Kartepe\'de ATV Kavgası: Aileler Darbedildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tatil için gelen grup ile ATV işletmecileri arasında çıkan ve cep telefonu kameralarına yansıyan kavga, karakolda bitti. Babasının gözleri önünde darbedilmesine tanık olan 10 yaşındaki çocuk, "Babama 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV'ye vurdular. Psikolojik olarak çok etkilendim" diyerek yaşadığı dehşeti anlattı. İşletme yetkilileri ise iddiaları yalanlayarak olayın, müşterilerin genç bir çalışana saldırmasıyla başladığını savundu.

Olay, mühürlenen Kartepe Green Park Otel'in sahası içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan 4 araçla gelen yaklaşık 15 kişilik grup, çocuklarını eğlendirmek için bölgedeki bir işletmeden 5 ATV kiraladı. Tur sırasında işletme çalışanlarının sürekli dur-kalk yapması ve iddiaya göre bir rehberin "Turunuz bitti" diyerek araç anahtarını alması üzerine tartışma çıktı.

İşletme çalışanlarının, gruptaki bir kişinin 15 yaşındaki arkadaşlarını yumrukladığını öne sürmesi üzerine olay büyüdü. İddiaya göre, bölgeye çağrılan diğer çalışanların da karışmasıyla yaklaşık 20 kişilik grup, tatilci aileye saldırdı. Yaşananlar üzerine taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu. Yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

"Sizin turunuz bitti, buraya kadar"

Naci Kaanoğlu, çocuklarını eğlendirmek için geldikleri tatilin facia ile bittiğini söyledi. Yaşananları anlatan Kaanoğlu, "Kartla ödeme yapmak istedik, nakit çalıştıklarını söylediler. Bu sebeple nakit ödeme yaptık. Yaklaşık 20 bin TL para ödedik, 5 ATV kiraladık. Bizi 10-15 dakika beklettiler. Sonra tur rehberi geldi. Biz ATV'ler ile birlikte ilerledik, ilerleme konusunda sıkıntılar yaşadık. Hep dur-kalk oldu, zaten 40 dakika süre konulmuştu. Onu dur-kalk ile atlatmaya çalışıyorlar diye algıladım. 'Sağa gitme, sola gitme, kanaldan çıkma' vesaire gibi konuşmalar oldu, yine durdular. 'Neden duruyorsun?' dedim. 'Sen yoldan çıkıyorsun' dedi. Sonuçta Kartepe'deyiz ve ATV'ye biniyoruz, bunun bir kuralı olamaz. Ormanın içine de girmemişim, şeritten devam ediyordum. Öndeki rehber anahtarımızı aldı. 'Sizin turunuz bitti, buraya kadar' dedi. Saçma bir durum oldu. Biz sözlü tartışmaya girdikten sonra olayın şekli değişti" dedi.

"Bizi çocuklarımızın önünde darp ettiler, facia bir gün geçirdik"

Tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirten Kaanoğlu, "Bizi çocuklarımızın önünde darbettiler. 2 kişiydiler, bir anda 20 kişi oldular. Tatile gelen, mangal yapan başka aileler de vardı, onlar da bu durumu fark etti ve video çektiler. İnanılmaz facia bir gün geçirdik, çok kötüydü. Çocukları eğlence amaçlı getirdik ama büyük sorunla karşılaştık. Bize bıçak çektiler, silahla tehdit ettiler. Hepsi 18-20 yaşlarındaydı. Ailesiyle birlikte, çocuklarıyla oraya tatile giden insanların bu tür insanlarla karşılaşmaması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Çocuğumun gözyaşlarını görünce dünyam karardı"

