Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 840 milyon dozu aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 180 milyon 919 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 919 bine, iyileşenlerin sayısı 165 milyon 537 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 465 bini, Hindistan'da 30 milyon 149 bini, Brezilya'da 18 milyon 243 bini ve Fransa'da 5 milyon 764 bini geçti.

ABD'de bilim insanlarının yaptığı bir araştırmada, yeni tip koronavirüsün izlerinin 20 bin yıl önceki Doğu Asya topluluklarında görüldüğü iddia edildi.

ABD'de, salgında kiralarını ödeyemeyen kiracıların evden çıkarılmamasını güvence altına alan tahliye moratoryumu bir ay uzatıldı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, ülkesinde salgın durumunun zorlaştığını belirterek, Kovid-19 vakalarının, önceki dört haftayla kıyasla geçen hafta yüzde 100 arttığını açıkladı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, salgına karşı en iyi çarenin aşılanmak olduğunu belirterek, halka aşı yaptırma çağrısında bulundu.

İngiltere, geri dönüşlerde karantina kuralının uygulanmadığı "yeşil ülkeler listesine" Malta, İspanya'daki Balear Adası, Portekiz'deki Maderia Adası ve Barbados'un da dahil olduğu Karayip Adaları'nı ekledi.

İsrail yönetimi, Delta varyantının yayılması nedeniyle kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğunu yeniden uygulama kararı aldı.

Ukrayna, Dünya Bankası ile salgın döneminde ekonominin gelişimi için 350 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

İran lideri Ali Hamaney, ülkesinin geliştirdiği aşının ilk dozunu yaptırdı.

Japonya'nın Asya ülkelerine milyonlarca doz Kovid-19 aşısı bağışlayacağı bildirildi.

29 Mart'ta kameralar karşısında Çin'in hibe ettiği Sinopharm aşısını olan Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te alınan tedbirler kapsamında, 28 Haziran'dan 12 Temmuz'a kadar şehre kara yoluyla girişler kısıtlanacak. Taşkent'teki tüm lokanta, kafe, tiyatro, sinema ve eğlence merkezleri yüzde 50 doluluk oranı şartıyla 08.00-20.00 saatlerinde çalışabilecek. 18 yaş üzerindeki isteyen herkese Kovid-19 aşısı uygulanacak.

Endonezya'da son 24 saatte tespit edilen 20 bin 574 vaka, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Venezuela'ya Küba'nın geliştirdiği "Abdala" ismi verilen aşının ilk doz sevkiyatı ulaştı.

Kolombiya'da salgın nedeniyle son 24 saatte 689 kişi hayatını kaybederken, 32 bin 997 yeni vaka tespit edildi. Böylece ülkede salgının başlangıcından bugüne kadar bir günde en yüksek vaka ve ölü sayısına ulaşıldı.

Afrika ekonomisinde salgının etkisiyle 190 milyar dolarlık kayıp yaşandığı hesaplandı.

Tunus Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen Delta varyantı vaka sayısının artması nedeniyle eyaletlerde kapanmaya gitme ve vakaların yüksek olduğu illerde izolasyon merkezlerinin inşa edilmesi gibi kararlar aldı.

Umman'da salgının yayılmasına engel olmak için 20 Haziran'dan başlamak üzere bir sonraki emre kadar 20.00 - 04.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.