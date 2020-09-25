"Maviyemiş"ten 60 milyon lira gelir beklentisi - Son Dakika

"Maviyemiş"ten 60 milyon lira gelir beklentisi

Maviyemiş üretimini artırmak amacıyla Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Maviyemiş-Likapa Eylem Planı" kapsamında rehabilite edilen alanlardan bu yıl 550 tonluk üretim ve 60 milyon lira gelir bekleniyor.

Maviyemiş üretimini artırmak amacıyla Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Maviyemiş-Likapa Eylem Planı" kapsamında rehabilite edilen alanlardan bu yıl 550 tonluk üretim ve 60 milyon lira gelir bekleniyor.

AA muhabirinin, Orman Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye, biyolojik çeşitlilik açısından tüm Avrupa'nın sahip olduğu zenginliği tek başına bünyesinde barındırıyor.

Ormanlardan odun dışında elde edilen çeşitli bitkiler, ham ya da farklı kullanım alanlarına göre işlenerek iç piyasaya ve yurt dışına pazarlanıyor.

Özellikle Karadeniz yöresinde "likarba" olarak bilinen "maviyemiş", yurt dışı pazarında en yaygın bitki türleri arasında gösteriliyor. Dünyada "blueberry" olarak tanınan maviyemişin yetiştiriciliği 1906 yılında ABD'de başlarken, bugün pek çok çeşidiyle üretimi devam ediyor.

Meyvesi ve bitkisi açısından Türkiye'de önemli bir üretim potansiyeline sahip olan maviyemiş, Karadeniz Bölgesi'nde Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Samsun, Sinop, Kastamonu, Zonguldak, Bolu, Bartın ve Düzce, Marmara Bölgesi'nde Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Kırklareli, Bursa ve Balıkesir, Doğu Anadolu Bölgesi'nde de Erzurum ve Ardahan floralarında yetiştiriliyor.

Taze veya kurutulmuş meyve halinde tüketilen meyve ayrıca, katkı maddesi olarak gıda ve ilaç sanayisinde kullanılıyor, antioksidan özelliğiyle de son yıllarda popülerliği giderek artıyor.

Asitli toprak yapısını seven birçok bitki gibi fundagiller familyasında yer alan maviyemişin, Türkiye'de kültürü yapılan yüksek boylu çalı formundaki yaban mersini, alçak boylu çalı formundaki yaban mersini, alçak çatılı yaban mersini ve tavşan gözü yaban mersini çeşitleri bulunuyor.

Deniz seviyesinden 100 metre yükseklikten başlayıp 2 bin 200 metre yüksekliğe kadar yayılış gösteren maviyemiş, oldukça şiddetli soğuklara ve ekstrem sıcaklıklara dayanabiliyor.

Geçen yıl 443 ton maviyemiş üretildi

Orman Genel Müdürlüğünün envanter ve faydalanma planları kayıtlarına göre, Türkiye ormanlarında 18 bin 700 hektar alanda 1700 ton faydalanılabilir maviyemiş potansiyeli bulunuyor. 2015- 2019 yıllarında uygulanan Maviyemiş-Likapa Eylem Planı kapsamında Artvin, Giresun, Trabzon orman bölge müdürlükleri kapsamındaki illerde 2 bin 680 dekar bozuk maviyemiş sahası rehabilite edilerek ülke ekonomisine kazandırıldı.

2015'te 533 dekar alanda 180 ton maviyemiş üretimi yapılırken, geçen yıl sonu itibarıyla 1055 dekar alanda 443 ton ürün elde edildi. Üretilen maviyemişin ülke ekonomisine katkısı ise yaklaşık 50 milyon lira oldu. Bu yıl da 550 ton maviyemiş üretilmesi ve 60 milyon lira gelir edilmesi bekleniyor.

Orman Genel Müdürlüğünün tıbbi ve aromatik bitkiler kapsamında üretimini desteklediği maviyemiş, girişimciler için de yeni bir kazanç kapısına dönüştü.

Orman Genel Müdürlüğü, Yaban Mersini, Türkiye, Bitki, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 11:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Maviyemiş'ten 60 milyon lira gelir beklentisi - Son Dakika Ekonomi

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