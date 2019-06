"İstanbul seçmeni aldatılmıştır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya'nın bir otelde görüşmesine ilişkin, "Gazeteciliğin de siyasetin de namusu var. Bu namusu korumak temel felsefedir ve burada millet aldatılmıştır, İstanbul seçmeni aldatılmıştır ve Binali ağabey aldatılmıştır. Bu kadar açık ve net." dedi.

Soylu, TV100'de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Soru üzerine İstanbul'un vereceği kararın Türkiye'nin geleceğinde etkili olacağını belirten Soylu, "Çünkü İstanbul bir burun çevirecek, nereye çevirecek bu burnu, nasıl bir karar verecek? İstanbul kararını yerel seçimler için de verse bunu Türkiye'nin istikrarının aleyhine kullanacaklar pusuda beklemektedir." diye konuştu.

Gezi olaylarında terör örgütleri ile Türkiye'nin iktidarını değiştirmek isteyen güçlü sermaye yapılarının bulunduğunu anlatan Soylu, "Bütün bunların tamamını karşı tarafta görüyoruz. Bir şey daha görüyoruz. Türkiye'nin istikrarını bozabilecek marjinal grupları görüyoruz. İstanbul'un başına böyle bir ekibin geldiğini düşünün. Bu elbet tehlikeli bir şeydir." ifadelerini kullandı.

Soylu, 31 Aralık 2016'dan itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir'de tek bir terör olayı yaşanmadığını, Doğu ve Güneydoğu'da da şehirlerde terör olayı yaşanmadığını belirterek, örgütün hem finansal hem insan kaynağı anlamında ciddi sıkıntıya sokulduğunu bildirdi.

Süleyman Soylu, "Şimdi Kandil, İstanbul seçimleri için 'AKP-MHP faşizmine karşı İmamoğlu'nu destekleyeceğiz' diyor. Ondan önce de Sezai Temelli, 'Herhalde bu bizim seçimimizdir, biz de alacaklarımızı alacağız.' diyor. Etrafta da hep şu konuşuluyor, İSPARK ve benzeri bilimum yerler HDP ile anlaşıldı. Bütün bunlar LGBT, terör örgütleri, kusura bakmayın Can Dündar'ın Gezi olaylarındaki twitini hepimiz hatırlıyoruzdur, başka yerlerden copy-paste yaptıklarını, savaş manzaralarını Taksim Meydanı manzaralı olarak yansıttılar. Şimdi bu ekip LGBT dahil olmak üzere İstanbul yönetimine hazırlanıyor. Ben bunu Türkiye için de İstanbul için de bir tehdit olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanması halinde sevineceklerden birinin PKK olduğunu söylediği hatırlatılarak, "İmamoğlu seçimi kazanırsa bir alan mı açılacağını söylemeye çalışıyorsunuz, nasıl bir fayda sağlayacak PKK, İmamoğlu'nun seçilmesinden?" sorusu üzerine Soylu, terör örgütünün sadece sayısal açıdan tüketilmediğini, moral seviyesinin de alt üst edildiğini söyledi.

Örgütün kendine katılım aradığını anlatan Soylu, "Örgütün şöyle bir stratejisi var, yeni stratejisi, 'Biz büyükşehirlerdeki, gizemli mahallelerden artık bundan sonra besleneceğiz.' Gizemli mahalleler dediğimiz büyükşehirlerde özellikle terör örgütünün konuşlanmak istediği mahalleler." dedi.

