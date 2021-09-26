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Kılıçdaroğlu süt işletme fabrikasının temel atma törenine katıldı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu süt işletme fabrikasının temel atma törenine katıldı

26.09.2021 18:22
Kılıçdaroğlu süt işletme fabrikasının temel atma törenine katıldı, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir programları kapsamında, Bayındır ilçesinde bulunan BAYSAN Süt İşletme Fabrikası'nın temel atma törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir programları kapsamında, Bayındır ilçesinde bulunan BAYSAN Süt İşletme Fabrikası'nın temel atma törenine katıldı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, fabrikaların önemine vurgu yaparak, "Her fabrika, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bir kaledir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir ziyaretinin ikinci gününde Bayraklı'da depremzedelerle gerçekleştirdiği buluşma sonrası, Bayındır ilçesinde bulunan BAYSAN Süt İşletme Fabrikası'nın temel atma törenine katıldı. Törene CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları Gülizar Biçer Karaca ve Ali Öztunç, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir milletvekilleri, İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, CHP'li belediye başkanları ve CHP İzmir İl Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, fabrikanın önümüzdeki Nisan ayında faaliyete geçeceğini söyledi.

"Yüz binlerce küçük üreticimizi destekliyoruz"

Törenin açılış konuşmasını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gerçekleştirdi. Soyer, yaptığı konuşmada tarım üreticileri ile ilgili projelerine vurgu yaparak, "Birkaç holdingleşmiş tarım şirketi yerine yüz binlerce küçük üreticimizi destekliyoruz. Yerli ve milli bir tarım ekonomisi kuruyoruz. Büyükşehir Belediyesi kendi imkanlarıyla Türkiye'de ilk defa Tarımsal Stratejik Planlama Sistemi'ni kurdu. Bunun nedeni çiftçimizin kendini güvende hissettiği bir gelecek tesis etmek. Çiğli ilçemizin Sasalı Köyü'nde kurduğumuz İzmir Tarımı Geliştirme Merkezimiz İzmir tarımı için kısa, orta ve uzun soluklu planlar yaparken Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor. Burada tohumun tarlaya düşme anından satışa, ihracata ve kırsal turizme kadar uzanan 6 ayaklı bir eylem planı uyguluyoruz. Bir yandan merkezimiz üretimin AB Yeşil Mutabakat Düzenlemesiyle uyumlu yeni kurallarını tarif ederken diğer yandan Büyükşehir Belediyesi ve Baysan ayni yardımlar ve alım garantisiyle üretimi destekliyor" dedi.

Gediz Havzası gezisine değindi

Geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği Gediz Havzası gezisine de değinen Başkan Soyer, "İzmir tarımı tarım ekonomisini desteklemenin yanı sıra tarımın yegane var oluş nedeni olan toprak ve su kaynaklarımızın korunmasını da kapsıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz ay Gediz Havzası'nı karış karış gezerek bir eylem planı hazırladık. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal üretimi desteklemek için son iki yılda tahsis ettiği toplam miktar 926 milyon lira. Bunun yaklaşık 3'te 1'i katma değer odaklı yatırımlarımız. Diğerleriyse doğrudan hane halkına giden ayni destekler. Size söz veriyorum. Önümüzdeki yıllarda bu desteği ikiye katlayacağız. Sayın Genel Başkanım İzmir'de çiftçimizle kurduğumuz kader arkadaşlığımızın sizin sayenizde daha da güçleneceğine ve tüm Türkiye'ye yayılacağına tüm kalbimle inanıyorum" açıklamasında bulundu.

