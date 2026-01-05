Ankara\'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor

Ankara'da yaşayan Şengül Öz, 10 yıl evli kaldığı eşinden "şiddetli geçimsizlik" nedeniyle 2022 yılında anlaşmalı olarak boşandığını söyledi. Öz, ekonomik şartları nedeniyle çocuklarının velayetini babaya verdiğini belirterek, boşanmanın ardından geçen 3 yıl sonra eski eşinin açtığı dava sonucunda iki çocuğu için nafaka ödemek zorunda kaldığını dile getirdi.

AYLIK 12 BİN TL NAFAKA, 9 AYLIK BORÇ 100 BİN TL

Mahkeme kararıyla aylık 12 bin TL nafaka çıktığını söyleyen Şengül Öz, geçmişe dönük 9 aylık nafaka borcunun ise 100 bin TL'ye ulaştığını, dosya ve avukat masraflarıyla birlikte toplam borcun 150-200 bin TL seviyesine yükseldiğini ifade etti.

"YAŞAM ŞARTLARIM DİKKATE ALINMADI"

Öz, karar sürecinde ekonomik durumunun ve yaşam koşullarının yeterince dikkate alınmadığını savunarak, "Sobalı evde yaşıyorum, sosyal yardımla geçiniyorum. Bu 12 bin lirayı nasıl ödeyeceğim? Üzerime icra gelecek, hiçbir mal varlığım da yok" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"ÇOCUKLARIMA BEN BAKMAK İSTİYORUM"

Sağlık sorunları nedeniyle düzenli çalışamadığını belirten Öz, zaman zaman ev temizliğine giderek geçimini sağlamaya çalıştığını söyledi. Çocuklarından birinin "Atipik Otizmli" olduğunu belirten Öz, "Nafakayı versin bana, çocuklarıma kendim bakmak istiyorum. Velayet bana verilsin, çocuklarıma annelik yaparım" diyerek çağrıda bulundu.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Şengül Öz, yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için yetkililerden destek isteyerek, nafaka kararının gerçek yaşam koşulları göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmesini talep etti.