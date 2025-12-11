İstanbul'da yangın faciası! Aynı evdeki 3 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
İstanbul'da yangın faciası! Aynı evdeki 3 çocuk hayatını kaybetti

11.12.2025 08:00  Güncelleme: 08:07
İstanbul Pendik'te 2 katlı binanın girişindeki dairede çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı. Öte yandan, evde çıkan yangın sırasında evde bulunmadığı öğrenilen anne gözaltına alındı.

Pendik'te bir evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk ağır yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak bulunan 2 katlı binanın girişindeki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Yangında vatandaşlar tarafından evden çıkarılan 4 çocuk, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Hastaneye kaldırılan çocuklardan 3'ünün hayatını kaybettiği, 1'inin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, yangın sırasında evde olmadığı ortaya çıkan anne polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

  • Alişan Işık Alişan Işık:
    PAPA’nın LANETİ SEVAM EDİYOR … 6 57 Yanıtla
    Birol Ay Birol Ay:
    Hadsiz 3 1
  • Apple User Apple User:
    buyur burdan yak yavrular ah be ah rabbim korusun inşallah cümlesi ile 34 3 Yanıtla
  • 123456 123456:
    nasıl bir annedir bu benım ufak kızım var annesi hastane yada başka işleri olduğunda asla tek başlsrına burakmıyoruz biz yazık oldu çok üzüldüm Allâh rahmet eylesin Mekanları cennet olsun 27 6 Yanıtla
  • İpek İpek:
    aman allahım yine ihmal yine ölen çocuklar inşallah annenin geçerli bir sebebi vardır 18 10 Yanıtla
  • İpek Gökhan İpek Gökhan:
    Baba nerde baba? hemen anneyi öne sürmeyin ya pes 19 5 Yanıtla
    CANIMINICI CANIMINICI:
    iştedir baba nerde olacak anneyi öne sürecekler tabi 0 0