İktidarın tarım politikasını eleştirdi

Törende Başkan Soyer'in ardından kürsüye gelerek konuşma yapan Kılıçdaroğlu, iktidarın tarım politikasını eleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Çok güzel bir fabrikanın temelini atıyoruz. Üretmek kadar değerli bir şey yoktur. Üretmek alın teri, kazanmak, bir kentin sokaklarında onuruyla gezmek, el aleme muhtaç olmamak ve Türkiye'nin büyümesi demektir. Türkiye'nin dünyada söz sahibi olması demektir. Bize diyorlar ki 'Niye toprağı ekiyorsunuz? Un mu lazım, buğday mı lazım, yem mi lazım, et mi lazım? Biz verelim. Bizim çiftçimiz kazansın.' Kazanmasın. Bizim çiftçimiz ne olacak? Bu kaderi değiştireceğiz. Çiftçi milletin efendisi derler, biz efendiliği bırakmadık. Her şey dışarıdan geliyor. Çiftçinin durumu iyi diyorlar sen saraydan bakarsan çiftçinin durumunu göremezsin. Elin oğlu kazanıyor. Bizim çiftçimiz neden kazanmıyor? Biz yeni bir stratejiyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. İktidar değiliz ama sizin oylarınızla olacağız. Bütün belediye başkanlarımız siz kazanırsanız diye çalışıyorlar. Bizim amacımız sizin hayat standardınızı yükseltmek. Bir ülke üretirse güçlü olur. Konya'dan küçük Hollanda yılda 180 küsur milyar dolar tarım ürünü ihraç eder. Bizim ihracatımız 18-20 milyar dolar. Neden? Toprak, çiftçi, güneş var. Neyimiz eksik? Yanlış siyasetimiz var. Siyasetimiz eksik. Üreticiye destek verdiğiniz sürece kazanmanız mümkün. Bir bakan düşünün. Çiftçiyi şöyle tanımlıyor: Çiftçi çok çalışır az kazanır. Böyle bir tanım mı olur? Niye az kazansın? Daha fazla kazanması lazım. Çiftçinin traktörüne devri iktidarımızda hiçbir güç haciz uygulayamayacak. Adamı perişan etmişsiziniz, borç batağına sokmuşsunuz Geliyorsunuz traktörünü alıyorsunuz, açlığa mahkum ediyorsunuz. Haram yiyenin burnundan fitil fitil getireceğim. Sizin bankalardan aldığınız kredilerin faizlerini ilk bir haftada sileceğim. Ana parayı da makul taksitlerle alacağız" diye konuştu.

Açılış tarihi verdi

Konuşmasında süt işletme fabrikasının Nisan 2022'de hizmete gireceğini de belirten Kılıçdaroğlu, "Fabrika güzel bir şey. Ektiğiniz ürünün karşılığını burada alacaksınız. Buraya geleceğiz. Fabrika çalışanlarıyla sohbet edeceğiz. Şimdi nasıl temelini atıyorsak Nisan ayında da kurdeleyi keseceğiz. Gelişmiş ülkelerde önce sütçü gelir kapıyı çalar. Çocuklar süt içsin diye. Bizde ne oluyor? Polis sabah kapıya gelip gençler tweet atmış diye onları tutukluyor. Bunu da düzelteceğim. Korkmayın. Hiçbir polis sabah kapınızı çalmayacak. Bu memlekete huzuru, barışı ve bereketi getireceğiz. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye inşa edeceğiz. Bunların tamamını yapacağız. Güvenin bu kardeşime. Türkiye'yi gerçekten de çağdaş uygarlığın ötesine taşıyacağız. Ahdim var niyetim var, desteğim var Bunu sizlerin desteğiyle başaracağız. Mustafa Kemal Atatürk, 'Her fabrika bir kaledir' der. Her fabrika bizim birilerine el avuç açmamızı engeller. Bir kaleyi de burada hayata geçiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" sözlerine yer verdi.

Program, katılımcıların sahneye gelerek butonlara basıp, temel atma törenini gerçekleştirmesiyle son buldu. - İZMİR

Kılıçdaroğlu süt işletme fabrikasının temel atma törenine katıldı
Kılıçdaroğlu süt işletme fabrikasının temel atma törenine katıldı
Kılıçdaroğlu süt işletme fabrikasının temel atma törenine katıldı
Kılıçdaroğlu süt işletme fabrikasının temel atma törenine katıldı
Kılıçdaroğlu süt işletme fabrikasının temel atma törenine katıldı
Kılıçdaroğlu süt işletme fabrikasının temel atma törenine katıldı
Kılıçdaroğlu süt işletme fabrikasının temel atma törenine katıldı
Kılıçdaroğlu süt işletme fabrikasının temel atma törenine katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu süt işletme fabrikasının temel atma törenine katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu süt işletme fabrikasının temel atma törenine katıldı - Son Dakika
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