İslam Memiş altını konuştu, yatırımı konuta yaptı

13.04.2026 14:26
Finans analisti İslam Memiş, Ankara Beypazarı'nda Helmann Holding tarafından geliştirilen proje olan Helmann Altıntepe'den iki daire satın aldı. Proje, sosyal konut fiyatına markalı konutlar sunuyor ve faizsiz taksit imkanı sağlıyor.

Altın ve finans piyasalarına ilişkin yorumlarıyla bilinen ünlü finans analisti İslam Memiş, yatırım tercihini bu kez konuttan yana kullandı. Memiş, Helmann Holding tarafından Ankara Beypazarı’nda hayata geçirilen projeden iki daire satın aldı. Altın ve finans piyasalarına yönelik değerlendirmeleriyle tanınan İslam Memiş, son dönemde yatırım tercihini konuttan yana kullanan isimler arasına katıldı.

İslam Memiş’in, Helmann Holding tarafından Ankara’nın İstanbul’a en yakın ilçesi Beypazarı’nda geliştirilen “Helmann Altıntepe” projesinden iki daire satın aldığı öğrenildi.

Sosyal medya hesaplarında konuya ilişkin paylaşım yapan Memiş, TL ile borçlanarak ev satın almak isteyenler için bu projeyi tavsiye ettiğini belirterek, kendisinin de yatırım yaptığını söyledi.

Memiş, “Ben bu projeden daire aldım, yatırım yaptım. Sıra sizde. 600 konutluk 1+1 ilk etap başlıyor. Faize bulaşmadan, TL taksitle muhteşem fırsatlar kapımızı çaldı. Hiper enflasyon bağıra bağıra geliyor. Bu fırsatları değerlendirelim.” dedi.

Helmann Altıntepe’den iki adet daire satın alarak projeye duyduğu güveni somut şekilde ortaya koyan İslam Memiş’in bu kararı, projenin finansal modelinin ve değer önerisinin güçlü bir referansı olarak değerlendiriliyor.

SOSYAL KONUT FİYATINA MARKALI KONUT 

Ankara-İstanbul hattında yükselen yatırım bölgeleri arasında gösterilen Beypazarı’nda konumlanan proje, toplam 2 bin 268 daireden oluşuyor.

Tarihi dokusu ve doğal yapısıyla öne çıkan bölgede hayata geçirilen projede, ilk etapta 1+1 daireler satışa sunuldu.

“Sosyal konut fiyatına markalı konut” sloganıyla geliştirilen projede, 750 bin lira peşinatla tapu sahibi olunabilirken, kalan tutar 26 ay boyunca faizsiz ve eşit taksitlerle ödenebiliyor. Projede Türkiye’de sınırlı sayıda uygulanan bina tamamlama sigortasının yaptırılması için de süreç başlatıldı.

Helmann Altıntepe, Kuzey Marmara Otoyolu'nun devamı niteliğindeki Orta Anadolu Otoyolu Projesi ile Ankara-Beypazarı Çevre Yolu Projesi'nin kesiştiği noktada yer alıyor.

FİNANSAL ENSTRÜMAN OLARAK TASARLANMIŞ KONUT MODELİ 

Helmann Altıntepe, klasik konut projelerinden ayrışarak bir yaşam alanından öte, finansal bir yatırım enstrümanı olarak konumlandırılıyor. Projede sunulan sıfır faizli ödeme modeli, 26 ay vade ile eşit taksit imkanı ve düşük peşinat avantajı özellikle dar ve orta gelir grubunun erişimini kolaylaştırırken, yatırımcı açısından da güçlü bir alternatif oluşturuyor.

Bu model, özellikle faiz hassasiyeti olan kitleler için sürdürülebilir ve erişilebilir bir yatırım alternatifi sunarken, aynı zamanda konut piyasasında yeni bir paradigma oluşturuyor.

Konut, turizm ve ticaret alanlarını bir arada sunan Helmann Altıntepe’de termal su avantajı da bulunurken, bölgenin ulaşım yatırımlarıyla birlikte değerinin artması bekleniyor.

Beypazarı’nda doğayla iç içe ve şehir yoğunluğundan uzak bir yaşamın hedeflendiği proje, yatırımcılara önemli bir gelir potansiyeli sunuyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 14:57:16.
