İstanbul\'da yangın faciası! Aynı evdeki 3 çocuk hayatını kaybetti

Pendik'te bir evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk ağır yaralandı.
Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak bulunan 2 katlı binanın girişindeki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında vatandaşlar tarafından evden çıkarılan 4 çocuk, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Hastaneye kaldırılan çocuklardan 3'ünün hayatını kaybettiği, 1'inin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, yangın sırasında evde olmadığı ortaya çıkan anne polis ekiplerince gözaltına alındı.
