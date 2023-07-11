Karadeniz'in sel felaketiyle mücadelesi sürüyor! Ev ve iş yerleri çamurla kaplandı, kayıp 1 kişi aranıyor - Son Dakika
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Karadeniz'in sel felaketiyle mücadelesi sürüyor! Ev ve iş yerleri çamurla kaplandı, kayıp 1 kişi aranıyor

11.07.2023 10:38

2 gündür etkili olan sağanak yağış Karadeniz'deki birçok kentte hayatı felç etti. Bartın, Zonguldak, Kastamonu, Bolu, Samsun ve Ordu gibi illerde mahsur kalanlar kurtarıldı; birçok ev ve iş yerini ise su bastı. Sabah saatleriyle birlikte çamurla kaplanan sokaklar görüntülenirken, Ordu'da sel sularına kapılan kadını arama çalışmaları ise sürüyor.

Karadeniz'de iki gündür etkili olan sağanak yağış; Bartın, Zonguldak, Bolu, Samsun, Ordu ve daha birçok noktada sel ve heyelana neden oldu. Durumun vahameti gün ağarınca ortaya çıkarken, Ordu'nun Fatsa ilçesinde ise sel sularına kapılan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

DERELER TAŞTI

Şiddetli yağış, Karadeniz'de yine benzer manzaralara yol açtı. Birçok kentte dereler taştı, su baskınları yaşandı. Giresun'un Piraziz ve Yağlıdere ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış, dere taşkınına ve su baskınlarına neden oldu.Piraziz ilçesindeki Abdal Deresi'nin şiddetli yağışın ardından taşması sonucu Eren Mahallesi'nde su baskını oluştu.

ORDU'DA KAYIP 1 KİŞİ ARANIYOR

Meteoroloji'nin turuncu kod uyarısı verdiği Ordu'yu da sel vurdu. Karadeniz- Akdeniz Yolu üzerindeki Çağlayan Deresi'nin menfezleri, yoğun su akışına dayanamayarak çöktü. Fatsa ilçesinde, hayvanları için evinin yanında bulunan kayalık alanda yaprak keserken sel nedeniyle 10 metre yükseklikten dereye düştüğü tahmin edilen Naciye Yıldız (64) için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordu Fatsa'da yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selde 1 vatandaşımızın kaybolduğu bilgisini almamız üzerine olay yerine acilen 1 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. İlçedeki sağlık kurumlarında afet kaynaklı herhangi bir sorun bulunmuyor. Fatsa halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

SAĞLAM KALAN EŞYALARI İÇİN UĞRAŞIYORLAR

Öte yandan Kastamonu, Bartın, Bolu, Zonguldak ve selin vurduğu diğer illerde ise gün ağarınca korkunç manzaralar ortaya çıktı. Çamura bulanan ev ve iş yerleri için vatandaşlar, ekiplerle birlikte seferber oldu. İnsanlar sağlam kalan eşyalarını kurtarmak için çabalıyor.

ÇALIŞMALARA KOMANDOLAR DA KATILDI

Düzce'de sağanak yağışın ardından Melen Çayı taştı. Galericiler sitesi ve Sanayi Sitesi sular altında kaldı. Taşan çayın oluşturduğu tahribat sular çekilince ortaya çıktı. Yüzlerce işletme sular altında kaldı. Suların çekildiği bölgede esnaflar çalışmalarını yürütürken, çalışmalara bölgede konuşlu bulunan Jandarma Asayiş Komando bölüğü de katıldı. Suların çekildiği alanlara gelen Mehmetçik, ellerine aldıkları kazma kürek ne varsa yardıma koştu. İşletmesinde askerlerin temizlik çalışmasına destek verdiğini belirten Ferda Sevimli, "Gece saatlerinde dükkana geldim. 2-3 dakika sürmedi bir anda dükkanın içi sular altında kaldı. İçerideki cihazlarım komple zarar gördü. Askerlerimiz geldi bizlere yardım ediyorlar sağ olsunlar. Allah onlardan razı olsun. Başımızdan eksik etmesin. Allah'tan geldi. Diyecek bir şeyimiz yok büyük bir afet oldu. Devletimiz var olsun" şeklinde konuştu.

YORUMLAR (1)
  • Necati Kaya: Acaba diyorum, bu kadar felaketin sebebi nedir. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Karadeniz, Zonguldak, Bartın, Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz'in sel felaketiyle mücadelesi sürüyor! Ev ve iş yerleri çamurla kaplandı, kayıp 1 kişi aranıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karadeniz'in sel felaketiyle mücadelesi sürüyor! Ev ve iş yerleri çamurla kaplandı, kayıp 1 kişi aranıyor - Son Dakika
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