İnegöl\'de Ehliyetsiz Çocukla Kaza: 8 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Ali B.'nin (14), babasından habersiz alıp, arkadaşlarıyla birlikte gezmeye çıktığı otomobilin park halindeki araçlara çarpıp, takla attığı kazada yaralanan 8 çocuktan 4'ünün beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakımda tedaviye alındığı bildirildi.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Babasından habersiz aldığı 16 AOY 420 plakalı otomobille Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü'ne gelen ehliyetsiz sürücü Ali B., derslerin bitiminin ardından 7 arkadaşını gezdirmek için araca bindirdi. Bir süre sonra Ali B.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki 16 AFH 829, 16 BTF 434 ve 34 SR 6914 plakalı otomobillere çarpıp, takla attı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışarak yaralanan Ali B. ile arkadaşları Sergen B. (14), İsmail Ş. (16), Efe D. (15), Bilal A. (15), Enes T. (16) ve Muhammed D. (16) itfaiye erleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 7 yaralı, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından korkup, yaralı halde bölgeden uzaklaşan 13 kilometre uzakta rahatsızlanan Muhammed T. (16) de bulunarak ambulansla hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, yaralılardan beyin kanaması geçirdikleri tespit edilen Efe D., Sergen B., Enes T. ve Muhammed D., İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 4 çocuğun, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.