Geçen yıl örgüte katılan 136 kişinin önemli bölümünün İstanbul'dan gittiği bilgisini veren Soylu, "Bu şu demektir, biz Doğu ve Güneydoğu'ya basıyoruz, orada terör örgütüne hayat hakkı tanımıyoruz ama aynen Doğu ve Güneydoğu'da yaptıklarını İstanbul'da yapmaya çalışan bir anlayış gerçekleştirebilirler. Bunu meşru, legal bir belediye yapılanması içerisinde sağlayabilirler. Bundan da imtina etmezler. Nasıl yapabilirler derseniz. Diyarbakır Belediyesinde yaptılar, Mardin Belediyesinde, Cizre Belediyesinde yaptılar. Bütün kayyum olarak aldığımız belediyelerin tamamında terör örgütüne bu desteklerin tamamını sağladılar. Şimdi de bu terör örgütüne bu desteklerin tamamını sağlama konusunda İstanbul gibi büyük imkanları olan bir şehirde bunu meşru yapılar içerisinde gerçekleştirebilirler." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun "Mahalle, ilçe meclisleri oluşturacağım" dediğini aktaran Soylu, "Ben buna dikkat kesildim. Ne demek istiyor? Zaten ilçe belediye meclisleri var siyasi partilerin katıldığı. 'İlçe meclisleri, mahalle meclisleri oluşturacağım' diyor. Oralarda farklı bir takım yapılar bunların akıllarında söz konusu. Oradan da bir yerlere mesaj veriyor. Bunun terör örgütüne yeni bir kanal açacağı, yani aslında kısa ve öz biçimde Kandil'den Saraçhane'ye bir tünel kazılmaya çalışıldığı apaçık ortadadır." diye konuştu.

Soylu, bir başka soru üzerine 31 Mart'ta sandığa gitmeyenlere yönelik çalışma yaptıklarını, yaklaşık 4,5 puanlık bir kararsız seçmen bulunduğunu, bu kesimin tercihinin seçimi belirleyeceğini söyledi.

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınına da değinen Soylu, şunları kaydetti:

"Siz de gazetecisiniz, yıllardan beri bu işi yapıyorsunuz, bir millet bu tartışmaya kitlenmiş. Bu iş namuslu bir iştir. Düğmeye basıyorsunuz, 'size 3 dakika verdim, size 3 dakika verdim' diyorsunuz da buna hazırlanırken, otelde iş pişirirken diğer adaya niye bunu sormuyorsunuz, niye diğer adayla bunu konuşmuyorsunuz? Görüşme yapma hakkınız olabilir 1 saat onunla konuşursunuz, 1 saat de onunla konuşursunuz. Ama bunu kamuoyuna açık edersiniz. Dersiniz ki 'Ben burayla da konuşuyorum, burayla da konuşuyorum, buraya da gideceğim.' veya 'Onların danışmanlarıyla konuşacağım, ikisinin de.' ama ikisini eşit şekilde ortaya koyarsınız. Benim üzüldüğüm şudur, buradaki haksızlığı, bir barem daha yükseltiyorum, buradaki ahlaksızlığı görüp de bunu korumaya çalışan insanlar, bu doğru bir yaklaşım değil. Her işin bir namusu var. Gazeteciliğin de siyasetin de namusu var. Bu namusu korumak temel felsefedir ve burada millet aldatılmıştır, İstanbul seçmeni aldatılmıştır ve Binali ağabey aldatılmıştır. Bu kadar açık ve net."

"Buna ihtimal veriyor muydunuz?" sorusuna karşılık Soylu, "Ben bu kadar mesleğinin ahlakına uygunsuz davranabileceğini hiç düşünmedim." ifadesini kullandı. Soylu, "Şimdi İsmail Küçükkaya ile kimse programa çıkar mı? Bu saatten sonra kimse çıkmaz. Çünkü güvenilirliğini tamamen yitirdi ve Türkiye'ye yalan söyledi. Türkiye'deki seçmeni aldattı, tüm Türkiye'yi aldattı." dedi.

Türkiye'nin S400 alımına ilişkin ABD'den yapılan yaptırım açıklamaları soruların Soylu, bu durumun sürpriz olmadığını söyledi.

Yaklaşık 6-7 yıldır bunun Türkiye üzerine bir senaryo olarak uygulanmaya çalışıldığını belirten Soylu, "Bunu hepimiz görüyoruz, zaten yüzde 52'yi veren millet de bunun için verdi. Türkiye'nin terörle mücadele konusunda attığı adımları desteklemek için yüzde 52 oy verdi." dedi.

