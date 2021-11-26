İstanbul, Ankara ve İzmir dahil onlarca ilde 5 gün boyunca yağmur yağacak, 9 ilde de kar yağışı öngörülüyor - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava tahmin raporunu resmi internet sitesinde yayınladı. Buna göre; İstanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok ilde 5 gün boyunca yağmur bekleniyor.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Hakkari ve Şırnak dışında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinde genellikle sağanak yağmur yağacak.

9 İLDE KAR YAĞIŞI

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Muş, Kars, Ağrı, Ardahan ve Bitlis'te bugün yoğun kar yağışı bekleniyor.

CUMARTESİ GÜNÜ YURDUN BATISI YAĞMURA TESLİM

Cumartesi günü; İstanbul, Ankara ve İzmir dahil yurdun batı kesiminin tamamı yağmura teslim olurken Erzincan, Tunceli, Malatya, Elazığ ve Bingöl hariç doğu kesiminde parçalı bulutlu hava etkili olacak.

PAZAR GÜNÜ YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Pazar günü, yurdun batısının tamamında sağanak yağış güney kesimlerinde de gök gürültülü yağmur bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de parçalı bulutlu hava hakim olacak.

YAĞMUR PAZARTESİ GÜNÜ DE ETKİLİ

Pazartesi günü; İstanbul, Ankara ve İzmir'de dahil yurdun batısı yine yağmura teslim olacak. Yurdun doğusunun büyük bölümü ise parçalı bulutlu hava görülecek.

SALI GÜNÜ YURDUN DOĞU KESİMİNDE DE YAĞMUR HAKİM OLACAK

Salı günü; yeniden yurdun büyük bir bölümü yağmura teslim olurken Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum'da karla karışık yağmur yağacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI AZALACAK

Hava sıcaklıkları bugün kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren artarak mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.