"Madalet" belgeseli, 26. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali\'nde

“Cumhuriyet’in Yaşayan Efsane Kadını Madelet Grabbe Başusta” nın dünya gençlerine rol model olabilecek sıra dışı hayatını anlatan, “Madelet – Rüzgâra Karşı Uzun ve Cesur Bir Yürüyüşün Öyküsü” belgeseli, hayatını adeta dünya insanlarına adamış, memleketine âşık güçlü, inatçı ve cesur yürekli bir Türk kadının öyküsüdür.

Geçtiğimiz yıl yapılan 25. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nde finale kalan belgesel, 12-19 Haziran tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt şehrinde yapılacak olan 26. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nde, özel gösterimle izleyiciyle buluşacak.

Katıldığı festivallerde büyük bir ilgiyle karşılanan ve özel gösterimlerde izleyicilerin zaman zaman gözyaşı dökerek, zaman zaman büyük gurur ve heyecan duyarak seyrettiği bu önemli hayat belgeseli 15 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 18.30 da Frankfurt’ta bulunan Elorado sinema salonunda özel gösterimi yapılacak.

Yönetmenliğini usta belgeselci Nebil Özgentürk'ün, prodüktörlüğünü Hüseyin Başusta'nın üstlendiği “Madelet - Rüzgâra Karşı Uzun ve Cesur Bir Yürüyüşün Öyküsü” adlı belgesel, ulusal ve uluslararası Film festivallerinde finalist olarak özel gösterimi yapılmış, birçok kez katıldığı özel gösterimlerde, seyircinin büyük ilgisini çekmiş ve seyirciler tarafından heyecanla takip edilmiştir.

Usta belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk ve ekibi, bu belgesel için, yurtiçinde ve yurtdışında günlerce süren uzun çekimler yaptılar. Yapılan çekimler, Madelet’in onlarca yıl sakladığı gazete küpürleri, yazılar, belgeler, fotoğraf ve videolardan oluşan çok kapsamlı arşivi ile birleştirilerek 45 dakikalık başarılı ve dikkat çeken bir belgesel haline getirildi.

“MADELET” belgeseli bugüne kadar yapılan , gala ve özel gösterimlerinin yanı sıra, birçok ulusal ve uluslararası film festivallerinde de ödüle layık görüldü.

Belgesel bugüne kadar;

* 2023 yılı Kasım ayında 34. Ankara Film Festivali’nde belgesel dalında finale kaldı ve finalist olarak seyirci önünde gösterimi yapıldı. Belgesel Festival Kataloğunda yer aldı.

* Sinop Sabahattin Ali Kültür Merkezi’nde 12 Mayıs 2024 tarihinde yapılan 3. Ayancık Film Festivali’nin gala gecesinde, “kapanış filmi olarak seyircilerle buluştu. Film festival kataloğunda da yer aldı.

* 29 Mayıs 01 Haziran.2024 tarihleri arasında yapılan 25’inci Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivalinde, uzun metraj belgeseller dalında finale kalarak, 30 Mayıs 2024 tarihinde Safranbolu Leyla Dizdar Kültür Merkezi Büyük salonunda film gösterimi yapıldı.

* 21 Ağustos.2024 tarihinde Hindistan’ın Noida şehrinde düzenlenen “12. International Documentary Film Festival Noida 2024 “uluslararası belgesel film festivalinde “ Award of Excellence ödülüne layık görüldü.

* Adana’da yapılan 31. Uluslararası Adana Altın koza filim festivalinde 25 Eylül’de Adana Büyük Şehir belediyesi Tiyatro salonunda özel gösterimi yapıldı.

* Türk dünyası 9.Belgesel Film festivalinde uzun belgesel dalında da finale kaldı ve 17 Ekim 2024 tarihinde Ankara Bilim Üniversitesi salonunda seyircilerin katılımıyla özel gösterimi yapıldı.

* 15-17 Mayıs 2025 tarihleri arasında, Düzce Valiliği tarafından düzenlenen 1. Düzce Konuralp Uluslararası Film festivalinde özel gösterimi yapıldı.

