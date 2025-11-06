Kandilli'den erken uyarı sistemi! Sındırgı depremini İstanbul'da hissedilmeden 37 saniye önce bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Kandilli'den erken uyarı sistemi! Sındırgı depremini İstanbul'da hissedilmeden 37 saniye önce bildirdi

Kandilli\'den erken uyarı sistemi! Sındırgı depremini İstanbul\'da hissedilmeden 37 saniye önce bildirdi
06.11.2025 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Kandilli Rasathanesi'nin Marmara ve Batı Anadolu'da geliştirdiği erken uyarı sistemiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özel "Erken uyarı sistemi, 27 Ekim'deki Sındırgı depreminde başarıyla çalıştı. İstanbul, merkez üssüne yaklaşık 210 kilometre uzaklıkta. Sarsıntı İstanbul'da hissedilmeden 37 saniye önce uyarı sinyali gönderdi" ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Ãœniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, test edilen yeni erken uyarı sisteminin 27 Ekim'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde başarılı sonuç verdiğini, İstanbul'da sarsıntı hissedilmeden 37 saniye önce sinyal gönderdiğini söyledi.

Prof. Dr. Özel, konferans için geldiği Tekirdağ'da yaptığı açıklamada, Ege Bölgesi'ndeki depremlerin "açılma zonu" olarak adlandırılan tektonik sistem içinde meydana geldiğini, bu bölgedeki fayların Kuzey Anadolu Fay Zonu'ndan tamamen farklı özellikler taşıdığını ifade etti. Sındırgı, Simav, Kütahya ve Balıkesir'deki fay zonlarının Marmara'dakiyle aynı sistemde olmadığını belirten Özel, "Aralarındaki kilometre farkı az olsa da mekanizmaları farklıdır. Gerilme yani stres transferinin de kendi içinde bir mekanizması vardır. Sındırgı segmenti, Simav Fay Zonu'nun en kuzeybatı kesimini oluşturan ve Türkiye Fay Haritası'na göre yaklaşık 36 kilometre uzunluğa sahip bir segmenttir." dedi.

Simav'da meydana gelen depremlere değinen Özel, Simav ve Sındırgı fay zonlarının birbirinden bağımsız iki farklı sismik kaynak olduğunu ancak aynı açılma tektonik rejiminin etkisi altında bulunduklarını söyledi. Özel, bu nedenle Simav'daki mevcut gerilimin Sındırgı segmentinde depremin oluş zamanını bir miktar öne çekmiş olabileceğini ancak iki fay arasında doğrudan bir tetiklenme ilişkisi bulunmadığını ifade etti.

"ERKEN UYARI SİSTEMİ, SINDIRGI DEPREMİNDE BAŞARIYLA ÇALIŞTI"

Özel, Kandilli Rasathanesi'nin Marmara ve Batı Anadolu'da geliştirdiği yeni erken uyarı sisteminin 3,5 aydır test edildiğini belirtti. Sistemin test edilmeye devam ettiğini dile getiren Özel, şunları kaydetti: "Kandilli Rasathanesi'nin çalıştırmakta olduğu istasyonlardan alınan veriler ile öncelikle Marmara Bölgesi için erken uyarı sistemi geliştirdik. Halihazırda mevcut istasyon altyapısı dikkate alınarak İstanbul ve Marmara Denizi çevresindeki şehirler test bölgesi olarak seçildi. Sistem şu anda sınırlı, yaklaşık 2 bin abonelik bir grupla test ediliyor. Erken uyarı sistemi, Sındırgı depreminde (27 Ekim'deki deprem) başarıyla çalıştı. İstanbul, merkez üssüne yaklaşık 210 kilometre uzaklıkta, sarsıntı İstanbul'da hissedilmeden 37 saniye önce uyarı sinyali gönderdi. Şu anda sistemi belirli kullanıcı gruplarıyla test etmeye devam ediyoruz. İstasyon altyapımızı bu kapsamda yenileyerek erken uyarıya daha elverişli hale getirmeye çalışıyoruz. Mevcut istasyon sayısı artırıldıkça ve istasyonlardaki gecikmeyi azaltacak modernizasyonlar tamamlandıkça sistem çok daha hızlı tepki verebilecek ve böylece vatandaşların ve kurumların önlem almak için daha fazla zamanı olacaktır. Amacımız, istasyon ağını genişleterek ve altyapıyı yenileyerek sistemi tüm Türkiye'de etkin biçimde çalışır hale getirmektir."

Kandilli'den erken uyarı sistemi! Sındırgı depremini İstanbul'da hissedilmeden 37 saniye önce bildirdi
Prof. Dr. Nurcan Meral Özel.

Özel, Marmara Denizi'nde Kandilli Rasathanesi'nin Japon araştırmacılarla işbirliğinde kurduğu 9 deniz tabanı sismometresi (OBS sistemi) aracılığıyla küçük depremleri ve bölgedeki stres dağılımını yakından izlediklerini anlattı. En küçük sismik hareketlerin dahi izlendiğini belirten Özel, "Bu sistemler henüz gerçek zamanlı çalışmıyor. 7-9 ay aralıklarla veri topluyoruz ancak bu süreçte kaydedilen veriler, 9 aya kadar olan dönemde meydana gelen mikro depremleri dahi geriye dönük olarak incelememize olanak sağlıyor." dedi.

