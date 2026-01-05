Ankara'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Ankara'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor

Haberin Videosunu İzleyin
Ankara\'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor
05.01.2026 11:06  Güncelleme: 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ankara\'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor
Haber Videosu

Ankara'da yaşayan Şengül Öz, 2022'de anlaşmalı boşandığı eski eşinin açtığı dava sonrası iki çocuğu için aylık 12 bin TL nafaka ödemeye mahkum edildiğini söyleyerek yetkililerden destek istedi. İşsiz ve sağlık sorunları olduğunu belirten Öz, yaşam koşullarının dikkate alınmadığını savunarak kararın yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Ankara'da yaşayan Şengül Öz, 10 yıl evli kaldığı eşinden "şiddetli geçimsizlik" nedeniyle 2022 yılında anlaşmalı olarak boşandığını söyledi. Öz, ekonomik şartları nedeniyle çocuklarının velayetini babaya verdiğini belirterek, boşanmanın ardından geçen 3 yıl sonra eski eşinin açtığı dava sonucunda iki çocuğu için nafaka ödemek zorunda kaldığını dile getirdi.

AYLIK 12 BİN TL NAFAKA, 9 AYLIK BORÇ 100 BİN TL

Mahkeme kararıyla aylık 12 bin TL nafaka çıktığını söyleyen Şengül Öz, geçmişe dönük 9 aylık nafaka borcunun ise 100 bin TL'ye ulaştığını, dosya ve avukat masraflarıyla birlikte toplam borcun 150-200 bin TL seviyesine yükseldiğini ifade etti.

"YAŞAM ŞARTLARIM DİKKATE ALINMADI"

Öz, karar sürecinde ekonomik durumunun ve yaşam koşullarının yeterince dikkate alınmadığını savunarak, "Sobalı evde yaşıyorum, sosyal yardımla geçiniyorum. Bu 12 bin lirayı nasıl ödeyeceğim? Üzerime icra gelecek, hiçbir mal varlığım da yok" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Ankara'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor

"ÇOCUKLARIMA BEN BAKMAK İSTİYORUM"

Sağlık sorunları nedeniyle düzenli çalışamadığını belirten Öz, zaman zaman ev temizliğine giderek geçimini sağlamaya çalıştığını söyledi. Çocuklarından birinin "Atipik Otizmli" olduğunu belirten Öz, "Nafakayı versin bana, çocuklarıma kendim bakmak istiyorum. Velayet bana verilsin, çocuklarıma annelik yaparım" diyerek çağrıda bulundu.

Ankara'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Şengül Öz, yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için yetkililerden destek isteyerek, nafaka kararının gerçek yaşam koşulları göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Mahkum, Mahkum, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor - Son Dakika

Önce baba, sonra oğlu 22 günde aynı acı kaderi paylaştılar Önce baba, sonra oğlu! 22 günde aynı acı kaderi paylaştılar
Gazeteci Cüneyt Özdemir’in annesi Çorum’da toprağa verildi Gazeteci Cüneyt Özdemir'in annesi Çorum'da toprağa verildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan ABD’nin Venezuela’ya müdahalesine karşı net mesaj Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ABD'nin Venezuela'ya müdahalesine karşı net mesaj
Berlin’de elektrik kesintisi nedeniyle eğitime ara verildi Berlin'de elektrik kesintisi nedeniyle eğitime ara verildi
Netanyahu’yu mest eden kare Verdiği mesaj her şeyi anlatıyor Netanyahu'yu mest eden kare! Verdiği mesaj her şeyi anlatıyor
8 eksik Trabzonspor’un Galatasaray maçı kamp kadrosu açıklandı 8 eksik! Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu açıklandı
İçişleri Bakanlığı’ndan 13 il için fırtına uyarısı İçişleri Bakanlığı'ndan 13 il için fırtına uyarısı
Nijerya’da tekne alabora oldu: 25 ölü, 14 kayıp Nijerya'da tekne alabora oldu: 25 ölü, 14 kayıp
7 dakika içinde 3 kırmızı kart İtalya’da dev maçın kazananı Napoli 7 dakika içinde 3 kırmızı kart! İtalya'da dev maçın kazananı Napoli
Kapüşonlu saldırganlar düğün ofisini taşladı: 2 kız kardeş şikayetçi Kapüşonlu saldırganlar düğün ofisini taşladı: 2 kız kardeş şikayetçi
Sadettin Saran-Musaba buluşmasına damga vuran diyalog Sadettin Saran-Musaba buluşmasına damga vuran diyalog
Boyaya eklenen katkı maddesi zehirledi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı Boyaya eklenen katkı maddesi zehirledi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Mamdani’den Trump’a Venezuela tepkisi: ’’Bu bir savaş eylemi’’ Mamdani'den Trump'a Venezuela tepkisi: ''Bu bir savaş eylemi''

13:19
Kripto borsası MEXC’te büyük vurgun iddiası
Kripto borsası MEXC'te büyük vurgun iddiası
13:12
Manchester United’da Ruben Amorim dönemi sona erdi
Manchester United'da Ruben Amorim dönemi sona erdi
12:59
Maduro’nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım
Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım
12:51
Memur-Sen’den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde
Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde
12:41
Maduro ve eşi yatağından nasıl alındı Dünyanın konuştuğu operasyon yapay zeka ile canlandırıldı
Maduro ve eşi yatağından nasıl alındı? Dünyanın konuştuğu operasyon yapay zeka ile canlandırıldı
12:23
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi
12:17
ABD basını yazdı: Maduro’nun yerini alacak isim haftalar önce belirlendi
ABD basını yazdı: Maduro'nun yerini alacak isim haftalar önce belirlendi
12:09
Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal’ın ölüm nedeni
Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal'ın ölüm nedeni
12:06
Fenerbahçe’ye Amrabat piyangosu
Fenerbahçe'ye Amrabat piyangosu
11:29
Öğretmen,vaiz, doktor, polis Kim ne kadar alacak İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar
Öğretmen,vaiz, doktor, polis! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar
10:22
Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı Doğukan Güngör ve fenomen Burak Altındağ gözaltına alındı
Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Doğukan Güngör ve fenomen Burak Altındağ gözaltına alındı
10:04
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
10:02
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 13:51:40. #7.11#
SON DAKİKA: Ankara'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.