Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından! Bu fotoğrafını ilk kez görüyorsunuz
Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından! Bu fotoğrafını ilk kez görüyorsunuz

Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından! Bu fotoğrafını ilk kez görüyorsunuz
01.12.2025 17:41  Güncelleme: 19:04
Çanakkale Savaşları'nda 276 kiloluk top mermisini kaldırarak düşman zırhlı gemisini batıran Koca Seyit'in askerlik kaydı ve gençlik fotoğrafı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın arşiv çalışmalarında ortaya çıktı. Belge ve fotoğraf, Seyit Onbaşı'nın hatırasını yaşatmak amacıyla müzeye bağışlandı.

Çanakkale Savaşları'nın simge isimlerinden 276 kiloluk top mermisini kaldırarak düşman zırhlı gemisini batıran Koca Seyit'in (Seyit Onbaşı) askere alınışı sırasında tutulan Künye Kayıt Defteri ile gençlik yıllarına ait yöresel kıyafetli fotoğrafı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın yaptığı arşiv çalışmalarıyla ilk kez gün yüzüne çıktı.

KOCA SEYİT'İN ASKERLİK KAYDI VE GENÇLİK FOTOĞRAFI BULUNDU

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, yürütülen kapsamlı arşiv taramasında Seyit Onbaşı'ya ait kayıtlara ulaştıklarını belirterek şunları söyledi: "Seyit Onbaşı Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarındandır, fedakarlarındandır. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olarak Çanakkale Harbi'yle alakalı çalışmalarımız ve araştırmalarımız devam etmekte. Yoğun bir arşiv taramasındayız.

Bu konuyla alakalı gerek Cumhurbaşkanlığımızın, gerek Milli Savunma Bakanlığımızın ve bütün kurumların arşivlerine girip şu anda Çanakkale Savaşı'yla alakalı bir araştırma, inceleme çalışması içerisindeyiz. Bu çalışmaların içerisindeyken Seyit Onbaşı'nın askerlik şubesine kaydındaki arşiv kaydını bulduk, belgeyi bulduk."

MÜZEYE HEDİYE EDİLDİ

Kaşdemir, bulunan belge ve fotoğrafın Seyit Onbaşı'nın askere alındığı döneme ait olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Seyit Onbaşı Türk Ordusu'na mensup olduğu anda, askeri alındığı anda devletimiz onu nasıl kaydetmişse bilgileriyle beraber, fotoğrafıyla beraber o arşiv kaydına ulaştık ve onu da şu anda köyündeki müzeye teslim ettik hediye olarak."

Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, yapılan çalışmaların amacının kahramanların hatıralarını canlı tutmak olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Tarih Alan Başkanlığı olarak Çanakkale Savaşları'nın kahramanlarının her zaman hafızlarda canlı kalması için, hatıralarının canlı olması için de bir çalışma içerisindeyiz. Tabii ki onların o büyük kahramanlıklarına biz ne yapsak haklarını ödeyemeyiz, borcumuzu ödeyemeyiz ama bizim çalışmamız şudur, onları unutmadık, unutmayacağız ve onları asla da unutturmayacağız diye bir düşünce ortaya koyuyoruz."

"SEYİT ONBAŞI ÇOK BÜYÜK BİR KAHRAMAN"

Koca Seyit'in Türk milletinin gönlündeki yerini koruduğunu belirten Kaşdemir, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Seyit Onbaşı çok büyük bir kahraman. Türk milletinin kalbinde en mümtaz yerde yerini almıştır ve tarih boyunca da o kalbin en güzel yerinde olacaktır. Türk milleti her zaman onu hayırla yad edecektir. Bugün de yine mezarı başında dualarla, rahmetle, saygıyla o büyük kahramanı Çanakkale'ye geçilmez yapanların mimarlarından biri olan büyük insanı Seyit Onbaşı'yı anmış olduk. Ruhu şad olsun. Seyit Onbaşı asla kalbimizden, gönlümüzden beynimizden çıkmayacak."

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, belgenin ortaya çıkış sürecine ilişkin olarak da şunları kaydetti: "Bu belgeyi ilk defa biz arkadaşlarımız çalışma yaparken buldu. ve bu belgeyi yayınlıyoruz. Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'na daha doğrusu Birinci Dünya Savaşı'na katılmak için teslim olduğunda askeri şubesindeki kaydını, fotoğrafını, bilgilerini görmüş, erişmiş olduk ve onu da şu anda müzeye bağışladık. Tekrar hatırasını canlı tutuyor, yaşatıyoruz. Ruhu şad olsun."

Seyit Onbaşı'nın askerlik künye kaydı ve gençlik fotoğraflı özel olarak çerçevelenerek Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'na Havran'da bulunan Seyit Onbaşı Müzesinde sergilenmek üzere teslim edildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Çanakkale Valisi Ömer Toraman çalışmada emekleri geçenlere teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA

Çanakkale, Belgesel, Gelibolu, Gençlik, Onbaşı, Kültür, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Sa198542 Sa198542:
    Çok kıymeti bilinmiş!!!!! Allah rahmet eylesin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
