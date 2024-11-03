İstanbul'un 4 ilçesine yeni kaymakam - Son Dakika
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İstanbul'un 4 ilçesine yeni kaymakam

İstanbul\'un 4 ilçesine yeni kaymakam

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 121 ilçeye yeni kaymakam atandı. İstanbul'da da Ümraniye, Beyoğlu, Sancaktepe ve Bakırköy'e yeni kaymakam atanırken, Polis Akademisi Başkanlığı'na ise Prof. Dr. Murat Balcı getirildi.

03.11.2024 00:21
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Kaymakam atamaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 121 ilçeye yeni kaymakam atanırken, İstanbul'da yapılan değişiklikler dikkat çekti.

İSTANBUL'DA 4 İLÇEYE YENİ KAYMAKAM

Ümraniye Kaymakamlığına Yüksel Çelik, Beyoğlu Kaymakamlığına Abdullah Atakan Atasoy, Sancaktepe Kaymakamlığına Naif Yavuz ve Bakırköy Kaymakamlığına ise Recai Karal getirildi. Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy ise İstanbul Vali Yardımcısı oldu.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANI DEĞİŞTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kayseri İl Müdürü Mustafa Yıldırım görevinden alındı. Kararda birçok kurum ve kuruluşta görev değişikleri yaşandı. Polis Akademisi Başkanlığına Prof. Dr. Murat Balcı getirilirken, İçişleri Bakanlığı; Göç İdaresi Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Durmaz Bayraktar görevden alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğüne Selim Terzi atandı.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan tüm atama kararları:

İstanbul'un 4 ilçesine yeni kaymakam
İstanbul'un 4 ilçesine yeni kaymakam
İstanbul'un 4 ilçesine yeni kaymakam
İstanbul'un 4 ilçesine yeni kaymakam
İstanbul'un 4 ilçesine yeni kaymakam
İstanbul'un 4 ilçesine yeni kaymakam
İstanbul'un 4 ilçesine yeni kaymakam
İstanbul'un 4 ilçesine yeni kaymakam
İstanbul'un 4 ilçesine yeni kaymakam

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    Yorumlar (3)

  • Yunuss Bayern:
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  • Yunuss Bayern:
    Tek Çare Erken Seçim 14 8 Yanıtla
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