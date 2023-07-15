Kandilli tarih verdi! İstanbul'da sıcaklık rekorları kırılacak

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı, İstanbul'da sıcaklık artışını adım adım takip ediyor. Başkan Adil Tek, "22-23 Temmuz gibi tekrar sıcaklıklarda bir artış gözlüyoruz. Orada da sıcaklık rekorları veya egaleleri, aynı sıcaklık değerlerinin tekrarları görülebilir" dedi.

İstanbul'da birkaç gündür yüksek derecelerde sıcak hava etkili oluyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı'nda da bu sebeple yoğun bir mesai söz konusu.

"İSTABUL'DA SICAKLIK 40 DERECEYİ AŞTI"

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "Şu anda Kandilli Rasathanesi'nin de olduğu yerde ölçülen sıcaklık 35.5 derece hava sıcaklığı. Geçtiğimiz saatler içerisinde sıcaklık pik değerini yapmış vaziyette, 37 derecelere kadar çıktı burada sıcaklık. Tabi ki burası sirkülasyonu yüksek, Kuzeye açık olan bir alan İstanbul'da başka noktalarda bu sıcaklıkların 40 dereceyi aştığını söyleyebiliriz rahatlıkla. Az önce baktığımız Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı ölçümler vardı. O ölçümlerde sıcaklık Sancaktepe'de 39.7 dereceye kadar çıkmış durumda. Bu İstanbul'da sıcaklığın artık 40 dereceyi aştığını gösteriyor. İstanbul'da en sıcak ilçeler olarak da az önce Sancaktepe'den bahsetmiştik, Ümraniye, Çekmeköy, Ataşehir İstanbul'un en sıcak ilçeleri şu an için. Bu ilçeler denizden uzak, kıyıya uzak olan ilçeler. Kıyıya yakın ilçelerde sıcaklık dereceleri nispeten daha düşük. Örneğin sahile indiğinizde bu sıcaklık derecelerini 30 dereceler civarında ölçersiniz. Çünkü denizin soğutucu bir etkisi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.

"SICAKLIKLAR EN YÜKSEK DEĞERİNE GELDİ"

Adil Tek, önümüzdeki hafta sıcaklıkların tekrar yükseleceğini belirterek şunları söyledi; "Meydanlarda olan termometreler var, o termometreler biraz aldatıcı. Oradaki sıcaklık ölçümleri ölçüm koşullarına uymuyor. Kapalı kutu içerisindeki ölçülen şeyleri direk verebiliyor. Yada direk güneş ışınlarına maruz kalabiliyor. Sıcaklıkları ölçerken gölgede ölçülmesi gerekiyor direk güneş ışınlarına maruz kalmaması gerekiyor. İç ilçelerde sıcaklıklar daha yüksek. Dediğimiz gibi dün en pik değerine ulaştı. Çarşamba gününden bu yana yükselen sıcaklıklar vardı kademeli olarak yükseldi. En yüksek değerine geldi.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TEKRAR SICAKLIKLARDA BİR ARTIŞ GÖZLÜYORUZ"

İstanbul için bugünden itibaren sıcaklıklarda 5-6 derece düşüşü gözleyeceğiz. Sıcaklıklar bugünden itibaren kademeli olarak düşecek. Mevsim normallerindeki değerlerine gelecek. Ama önümüzdeki hafta 22-23 Temmuz gibi tekrar sıcaklıklarda bir artış gözlüyoruz. Orada da sıcaklık rekorları veya egaleleri, aynı sıcaklık değerlerinin tekrarları görülebilir. Bunun sebebi Kuzey Afrika kökenli sıcak hava dalgasının akışı üzerimize doğru gelmeye başladı çarşambadan beri. Yarından sonra oradaki akışlar biraz daha yön değiştirecek. Kuzey'li akışlara bırakacak yerini. Kuzey'den gelen akışlarda sıcaklık değerlerini düşürmüş olacak. Yakınlarda da kuvvetli yağışlar yok. Bu sıcak hava devam edecek gözüküyor. Tabi ki yaz değerleri civarında. Bu hafta olduğu gibi önümüzdeki hafta da bir sıcak hava dalgası tekrar göreceğiz gibi gözüküyor."

MEYDANLAR BOŞ KALDI

Sokakta ise vatandaşlar sıcak nedeniyle zor anlar yaşadı. Bakırköy meydanda bir dükkanda çalışan Şaban Çakmaktaş Bakırköy'ün normalde çok kalabalık bir ilçe olduğunu söyleyerek, "Son günlerde bir yoğunluk yok, baya bir boşluk var aslında. Havanın sıcaklığından dolayı olduğunu düşünüyorum. Hava 40 derece diyorlar. Normalde yürüyüş yolu çok kalabalık olur aslında iğne atsan yere düşmez aslında ama şu anda aşırı derece bir boşluk var. Muhtemelen insanlar da sıcaklıktan dolayı dışarı çıkmayı tercih etmiyor. Akşama doğru burası biraz daha yoğunlaşıyor aslında gördüğüm kadarıyla. Akşam saat 5-6 gibi biraz daha kalabalıklaşıyor" diye konuştu.