Çocuklarının gözü önünde saldırıya uğradığını söyleyen Ali Çetinkaya ise, "İstanbul'dan Kartepe'ye çocuklarımızı sevindirmek için geldik. Biz esnafız. Böyle esnafı görünce inanılmaz bir üzüntü içerisinde giriyorum. Biz müşterilerimize ne olursa her şeye rağmen onlara iyi davranmaya çalışıyoruz, hassasiyet göstermeye çalışıyoruz, hele yanlarında çocuklar varsa çok özen gösteriyoruz. Dünkü olaydan dolayı çok üzgünüz. Tamamen çocuklarımızı eğlendirmek amaçlı tur kiraladık. Oradaki personeller hiç iyi insanlar değildi. ATV'de iki kızım vardı. Çocukların gözü önünde anahtarı aldı ve 'İnin, turunuz bitti' dedi. Bende 'Kötü bir şey yapmadım' dedim ama 'Turunuz bitti, inin. Aksi takdirde arkadaşları çağıracağım, sizi bir şekilde göndereceğim' dedi. Yapma etme derken 20 kişi geldi. Bizi darp ettiler. Asla elimi bile kaldırmadım çünkü çocuklarım var, eşim var. Allah korusun onlara ufak bir şey olsa olay büyüyecek. Olayın büyümemesi için bütün nezaketi yaptık, eşlerimiz çok yıprandı. Çocuğumun gözyaşlarını görünce dünyam karardı" şeklinde konuştu.

Olayın ardından darp raporu aldığını ifade eden Çetinkaya, "Kulağımdan ve burnumdan kan geldi. Ben düşerken 20 kişi kaburgama, kafama inanılmaz ölümcül darbelerle vurdu. Darp raporu da aldık. Çok zor bir gün geçirdik" dedi.

"Çok ağladım, titriyordum"

Olayın en büyük mağdurlarından biri ise şiddete tanık olan çocuklardan 10 yaşındaki Esma Hazal Çetinkaya oldu. Yaşadığı korku dolu anları anlatan çocuk, "Ben çok ağladım, titriyordum, çok soğuktu. Benim babama 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV'ye vurdular. Psikolojik olarak çok etkilendim. Onların da büyüklerine karşı böyle davranması da çok saygısızcaydı. Kardeşim, arkadaşım çok üzüldü, çok etkilendik. Babalarımıza öyle hareketler yapılmasına çok üzüldük. Allah korusun benim babama bir şey olabilirdi ve çok acil bir şekilde hastaneye gitmek zorunda kalabilirdik. Bunları düşündükçe hala çok üzülüyorum. Onların işletmesinin gözden geçirilmesi gerekiyor. Her şey öncesinde çok güzeldi ama sonrasında bize saldıran kişilerin hareketleri yüzünden tatilimiz mahvoldu" ifadelerini kullandı.

Olay anında orada bulunan Metehan isimli çocuk ise, "ATV'ye bindik, binmeden önce bizi biraz beklettiler. Tartışma yaşadılar kendileri. Biz ATV'ye bindik gidiyorduk. Bize saldıranlar ise ikide bir 'dur-git' diyorlardı. En sonunda amcam, 'Niye dur kalk yapıyoruz?' dedi. Sonra adamlar geldi ve bize ters konuşmaya başladılar, hakarette bulundular. Biz biraz daha ilerledik, adam yine 'dur' dedi ve amcamı ATV'den indirdi. 'Senin ATV sürmen bu kadar' dedi ve anahtarı aldı, sanki bir çocukmuş gibi indirdi. Bize orada hakaretlerde bulunduktan sonra bizi ittirmeye çalıştılar ve kavga başladı. Bellerinde çakı, silah gibi şeyler vardı" diye konuştu.

İşletmeden açıklama: "Tek gördükleri çocuğa saldırmışlardır"

İşletmeden yapılan açıklamada ise, "Olay öncesinde darbedildiğini ve gasbediliğini iddia eden vatandaşların kurallara uymadığı için tur haklarının iptal edildiği söylenmiştir ve bu yüzden tek gördükleri çocuğa saldırmışlardır. Basına verdikleri görseller kendileri tarafından çekilmiştir, olayın başlangıcına ait değildir. Kartepe'de binlerce turist her gün ziyaret amaçlı bulunmaktadır, gayet güzel bir şekilde ağırlanmaktadır. Konu yargıya intikal etmiştir, adli merciler tarafından soruşturma yürütülmektedir. Ancak, bu konunun babanın çocuğu yanında darp edilmesi şeklinde yansıtılması doğru değildir. Basına yansıyan görüntülerden önce şahıslar tarafından tek görülen genç arkadaşımız darp edilmiştir. Görüntüler sırasında kameraya yansıyan esnaf ise tarafları sakinleştirmeye çalışmıştır" denildi. - KOCAELİ