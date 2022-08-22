Meteoroloji'den İstanbul'un da içinde olduğu 5 bölgeye sağanak yağış uyarısı - Son Dakika
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Meteoroloji'den İstanbul'un da içinde olduğu 5 bölgeye sağanak yağış uyarısı

22.08.2022 07:48

Meteoroloji'den gelen bilgilere göre hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında olması tahmin ediliyor. İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak uyarısı yapıldı. Trakya, Marmara'nın güneyi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'i etkisi altına alacak yağış çarşambaya kadar devam edecek. İşte detaylar...

Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan sıcak ve nemli hava vatandaşları bunaltırken Meteoroloji'den bu hafta için serinletici bir haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Burdur, Düzce, Bolu, Karabük ve Van çevreleri, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın kuzeyi ile Çanakkale'nin kuzey ve doğu, Antalya'nın kuzeybatı, Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

22 Ağustos Pazartesi günü hava durumunun parçalı bulutlu, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevreleri, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın kuzeyi ile Çanakkale'nin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre salı günü Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İç Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken İç Anadolu'da da sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Perşembe cuma ise Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken İç Anadolu'da da sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve kuzey kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARA DİKKAT

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Son Dakika Güncel Meteoroloji'den İstanbul'un da içinde olduğu 5 bölgeye sağanak yağış uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji'den İstanbul'un da içinde olduğu 5 bölgeye sağanak yağış uyarısı - Son Dakika
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