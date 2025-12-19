Okul arkadaşı taşla kafasını parçaladı! Tahliye edilen çocuğun paylaşımı çıldırttı - Son Dakika
Okul arkadaşı taşla kafasını parçaladı! Tahliye edilen çocuğun paylaşımı çıldırttı

Okul arkadaşı taşla kafasını parçaladı! Tahliye edilen çocuğun paylaşımı çıldırttı
19.12.2025 13:34
Okul arkadaşı taşla kafasını parçaladı! Tahliye edilen çocuğun paylaşımı çıldırttı
Konya'da futbol antrenmanı çıkışı çocuklar arasında çıkan tartışmada okul arkadaşının başına taşla vurduğu 13 yaşındaki Hasan Berat Güldağı'nın kafatası parçalandı. Ameliyatla çocuğun yırtılan beyin zarı dikilip kafatası titanyum parçalarıyla yeniden oluşturulurken suça sürüklenen çocuk serbest bırakıldı. 6 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen çocuğun "Baba tahliye" paylaşımı dikkat çekti.

Konya'da 8 Aralık Pazartesi günü meydana gelen olayda Meram Mehmet Beğen Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hasan Berat Güldağı (13), kendisi gibi 8'inci sınıfa giden 13 yaşındaki T.F. ile birlikte futbol antrenmanına gitti.

ARKADAŞININ KAFASINI TAŞLA PARÇALADI

İddiaya göre, antrenman çıkışışında T.F., Hasan Berat'ın bacağına taş attı. Hasan Berat'ın tepki göstermesi üzerine T.F. yerden aldığı taşla kafasına vurup olay yerinden kaçtı. Kafasında derin yarık oluşan Hasan Berat, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hasan Berat Güldağı'nın parçalanan kafatası titanyum parçalarla yeniden oluşturuldu. Konya Şehir Hastanesi'nde 5 gün yoğun bakımda 5 gün ise normal odada gözetim altında tutulan Hasan Berat'ın kalıcı hasar riski olduğu öğrenildi.

"KAFATASI KIRILMIŞ BEYİN ZARI YIRTILMIŞ"

Hasan Berat'ın yaralandığı günü anlatan babası Taha Yasin Güldağı, "Olay günü ben çarşıdaydım. Meram Devlet Hastanesinden bana telefon geldi, güvenlikler aradı 'oğlunuz düştü acile gelmeniz lazım' dediler. Ben de direkt acile doğru giderken arka arkaya aramaya başladılar 'çabuk olun, acele edin' diye. Acile gittiğimde çocuğumun düşme vakasından daha kötü bir vaka olduğunu fark ettim. Hemen doktor tomografi istemiş çektirdik, çektirdiğimiz de çocuğumun kafatasının kırıldığını, parçalandığını ve beyin zarının yırtılıp beyinde hava olduğunu öğrendim. Oradan acil Konya Şehir Hastanesi'ne sevk ettiler. Konya Şehir Hastanesi'ne ambulansla geldikten sonra burada Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanımız gelerek çocuğumu direkt yoğun bakıma yatırdı. Tetkikler yapıldıktan sonra beyinde kanama olduğunu bu kanamadan dolayı da hemen ameliyata alamayacaklarını söylediler. İlaç tedavisiyle yoğun bakımda bekletip ameliyat yapacaklarını söyledikten sonra sabaha doğru 6 gibi tekrar ameliyata alacağız diye aradılar ve ameliyata girdi. Doktor ameliyattan sonra açıklama yaptı bize. Kafatasında kırıklar çok ince olduğu için kemikleri yerine koyamamışlar, bundan dolayı da titanyum parça takmışlar, yırtılan beyin zarını dikmişler. Ameliyatımızın güzel geçtiğini söyledi doktorumuz" dedi.

"HESABINDAN 'BABA TAHLİYE' PAYLAŞIMI YAPMIŞ"

Baba Taha Yasin Güldağı şöyle devam etti: "Oğlumun anlattığına göre futbol antrenman okul seçmeleri varmış. Okul seçmelerinden çıkıyorlar arkadaşıyla. Bu arkadaş şakalaşırken, ilk ayağına taş atıyor, çocuğun canı acıyor 'niye atıyorsun' diye dönüyor. Döndüğü anda da parke taşından büyük taşı kaldırmış gerilerek kafasına vuruyor. Hastanedeki işleri hallettim, yoğun bakımdaki işimizi halledince de polis merkezine gittim şikayetçi oldum. Şikayetten sonra polislerimiz çocuk şubede çocuğu alıyor. Sabah da savcılık tutuklanma vermiş, tutuklu yargılanmasını istemiş. Tutuklu yargılanmasından dolayı çocuğu tutukladılar ama benim anlayamadığım olay, biz daha hastanede yatarken bu çocuğu serbest bırakıyorlar. Bu çocuğun Instagram sayfasında çocuk sanki güzel bir şey yapmış gibi 'baba tahliye' paylaşımı yaparak bir de böyle mafya türü bir şarkı müzik ekliyor" dedi.

"OKULA GİTMEK İSTEMİYORUM"

Olayda yaralanan ve 5 gün yoğun bakımda kalan Hasan Berat Güldağı da, "Biz başta okul antrenmanına gittik. Beraber çıktıktan sonra ilk başta benim ayağıma bir avuç kadar bir taş attı. Ondan sonra ben orada durdum baktım, yanına gittim. 'Ne yapıyorsun benim yürümeme engel oldun' filan dedim. Sonra geldi bana büyük taş şöyle kaldırdı vurdu kafama. Ondan sonra çok kanadı, böyle yer filan hep kan oldu. Herkes yardım etti, peçeteyle filan bastım ondan sonra ablalar geldi beni arabasıyla götürdü hastaneye. Ondan sonra orada zımba attılar. Yoğun bakımda yattım 5 gün, 5 gün de normal serviste yattım. Okula gitmek çok istemiyorum bir daha bu durum yaşanabilir. Bugün bana yapan yarın başkasına da yapabilir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Okul arkadaşı taşla kafasını parçaladı! Tahliye edilen çocuğun paylaşımı çıldırttı - Son Dakika

    Yorumlar (7)

  Mustafa Candan:
    6 gün iyi bile yatmış.. adalete gel.. hakimin çocuğunun bisikletini çalarsan 10 yıl yatarsın
  Hasan polat:
    adaletinizi seveyim.sizin adiiillikkk bu
  Bayram Izgoren:
    insan utanir paylasim yapacagina
  Nilgün Özbek:
    Adalete bak a olmayan adalet boyle olursa bu manaraları daha çok görürüz yazık bu çocuklara gençlerimize bu ülke nereye gidiyor baştakiler bir çözüm arasınlar
  kenan özkaya:
    Çocuğu bu hale getirip, serbest kalıyorsa elbette kendine Baba diyen sırtlanın gtü kalkar. Ey! Devlet Baba.
SON DAKİKA: Okul arkadaşı taşla kafasını parçaladı! Tahliye edilen çocuğun paylaşımı çıldırttı - Son Dakika
