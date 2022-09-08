Elazığ'da üretilen sazan yavruları 101 su kaynağına bırakıldı - Son Dakika
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Elazığ'da üretilen sazan yavruları 101 su kaynağına bırakıldı

08.09.2022 18:58
Elazığ'da üretilen sazan yavruları 101 su kaynağına bırakıldı

Keban ilçesinde devlet eliyle üretilen yaklaşık 19 milyon sazan yavrusu, Elazığ, Bingöl, Muş, Bayburt, Erzurum, Tunceli, Kars, Ardahan, Bitlis, Van, Hakkari ve Malatya'daki 101 su kaynağına bırakıldı.

Keban ilçesinde devlet eliyle üretilen yaklaşık 19 milyon sazan yavrusu, Elazığ, Bingöl, Muş, Bayburt, Erzurum, Tunceli, Kars, Ardahan, Bitlis, Van, Hakkari ve Malatya'daki 101 su kaynağına bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Keban Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde düzenlenen balıklandırma töreninde, ülkenin sahip olduğu su kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir kullanımı açısından balıklandırılmasına büyük önem verdiklerini, ülkedeki deniz, göl, gölet ve akarsularda farklı türde balıklar bulunduğunu söyledi.

Yılmaz, Türkiye'nin çevresindeki denizlerde 550 ve iç sularda 380 tür olduğunu, yaklaşık 100 türün de ticaretinin yapıldığını ifade ederek, "Bakanlık olarak balıkçılarımızı desteklemeye çalışıyoruz. Balıkçılarımıza son 20 yılda 10,2 milyar lira Türkiye genelinde ÖTV'siz mazot desteklemesi yaptık. Aynı şekilde Türkiye'de yetiştiricilik yapan üreticililerimize 7,2 milyar lira ve diğer desteklerle beraber son 20 yıl içerisinde 18,2 milyar lira destek verdik." dedi.

Elazığ Valisi Ömer Toraman da Türkiye'nin, su kaynakları bakımından da çok büyük imkanlara sahip olduğunu belirterek, Keban Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde üretilen 19 milyon sazan yavrusunu yalnızca Elazığ değil, komşu 11 ile de dağıtmaya başladıklarını belirtti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç ise Keban Baraj Gölü'nden maksimum düzeyde faydalanmak istediklerini dile getirerek, balıkçıları desteklemek için il ve bölgedeki su kaynaklarını balıklandıracaklarını ifade etti.

Kılıç, 14-15 Kasım'da Keban Barajı'nda sportif olta balıkçılığı kapsamında turna balıkçılığına yönelik etkinlik yapılacağını sözlerine ekledi.

İl Müftüsü Selami Aydın, okuduğu duanın ardından 101 su kaynağına bırakılan balıkların bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Törende daha sonra sembolik olarak 10 bin sazan yavrusu Keban Barajı'na bırakıldı.

Vali Toraman, törene katılan çocuklara akvaryum içerisinde yavru balık verdi. Balık adamlar göle bırakılan balıklar için Keban Baraj Gölü'nde "Evinize hoş geldiniz" yazılı afiş açtı.

Törene, Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Keban Belediye Başkan Vekili Osman Erdoğan de katıldı.

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Kaynak: AA

Malatya, Elazığ, Muş, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da üretilen sazan yavruları 101 su kaynağına bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da üretilen sazan yavruları 101 su kaynağına bırakıldı - Son Dakika
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