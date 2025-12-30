Karaçoban Türkiye'nin En Soğuk Yeri - Son Dakika
Karaçoban Türkiye'nin En Soğuk Yeri

30.12.2025 10:38
Erzurum'un Karaçoban ilçesi, gece sıfırın altında 30,3 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu.

Erzurum'un Karaçoban ilçesi, gece sıfırın altında 30,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Karaçoban'ı, sıfırın altında 28 dereceyle Van'ın Çaldıran ilçesi Bezirhane köyü, 26,3 dereceyle de Muş'un Bulanık ilçesi takip etti.

HER YER BUZLA KAPLANDI

Erzurum'da iki gündür etkili olan kar yağışı, yerini dondurucu soğuk havaya bıraktı. Termometrelerin gece sıfırın altında 12 dereceyi gösterdiği kent merkezinde park halindeki araç camları buz tuttu, yollar ve kaldırımlar buzla kaplandı. Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte bazı çeşmelerde dondu.

ÇAMAŞIRLAR KASKATI KESİLDİ

Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 19,7 dereceye düştüğü kentte dereler, göller buzla kaplandı, bitki ve ağaçlar kırağı tuttu. Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için halı ve battaniye örttü. Evlerde kuruması için dışarıya asılan çamaşırlar dakikalar içinde kaskatı kesildi. Soğuktan çamaşırların donduğunu ifade eden Gülsen Demirkaya, "Serdiğimiz paltarlar (çamaşır) hepsi dondu. Artık Kars'ın soğukları başladı" dedi.

Sarıkamış ilçesinde de dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Ev, araba ve işyerlerinin camları buz tutarken, bina çatılarında, doğal gaz bacalarında uzun buz sarkıtları oluştu. Belediye, karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri küreme tuzlama çalışması başlattı. Vatandaşlardan Himmet Bozyel, kar yağışından sonra havaların çok soğuduğunu belirterek, "Geceleri çok soğuk oluyor eksi 20'leri görüyoruz, zemheri soğukları başladı." dedi.

ARDAHAN'DA YER YER ULAŞIM AKSIYOR

Ardahan'da da soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürdü. Kentte, birçok noktada etkili olan kar, yer yer ulaşımı aksatıyor. Soğuk havanın buzlanmaya neden olduğu şehirde bazı vatandaşlar araçların üstünü soğuktan korumak için örttü.

Tunceli'de de gece hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 6 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın etkisiyle araçların camları buz tuttu, göletler kısmen dondu. Belediye ekipleri buzlanan yollarda tuzlama çalışması yaptı.

AĞRI SIFIRIN ALTINDA 20 DERECEYİ GÖRDÜ

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelerde olduğu Ağrı'da kar yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte nehir ve dereler buzla kaplandı. Sabah saatlerinde iş yerlerine giden vatandaşlar, yollarda oluşan buzlanmalar nedeniyle zor anlar yaşadı.

KAŞLARI VE SAÇLARI DONDU

Erken saatlerde hayvan borsasına giden vatandaşların kaş ve saçlarında kırağı oluştu. Hayvan pazarına yakın bölgede trafik ışıklarından 2 tırın çarpışması nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. İnan Cebe her gün erken saatlerde hayvan pazarına gittiğini belirterek, "Hava çok soğuk donuyoruz, sabah saat 5'te hayvan pazarına geliyorum. Ağrı'nın soğuğu başladı, bundan sonra böyle devam eder." dedi.

İbrahim Uray ise 2 saatte hayvan pazarında olduğunu, havaların bir anda soğuduğunu ve arabayı çalıştırırken çok zorlandıklarını anlattı. Resul Yatmaz, kışın çetin geçtiğini belirterek "Kış yeni başladı. Hava çok soğuk. Ocak, şubat böyle soğuk geçer. Hem sis hem de soğuk var. İşe gidiyorum, kalın elbiseler giydim." diye konuştu.

Kaynak: AA

