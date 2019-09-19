"Kız Kardeşim Projesi" ile yıl sonuna kadar 9 bin kadına ulaşılacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Coca-Cola Türkiye'nin katkılarıyla kadınların ekonomik hayata etkin şekilde katılımını desteklemek üzere 2015'te başlatılan "Kız Kardeşim Projesi" ile bu yıl sonuna kadar 9 bin kadına eğitim verilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında, Ortahisar ilçesine bağlı Yeni Mahalle'deki fuar alanına konuşlanan Kız Kardeşim Eğitim Tırı'nda Trabzonlu kadınlara eğitim veriliyor.

Coca-Cola Türkiye Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sorumluluk Müdürü Tülin Kara Özger, eğitimin ilk oturumunda yaptığı konuşmada, Coca-Cola'nın 2020 yılına kadar dünyada 5 milyon kadının ekonomik hayatta etkin şekilde yer almasını destekleme hedefi bulunduğunu söyledi.

Bu hedef doğrultusunda, Türkiye'de 2015 yılında Kız Kardeşim Projesi'nin haya geçirildiğini vurgulayan Özger, "Eğitimler ile kadınların ekonomik hayatta etkin şekilde yer alması için çalışıyoruz. Projemiz bugüne kadar 30 ilde 11 binden fazla kadının kendini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol almasına destek oldu." dedi.

Özger, 2019 yılında 9 bin kadına ulaşmayı hedeflediklerinin altını çizerek, "Coca-Cola Türkiye olarak, kadınların ekonomik kalkınmada etkin rol almalarını ve ekonomik hayata katılım konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesini desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

TOBB Trabzon Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurcan Göç ise Kız Kardeşim Projesi'nde yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Eğitim, kurs ve kurum destekleri ile; üreten, istihdam yaratan, katma değer kazandıran, kendi evine ve aynı zamanda yaşadığı bölgeye ekonomik açıdan değer katan girişimci kadınlar yaratmayı arzuladıklarına işaret eden Göç, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir diğer deyişle Karadeniz kadınının gücünü harekete geçirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda Kız Kardeşim Projesi'ne katılarak yetenek, birikim ve cesaret özelliklerini bir arada kullanan, aynı zamanda risk alan ve ekonomik değer üreten kadınlarımızın yanındayız. Bütün katılımcı kadınlarımıza başarılar diliyorum."

Habitat Derneği Kız Kardeşim Projesi Operasyon Koordinatörü Uğurcan Top, kendi potansiyelini açığa çıkaran kadınların ekonomik hayata ve dolayısıyla topluma katkılarının artacağına dikkati çekti.

Teknolojinin her geçen gün daha da geliştiği ve yeni olanaklar sunduğu günümüzde yenilikçi teknolojilere ayak uydurmanın hem kişisel gelişim hem de çağın gerisinde kalmamak adına önemli olduğunu belirten Top, "Bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı bu dijital dünyada kuşkusuz ki bilgi güvenliği de ciddi önem taşıyor. Ebeveyn ve bilgi güvenliğine ilişkin sunduğumuz eğitim ile katılımcıların internet kullanımlarında bu alandaki donanımlarının artırılmasını amaçlıyoruz." dedi.

Eğitimler 30 ilde devam ediyor

Ordu'dan başlayan eğitimlerin ikinci durağı Trabzon'da iki gün kalacak Kız Kardeşim Eğitim Tırı, kasım ayına kadar Kayseri, Elazığ, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Nevşehir, Isparta, Denizli, Aydın, Bursa ve Kırklareli olmak üzere toplam 13 şehre ulaşmış olacak.

Küresel çapta başarılı bulunan kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını ödüllendiren Global Sosyal Sorumluluk Zirvesi tarafından "Kadının Güçlendirilmesi" kategorisinde altın ödüle layık görülen projenin çalışmaları 30 ilde devam ediyor.

Bugüne kadar 11 binden fazla 15-55 yaş arası kadına Kız Kardeşim Eğitim Tırı içinde dijital okuryazarlık, ebeveyn ve bilgi güvenliği, bireyler için finansal bilinç ve uygulamalı temel finans konularında bilgi aktarıldı.