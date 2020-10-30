Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla.

30.10.2020 21:25
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 45 milyon 693 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 190 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı 33 milyon 137 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 45 milyon 693 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 190 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı 33 milyon 137 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 9 milyon 217 bine, Hindistan'da 8 milyon 89 bine, Brezilya'da 5 milyon 496 bine ve Rusya'da 1 milyon 599 bine yükseldi.

ABD'nin New York ve New Jersey eyaletlerinde vakaların hızla artması nedeniyle eski yasaklar tekrar uygulanmaya başlandı. New Jersey'nin bazı şehirlerinde zaruri olmayan iş yerleri için tekrar kapatma kararı alındı. Eyaletin kuzey bölgesinde, Türk toplumunun ülkede en çok yaşadığı şehir olan Paterson'da da "geceleri sokağa çıkma yasağı" ilan edilirken Vali Phill Murphy, eyaletteki virüs vakalarındaki hızlı yükselişin sebebinin "evlerde yapılan partiler" olduğunu duyurdu.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, salgının ikinci dalgasını kontrol altına almak için birçok ülkenin sokağa çıkma yasağı gibi önlemlere başvurmasının "delilik" olduğunu belirterek Sao Paulo eyaletinde klinik teste tabi tutulan Çin'in Kovid-19 aşı adayına karşı sert dille karşı çıktı.

İspanya'nın yaklaşık yüzde 85'ine denk gelecek şekilde, 17 özerk yönetimin 15'inde serbest dolaşıma kısmi kısıtlama getirilerek 2 bin 400'den fazla belediyede giriş ve çıkışlar yasaklandı. Ayrıca Kuzey Afrika'da İspanya'ya bağlı olan Ceuta ve Melilla kentlerinde de benzer tedbirler alındı.

İtalya'da son 24 saatte 31 bin 84 kişide virüs tespit edildi. Böylece salgının başladığı şubattan beri ülkede, bir günde kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Virüs kapan kişi sayısı toplam 647 bin 674 oldu.

Ülkede salgının ikinci dalgasında en çok etkilenen bölgelerden Campania'da Bölge Yönetim Başkanı Vincenzo de Luca artan vakalar karşısında ilkokulları tatil ettiğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kovid-19'a karşı geliştirilecek aşıların dağıtımı konusunda uzlaştıklarını belirterek "Üye ülkeler aşıları aynı anda, aynı koşullarda ve AB nüfusu içindeki paylarına göre alacak." dedi.

Belçika'daki hastanelerin, "gerektiği takdirde" Kovid-19 hastalarını tedavi için Almanya'ya göndereceği belirtildi. Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, Alman mevkidaşı Jens Spahn ve yakındaki Alman eyaletlerinin yetkilileriyle muhtemel hasta transferi için gerekli düzenlemeleri yaptığını söyledi.

Polonya'da günlük vaka sayılarının 20 binin üzerine çıkması ve ölü sayısındaki ciddi artış nedeniyle hükümet 3 bin yataklı yeni hastane inşa edeceğini duyurdu.

Çekya Başbakanı Andrej Babis, meclisten 3 Kasım'da sona erecek acil durumun uzatılmasını istedi.

Sloven hükümeti ülkede salgının yayılmasını önlemek amacıyla geçen hafta alınan ek tedbirlerin bir hafta uzatılmasına karar verdi.

Singapur'da Ulusal Üniversiteye bağlı Breathonix şirketi, nefes yoluyla Kovid-19 virüsünü belirleyen cihaz geliştirdiğini bildirdi. Breathonix, cihaza üflendiğinde nefesteki kimyasal bileşiklerin değerlendirildiğini, kişinin virüs taşıyıp taşımadığına dair sonuçların 60 saniye içerisinde dijital ortamda görüntülendiğini açıkladı.

Afrika ülkelerinden Kenya, Kovid-19 aşı denemelerine başladı. İlk aşılar, Kenya Tıbbi Araştırma Enstitüsü (KEMRI) yetkilileri tarafından ülkenin Kilifi bölgesindeki 40 gönüllüye Sağlık Bakanlığı gözetiminde yapıldı.

Belarus Devlet Sınırı Komitesi, salgın nedeniyle Letonya, Litvanya, Polonya ve Ukrayna ile kara sınır geçişlerinin geçici süreliğine sınırlandırıldığını açıkladı.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Yeralı Tugjanov, son 24 saatte en fazla vakanın görüldüğü Doğu Kazakistan eyaletinde karantina tedbirlerinin 2 Kasım'dan itibaren sıkılaştırılması talimatını verdi.

Özbekistan'da ünlü Türkolog Andrey Kubatin, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İspanyol ekonomisinin salgına karşı önlemlerin hafifletildiği yılın 3. çeyreğinde yüzde 16,7'lik rekor büyüme kaydettiği belirtildi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun Kovid-19'u atlattığını açıkladı.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Ahmed Ahmed, koronavirüse yakalandı.

Avrupa Birliği, İspanya, Afrika, 190, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - Son Dakika


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