ULUSLARARASI BAŞARI ÖYKÜSÜ

Almanya'nın önde gelen inşaat şirketlerinden birinin kurucu ortağı olan Madelet Grabbe Başusta, 1963 yılından sonra Almanya'ya gelen Türk işçileri ve ailelerinin, Alman toplumuna entegrasyonu için yaptığı önemli çalışmalar nedeniyle 15 Aralık 2001 tarihinde, Federal Almanya Cumhurbaşkanı Johannes Rau tarafından Liyakat Madalyası ile ödüllendirildi.

2018 tarihinde de Azerbaycan ve Türkiye arasında dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin gelişmesi alanında yaptığı hizmetlerden dolayı, Bakü Avrasya Üniversitesi (Azerice: bakı Avrasiya Üniversiteti ) akademik kurulunun kararıyla kendisine fahri doktora diploması verildi

“SEN KIZSIN ANLAMAZSIN BU İŞLERDEN”

Madelet’in abilerinin “sen kızsın anlamazsın bu işlerden” sözlerine inat, “13 yaşında yaşı büyütülerek, Türk Hava Kurumu Eskişehir Planör Okulunda havacılık tutkusuyla başlayan hayat hikayesi, Ankara, İstanbul, Almanya, Amerika başta olmak üzere birçok dünya ülkesine kadar uzanır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden yürüyen gerçek bir Cumhuriyet kadını. 23 yaşında kendi şirketini kurarak iş dünyasında önemli bir adım atmış bir iş insanı. Birkaç dil bilen, uluslararası bir şöhret ve dünya vatandaşı. Havacılık tarihimizin gururlarından biridir. Madelet, Grabbe Başusta; şu anda hayatta olan ve üç havacılık brövesine sahip, birkaç kadın havacı arasında yer almaktadır.

BAYANLARINDA HAVA HARP OKULUNA KABUL EDİLMESİ İÇİN İLK DİLEKÇEYİ VEREREK HAVACILIK TARİHİNDE İZ BIRAKTI

Madelet’i havacılık tarihinde unutulmaz kılan olay ise, 1955 yılında gerçekleşti. Kadınlarında hava harp okuluna kabul edilmeleri için ilk dilekçeyi veren havacı kadın olmasıdır. Madelet, 1955 yılında paraşüt milli takımında görev yaparken, jet pilotu olmak istiyordu.

Ancak, o tarihte Hava Harp Okuluna Kadın öğrenci alınmadığını öğrenince, zamanın Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Kurmay Albay Burhan Göksel beye düşüncesini açıyor ve onun da desteğiyle Kadınlarında Hava Harp okuluna alınması için, 1955 yılı haziran ayında Milli Savunma bakanlığına dilekçe verdi. Bu dilekçesi Millî Savunma Bakanlığı tarafından kabul edilince de 1955 yılı ekim ayında, o tarihte İzmir Güzelyalı’da bulunan Hava Harp Okuluna ilk bayan öğrenciler kabul edildi.

Böylece, bu tarihten sonra da , genç kızlarında jet pilotu olmaları için önlerindeki engelin kalmasıyla birlikte, genç kızlarımız da jet pilotu olabilme hayallerini gerçekleştirmeye başladılar.

Madelet Grabbe Başusta’nın ayrıca, Türk hava Kurumu’nun Ankara Ulus’ta bulunan Havacılık Müzesinde yer alan “Madelet Reyal” köşesinin yanı sıra,

İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesinde “Tarihe Adını Atın Harflerle Kazıyan Sekiz Kadın Havacımız “köşesinde de yer alarak, havacılık tarihimizde iz bırakan havacılarımız arasında yer aldı.

Madelet’in 27 yıllık eşi olan Hüseyin Başusta tarafından 2018 yılında Madelet’in hayatından kesitler sunan “Madelet - Bulutlara Dokunmak “adlı ilk kitabının ardından, 2021 yılında da “Dünyaya Göklerden Bakan Kız – Madelet “isimli 254 sayfalık biyografi romanını yayınlamıştır. Bu roman, Türkiye'de büyük bir okuyucu kitlesi tarafından ilgiyle karşılanmış ve aynı zamanda “Madelet - Rüzgâra Karşı Uzun ve Cesur bir yürüyüşün öyküsü “belgeseline de kaynaklık etmiştir.

“MADELET “isimli bu biyografi romanı 2026 yılında da Madelet'in uzun yıllar yaşadığı Almanya’da, Almanca olarak da yayımlanacak.