamede, İmamoğlu'nun, "Örgüt kurma, rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, suç gelirlerini aklama, kişisel verileri yayma" suçlarından 2430 yıla kadar hapsi istendi.

İBB iddianamesinde yöneticiler için istenen cezalar belli oldu

6 İSİM ÖRGÜT YÖNETİCİSİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun ve Adem Soytekin ile başka suçtan tutuklu Hüseyin Gün ve firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu ve tutuksuz şüpheli Ertan Yıldız "örgüt yöneticisi" olarak yer aldı.

FATİH KELEŞ'E 1542 YILA KADAR CEZA İSTENDİ

İddianamede, şüpheli Keleş'in, "48 kez rüşvet", "rüşvet alma", "rüşvet verme", "55 kez ihaleye fesat karıştırma", "39 kez kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "8 kez suç gelirlerini aklama", "Maden Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet", "çevre kirliliğine neden olma", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "irtikap", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "haberleşmenin engellenmesi" suçlarından 556 yıl 8 aydan 1542 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

MURAT ONGUN İÇİN İSTENEN CEZA

Şüpheli Murat Ongun'un "rüşvet", "53 kez ihaleye fesat karıştırma", "33 kez kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ile "suç gelirlerini aklama" suçlarından 287 yıl 6 aydan 779 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

ERTAN YILDIZ VE ADEM SOYTEKİN

İddianamede, şüpheli Ertan Yıldız'ın, "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 86 yıldan 251 yıla kadar hapsi öngörülürken, şüpheli Adem Soytekin'in de "rüşvet", "zincirleme şekilde rüşvet", "irtikap", ve "suç gelirlerini aklama" suçlarından 67 yıldan 194 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

FİRARİ MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU'NA 51 YIL İSTENDİ

Firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun da "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç gelirlerini aklama", "evrakta sahtecilik", "Maden Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet", "çevre kirliliğine neden olma" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından 19 yıl 6 aydan 51 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülürken şüpheli Hüseyin Gün'ün ise "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" "kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme" suçlarından 20 yıldan 40 yıla kadar hapsi talep edildi.

3 İTİRAFÇI İÇİN İNDİRİM UYGULANMASI İSTENDİ

İddianamede ayrıca şüpheliler Ongun, Gülibrahimoğlu, Soytekin, Yıldız ve Gün'ün örgütsel konumlarına uyan Türk Ceza Kanunu'nun "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçunu düzenleyen 220/1 ile "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" suçunun yer aldığı 53/1 maddeleri uyarınca cezalandırılmaları, ayrıca şüphelilerin örgütün yöneticileri olması nedeniyle 220/5 maddesi uyarınca örgütün kendilerine bağlı yapılanmalarının faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan ayrıca fail olarak cezalandırılmalarına karar verilmesi istendi.

İddianamede, yakalandıktan sonra örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi veren örgüt yöneticisi şüphelilerden Adem Soytekin, Hüseyin Gün ve Ertan Yıldız hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun "etkin pişmanlık" hükmünü düzenlenen 221/4'üncü maddesinin ikinci cümlesindeki indirimin uygulanması istendi.

Kaynak: AA

