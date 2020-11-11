Kamyonetin kasasından 61 kaçak göçmen çıktı - Son Dakika

Kamyonetin kasasından 61 kaçak göçmen çıktı
11.11.2020 11:18
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, polisin operasyonu ile bir kamyonetin kasasında bulunan Pakistan uyruklu 61 kaçak göçmen yakalanırken, 1 kişi gözaltına alındı.
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, polisin operasyonu ile bir kamyonetin kasasında bulunan Pakistan uyruklu 61 kaçak göçmen yakalanırken, 1 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dilovası Diliskelesi Mahallesi'nde park halinde bulunan kamyonetin içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Aracın kasasında bulunan Pakistan uyruklu 61 kaçak göçmen yakalandı. Araç Sürücüsü S.U. gözaltına alınırken, hakkında göçmen kaçakçılığı suçuyla soruşturma başlatıldı. Kamyonete ise el konuldu. Kaçak göçmenler işlemler için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
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