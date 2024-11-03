Kaymakam atamaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 121 ilçeye yeni kaymakam atanırken, İstanbul'da yapılan değişiklikler dikkat çekti.
Ümraniye Kaymakamlığına Yüksel Çelik, Beyoğlu Kaymakamlığına Abdullah Atakan Atasoy, Sancaktepe Kaymakamlığına Naif Yavuz ve Bakırköy Kaymakamlığına ise Recai Karal getirildi. Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy ise İstanbul Vali Yardımcısı oldu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kayseri İl Müdürü Mustafa Yıldırım görevinden alındı. Kararda birçok kurum ve kuruluşta görev değişikleri yaşandı. Polis Akademisi Başkanlığına Prof. Dr. Murat Balcı getirilirken, İçişleri Bakanlığı; Göç İdaresi Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Durmaz Bayraktar görevden alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğüne Selim Terzi atandı.
İşte Resmi Gazete'de yayımlanan tüm atama kararları:
Son Dakika › İstanbul › İstanbul'un 4 ilçesine yeni kaymakam - Son Dakika
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