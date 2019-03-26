İyi Parti'li Dervişoğlu: 30 Vilayetin 15'ten Fazlasını 'Millet İttifakı' Kazanıyor

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Meral Akşener'den İddialı Çıkış: İstanbul, Ankara ve Bursa'yı Alıyoruz

Yetiştirdiği Tavukların Yumurtasını 400 TL'den, Civcivini ise Bin TL'den İhraç Ediyor