OLASI DEPREMDE MARMARA NE ÖLÇÃœDE TSUNAMİ ÃœRETİR?

Özel, Türkiye'nin 8 bin 300 kilometrelik kıyı şeridinde tsunami erken uyarı çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi. Kandilli Rasathanesi olarak 2012 yılından bu yana 5,5 büyüklüğünün üzerindeki kıyıya yakın depremlerden sonra bilgi mesajı yayımladıklarını ifade eden Özel, "Marmara Denizi kapalı bir havza olduğu için büyük dalgalar beklenmez ama 30 santimetrelik su yükselmesi bile hasar yaratabilir." diye konuştu. Tekirdağ'ın kıyılarında tsunami tehlikesinin belirlenmesi ve su baskını haritalarının hazırlanması için de çalışmalar yürüttüklerini bildiren Özel, deniz tabanı heyelanlarının da deprem sonrası ikinci afet riski oluşturduğuna dikkat çekti.

GANOS FAYI KIRILDIĞINDA ŞARKÖY CİVARINI ETKİLEYEBİLİR

Tekirdağ yakınlarındaki Ganos Fayı ile ilgili de değerlendirmede bulunan Özel, "Marmara'nın batısındaki Ganos Fayı, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun en batı ucundaki en kritik segmentlerden biridir. 1912'de büyük bir deprem üreten bu fayın kısa vadede yeniden kırılma potansiyeli düşük görünüyor ancak Gaziköy'de 2013 yılında kurduğumuz derin kuyu ve yüzey istasyonlarıyla bölgedeki hareketleri yakından izliyoruz. Fay yeniden kırıldığında Şarköy, Mürefte, Ganos ve Gaziköy doğrudan etkilenebilir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kandilli Rasathanesi, Batı Anadolu, Teknoloji, İstanbul, Sındırgı, Kandilli, Marmara, Deprem, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Kandilli'den erken uyarı sistemi! Sındırgı depremini İstanbul'da hissedilmeden 37 saniye önce bildirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan’da katliam gibi tren kazası: 11 ölü, 20 yaralı Hindistan'da katliam gibi tren kazası: 11 ölü, 20 yaralı
Günlerdir aranan anne ve oğlunun görüntüleri çıktı Günlerdir aranan anne ve oğlunun görüntüleri çıktı
Zihinsel engelli genç bıçakla vatandaşlara saldırdı Zihinsel engelli genç bıçakla vatandaşlara saldırdı
Ahmet Özer’e ’rüşvet almak’ suçlamasından takipsizlik kararı Ahmet Özer'e 'rüşvet almak' suçlamasından takipsizlik kararı
Ajax, Galatasaray’ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Ordu’da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında
Avcılar’da kümes yangını: 50 hayvan öldü Avcılar'da kümes yangını: 50 hayvan öldü
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 90’a ulaştı İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplantısı ertelendi Terörsüz Türkiye Komisyonu toplantısı ertelendi
Kasım Gülpınar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’ye teşekkür Kasım Gülpınar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür

14:02
Şarkıcı Gül Tut’un Ölümüyle İlgili Soruşturma Devam Ediyor
Şarkıcı Gül Tut'un Ölümüyle İlgili Soruşturma Devam Ediyor
13:53
Herkes ters köşe oldu Fenerbahçe’de bomba Jhon Duran kararı
Herkes ters köşe oldu! Fenerbahçe'de bomba Jhon Duran kararı
13:51
Türkiye Basın Federasyonu, İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ı ziyaret etti
Türkiye Basın Federasyonu, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ı ziyaret etti
13:26
İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler
İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler
13:15
Onur Air resmen iflas etti 5 yıldaki tüm finansal işlemleri inceleme altında
Onur Air resmen iflas etti! 5 yıldaki tüm finansal işlemleri inceleme altında
12:34
Bakan Şimşek işareti verdi İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı
12:29
Suriyeli askeri öğrenciler TSK’da mı görev alacak Tartışma yaratan iddiaya yanıt
Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da mı görev alacak? Tartışma yaratan iddiaya yanıt
11:29
Spor camiası yasta Gencecik futbolcunun acı ölümü
Spor camiası yasta! Gencecik futbolcunun acı ölümü
11:19
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 13 seçim anketinin ortalaması
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
11:03
Uyuyan kocasını üzerine kızgın yağ dökerek öldürdü
Uyuyan kocasını üzerine kızgın yağ dökerek öldürdü
10:59
Bakan Şimşek’ten vergi ve harçlar için indirim sinyali: Konu gündemimizde
Bakan Şimşek'ten vergi ve harçlar için indirim sinyali: Konu gündemimizde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2025 14:36:26. #7.13#
SON DAKİKA: Kandilli'den erken uyarı sistemi! Sındırgı depremini İstanbul'da hissedilmeden 37 saniye önce bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.