Vatandaşın bunu yaparak, "senin çizgin doğru" dediğini belirten Soylu, Türkiye'nin geçmiş yıllarda nasıl darbelere gittiği konusunda bilgi verdi.

Terör, anarşi ve ekonomik krizlerin bu süreçlerde etkisine değinen Soylu, bunlardan en önemlisinin ise ekonomik kriz olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin bu tür eylemlerle altının boşaltıldığına dikkati çeken Soylu, "bu durumdan kim istifade ediyor?" sorusunu gündeme getirdi.

"Bu bir haraçtır" diyen Süleyman Soylu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin bir devalüasyonla karşı karşıya kalması bir haraçtır. Bu haracı almak istiyorlar. 7-8 yıldır kazandığınız haracınızı verin diyorlar. Başka ülkelerden almadılar mı? Orta Doğu ülkelerine çökmediler mi? Şimdi Türkiye'ye de çökmeye çalışıyorlar. Bu kadar açık. S400'ü bahane ediyor. Gezi'de Tayyip Erdoğan'a, Dolmabahçe saldırısıyla 'koltuğunu alırız, haracını ver.' dediler. 17-25'te de 'seni içeri atarız, haracını ver' dediler. 6-7 Ekim'de millete 'seni bir birine düşürürüz' dediler. 15 Temmuz'da da 'Tayyip Erdoğan seni öldürürüz.' Millete de 'sana öyle bir acı çektiririz ki bu acıyı unutamazsın.' Şimdi bunun tesadüf olduğunu hiç kimse düşünmesin. Şimdi de 'önümüzde 4 - 4,5 yıl var bunu sana kullandırmayacağım' diyor. 'Sen Afrin'e benden izinsiz girersen, sen S400 alırsan, sen 2 milyar doların üzerinde savunma sanayinde ihracat yaparsan, benim alanıma girersen ben sana bu hakkı kullandırmam, Avrupa ile kuşatırım, buldozer gibi üzerine gelirim.' Bugüne kadar yaptığı açıklamaların tamamı budur. Bizden haraç istiyor, bildiğiniz haraç. 'Ben yöneteceğim seni' diyor. 'Haraç verdin verdin, vermedin kapına geliyorum' diyor. Türkiye de eski Türkiye değil, ayaklarının üzerinde duruyor, gayret gösteriyor."

ABD'nin İstanbul seçimi üzerinden, "acaba Türkiye'nin istikrarına bir çentik vurabilir miyim?" dediğini aktaran Soylu, "Biz Amerika'nın Batman'da HDP ile ne konuştuğunu biliyoruz. 'Siz söylemezseniz, Pentagon nereden bilecek sizin sıkıntınızı, nasıl müdahale edecek olaylara' diyor. Öbür tarafta Kandil'de ne konuştuklarını biliyoruz, nasıl destek verdiklerini, nasıl moral vermeye çalıştıklarını biliyoruz. Nasıl onları hazırladıklarını biliyoruz. Aynen bir boksörü ringde hazırlayan gibi." diye konuştu.

"Nasıl destekliyorlar?" sorusuna Soylu, "Burada, o bölgede yapmak istediklerini ve onlarla beraber yapabileceklerini bir kere zihni olarak onların zihnine transfer etmişler." yanıtını verdi.

Soylu, şunları söyledi:

"Hava akademisi, sağlık akademisi, drone, maket uçak, helikopter kullanımı, ağır silah kullanımını, toplam stratejiyi, rejimle olan ilişkilerini, diğer bütün ilişkilerin tamamını bir kurgu içerisinde bunlara anlatıyorlar. Onlar da bunların ekseninde gidiyorlar. Konsolosları, elçileri, konsoloslukta çalışanları, biliyorsunuz bunlara bir dönem engel olmuştuk, şimdi 'bakalım ne yapacaklar' diye baktık, hiç huylu huyundan vazgeçmemiş. Aynı mantığı devam ettiriyor. Eskiden çok tur atarlardı, 15 Temmuz sonrası bu turların tamamını kestik. Şimdi yavaş yavaş sağa sola gitmeye başladılar. Yine aynı huylarını devam ettiriyorlar. Türkiye içerisinde 'Türkiye'ye karşı yeniden bir hamleyi nasıl oluşturabiliriz' anlayışı içerisindeler. Kandil'de söyledikleri başka işler de var, onları konuşuruz."

