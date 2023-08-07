Kocaeli'de TMO deposunda patlama! Yaralılar var

Bugün saat 14.40 sıralarında Kocaeli'nin Derince Limanı mevkiinde kuvvetli bir patlama meydana geldi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deposunda yaşandığı öğrenilen patlama Gölcük'ten de hissedildi.

TEM EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda yaşanan patlama sonrası, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

PATLAMADA 5 KİŞİ YARALANDI

Kentin büyük bölümünde hissedilen patlamanın ardından ambulanslar da olay yerine ulaştı. Patlamada 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI AYGÜN: YANGIN YOK, SIKIŞMADAN KAYNAKLI PATLAMA OLDU

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün olay yerinde yaptığı açıklamada, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydederek, "Şu anda yaralıları tespit edip hastaneye ulaştırmakla meşgulüz. İncelemeler yapılıyor, elimizde tam net bilgiler yok ama yaralı 3-4 arkadaşımızı hastaneye gönderdik. Ekiplerimizle olayı takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. Patlamanın tahıl silosunda meydana geldiğini aktaran Aygün, "Tabii teknik bir olay, izahatını bizim anlatmamız veya bilmemiz mümkün değil. Arkadaşlar inceledikten sonra bilgilendirme yapılacak. Yangın yok, sıkışmadan kaynaklı patlama oldu ama şiddetli patlamaydı. Belediye binasında oturduğum yerden bile bunu hissettim. İnşallah ölüm olmamıştır, olayı böyle atlatırsak bizim için önemli olan bu." diye konuştu.