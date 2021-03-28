Meteoroloji uyardı! Yurt genelinde perşembe gününe dikkat - Son Dakika

Meteoroloji uyardı! Yurt genelinde perşembe gününe dikkat

28.03.2021 23:31
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftanın hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Bahar yüzünü gösterse de bu hafta yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Özellikle perşembe günü yurt geneli için sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji tarafından 29 Mart - 4 Nisan günleri için açıklanan hava raporuna göre, hava sıcaklıklarının yarın iç ve doğu kesimlerde artmaya devam edeceği, kuzeybatı kesimleri ile salı günü iç ve batı bölgelerde azalacağı tahmin ediliyor. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.

Pazartesi günü yurdun kuzey kesiminde sağanak yağış etkili olacak. Başta İstanbul olmak üzere Ankara, Kocaeli, Bursa'da sağanak yağış bekleniyor. İzmir'de bulutlu bir hava Antalya'da ise güneşli bir hava etkili olacak. Kastamonu ve Bolu'da karla karışık yağmur bekleniyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da güneş kendisini gösterecek.

Meteoroloji uyardı! Yurt genelinde perşembe gününe dikkat

SALI GÜNÜ İSTANBUL'DA YAĞMUR

Sağanak yağış salı günü de kuzey kesimlerde etkili olmaya devam edecek. Bilecik'te karla karışık yağmur etkili olacak. İstanbul'da sağanak İzmir ve Ankara'da bulutlu havanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Yurt genelinde perşembe gününe dikkat

SAĞANAK ETKİSİNİ DEVAM ETTİRECEK

Çarşamba günü sağanak yağış etkisini artırarak devam edecek. Yurdun kuzeyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji uyardı! Yurt genelinde perşembe gününe dikkat

PERŞEMBEYE DİKKAT

Perşembe günü ise yurdun büyük kısmı sağanak yağışın etkisine giriyor. İzmir'de çarşamba günü etkili olacak sağanak yağış perşembe günü kenti terk edecek. İstanbul'da ise sağanak yağış perşembe gününe kadar devam edecek. Bayburt, Ardahan ve Kars'ta karla karışık yağmur etkili olacak.

Meteoroloji uyardı! Yurt genelinde perşembe gününe dikkat

CUMA GÜNÜ BATI'DA GÜNEŞLİ GÜNLER

Cuma günü yurdu etkisi altına alan sağanak yağış cuma günü Batı'da yerini güneşli havaya bırakıyor. Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bitlis, Ağrı, Kars ve Ardahan'da cuma günü kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji uyardı! Yurt genelinde perşembe gününe dikkat
Meteoroloji uyardı! Yurt genelinde perşembe gününe dikkat

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Son Dakika Güncel Meteoroloji uyardı! Yurt genelinde perşembe gününe dikkat - Son Dakika


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