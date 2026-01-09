Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak! Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son tahminlerden derlenen bilgilere göre, Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava dalgası, pazartesi gününden itibaren yurdu etkisi altına alacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, hafta sonu mevsim normalleri civarına, hafta başıyla birlikte ise azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.
Meteorolojik verilere göre, yarın Marmara ve Ege bölgelerinde sağanak yağış şeklinde başlayacak olan sistem, pazar günü akşam saatlerinden itibaren İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşecek.
Pazartesi günü itibarıyla soğuk havanın tüm yurda yayılması beklenirken; başta Ankara, Eskişehir, Bolu ve Erzurum olmak üzere pek çok ilde kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor.
İstanbul'da hafta sonu kuvvetli sağanak yağış beklenirken, rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların İstanbul'da Pazartesi günü tek haneli rakamlara düşeceği ve kuvvetli kar beklendiği ifade edildi.
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul'da beklenen hava durumu değişikliğine dikkat çekti. 12 Ocak Pazartesi gününü işaret eden Kadıoğlu, "Haftaya Pazartesi için İstanbul'da hiç kimseye söz vermeyin. Uygun hava sıcaklığı ile yağış tam kar kıvamında" ifadelerini kullandı.
Kadıoğlu, Salı günü için durumun henüz netleşmediğini belirtmekle birlikte, teknolojinin imkanlarından faydalanılması gerektiğini vurgulayarak, "Teknolojinin nimetlerinden yararlanıp evden çalışmayı düşünün derim" tavsiyesinde bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul ve ilçeleri için yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre hava durumu şöyle seyredecek:
MGM verilerine göre, Pazartesi günü kar yağışıyla birlikte en düşük hava sıcaklıklarının 0 ile 2 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Yağışlı sistemin ardından 13 Ocak Salı günü ise havanın "çok bulutlu" olması, ancak gece sıcaklıklarının birçok ilçede sıfırın altına (-1 ila -5 derece) düşmesi tahmin ediliyor.