Kandil'de konuşulanlar

"Kandil'deki hava nasıl, üst düzeydeki o psikoloji ne durumda?" sorusunu yanıtlayan Soylu, "Çok telaş içerisindeler. Oranın psikolojisi avucumun içerisinde." dedi.

Sözde üst kademenin psikolojilerini aşağıya yansıttıklarını aktaran Soylu, şu bilgileri paylaştı:

"Biz bunu adım adım takip ediyoruz. Aynı zamanda başarısızlıklarını yansıtıyorlar. Örneğin bu kış, 'hiç çıkmayın ve kendinizi öldürtmeyin' dediler. Her şeyin farkındalar. Alternatifler geliştirmeye çalıştırıyorlar. Mesela, Karayılan'ın bir kitabı var 2018 başında çıktı. Türkiye'de çok yayılmadı ama yukardan aşağıya nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldıklarını açık bir şekilde ortaya koyuyorlar ve aşağısı yukarıyı eleştiriyor. Yukarısı aşağıya 'bizim talimatlarımızı yerine getirmiyorsunuz ve onun için ölüyorsunuz' diyor, aşağısı da yukarıya 'o zaman siz gelin bu işleri yapın' diyor. Yeni katılım olmadığı için büyük bir endişe ortaya koyuyorlar. Bir tek moral veren grup var, Amerika. Şu anda onları ayakta tutan, orada Kandil'de varlıklarını devam ettiren Amerika, başka bir şey yok. Bunu özellikle, bilerek ve isteyerek yapıyorlar."

Terörle mücadelede Türkiye tarihinin en büyük koordinasyonu içerisinde olduklarını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarmanın, polisin, asker ve istihbarat birimlerinin tam bir uyum içerisinde çalıştığını bildirdi.

Hakurk dahil olmak üzere çevrede yapılan tüm operasyonlarda iyi bir istihbarat ağına sahip olduklarını belirten Soylu, Türkiye'nin çok güçlü teknolojik üstünlüğü olduğunu ifade etti.

Geçen günlerde çok önemli bir olayı son anda engelledikleri yönündeki açıklaması sorulan Soylu, söz konusu örgütün DEAŞ olduğunu açıkladı.

"Kafa kafaya ve Türkiye'nin içini karıştırabilecek bir olaydı. Bizi uluslararası alanda çok zor duruma bırakacaktı. Hedef odaklı, iyi planlanmış, iyi hazırlanmış bir olaydı. Bizi etkileyecek, uluslararası alanda zora sokacak bir şeydi yakalandılar." diyen Soylu, saldırının "bir grup saldırısı" şeklinde planlandığını aktardı.

Siyasi üslubunun sertliği sorulan Soylu, vatandaşlara karşı kesinlikle böyle bir tavrının söz konusu olmadığını vurgularken, "Terör örgütüne karşı sert olmak zorundayım." dedi.

Yaptıkları operasyonlarla terör örgütünün kaçak sigara ve uyuşturu başta olmak üzere para gelirlerine büyük darbe indirdiklerini bildiren Soylu, "Ben Almanya'nın İçişleri Bakanı, Kültür Bakanı değilim. Türkiye'nin İçişleri Bakanıyım. Daha dün DHKP-C'nin gri listesi İstanbul'da yakalandı, yanında aranan birisiyle. Bütün bunların içerisinde nasıl davranmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

HDP'nin üst yönetimine eleştiride bulunan Soylu, "Yukarıdakilerin hepsi Kandil'in emir eridir" ifadesini kullandı.

(Sürecek)

