Okulların tatil edilmesi sonrasında öğrenciler otogarlara koştu - Son Dakika

Okulların tatil edilmesi sonrasında öğrenciler otogarlara koştu

-Öğrenci şehrinde bilet kuyruğu

-Öğrenciler metrelerce bilet kuyruğu oluşturdu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de okulların tatil olması sonrasında üniversite eğitim gören binlerce öğrenci memleketlerine dönmek için metrelerce bilet kuyruğuna girdi.

Koronavirüse karşı önlem almak amacıyla okulların tatil edilmesinin ardından öğrenci kendi olarak bilinen Eskişehir'de uzun bilet kuyrukları oluştu. Tatilim açıklanmasının ardından kısa sürede otobüs firmalarına ve Yüksek Hızlı Trene yönlenen öğrenciler biran önce bilet almak için adeta birbiriyle yarıştı. Binlerce öğrencinin bilet almaya çalışması internet bir çok firmanın sitelerinin kilitlenmesine neden oldu.

"Bir üzücü bir tatil"

Memleketi Aydın'a gitmek için bilet almaya çalışan Eskişehir Teknik Üniversitesinde Bilgisayar mühendisliği okuyan Ömer Faruk Öztürk okulların tatil olmasından sonra direk bilet almaya geldiği dile getirdi.

Ömer Faruk, "Açıkçası ben canlı yayında takip ettim. Direk kalktım ve buraya geldim. İnternet siteleri kapattığı için bilet almak için buraya geldim. Belki en azından biletler buradan bulabilirim diye. Ama burada da veya bir sıra var böyle, herkes buraya yayılmış. Beklenen bir olaydır aslında çünkü bu durumda bizde tatil olmasını bekliyorduk. Ama bu üzücü bir olay. Yapacak bir şey yok" diye konuştu.

"İnternet siteler kilitlenmiş"

Öte yandan Fethiye'ye gitmek isteyen Ege Mukhan ise, internet sitelerin çöktüğü belirterek "Direk buraya geldim. Hemen bilet bulmak için geldim. İlk baştan internetten alacaktım. Ama siteler kilitlenmiş. O yüzden direk buraya geldim. Bilet alabilecek miyim bilemiyorum. Bir almama korkusu var. Tatil olması bence çok büyük bir kırız oldu. Çünkü malum vizelerde yaklaşıyor. Pazartesi vizeler başlayacaktı normalde. Şimdi nasıl olacak konusunda hiçbir fikrimiz yok. İşte internetten olacak diyen var, ertelenecek diyen var. Ama yine korona virüs yüzünden okulun tatil olması ben iyi olduğu düşünüyorum. Çünkü bir şekilde ortamın bir mevzi durmasını beklersek gerisi gelir diye düşünüyorum" dedi.



Okulların tatil edilmesiyle otogarlarda izdiham yaşanıyor

AFYONKARAHİSAR - Yurt genelinde koronavürüs nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından Afyonkarahisar'da eğitim gören üniversite öğrencileri memleketine gitmek için otogara akın etti. Otogarda yoğunluk oluşturan öğrenciler saatlerce bilet kuyruğunda bekledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın ilk ve ortaöğretimde 1 hafta, Üniversitelerde 3 hafta süreyle okulların tatil edildiğini açıklamasının ardından Afyonkarahisar'da eğitim gören üniversite öğrencileri memleketlerine gitmek için otogara akın etti. Öğrenciler memleketlerine bilet almak için saatlerce otobüs firmalarının yazıhanelerinde kuyrukta beklediler. Çoğu öğrenciler bilet bulmazken, firmaların internet siteleri kilitlendi. Otogar yetkilisi Ali Çiçek, okulların tatil edilmesi nedeniyle yoğunluk yaşandığını belirterek, işlemlerin yoğunluk nedeniyle yavaş ilerlediğini kaydetti.

Öğrenciler ise memleketlerine gitmek için sırada beklediklerini kaydettiler.

Okullar tatil oldu, öğrenciler otogara akın etti

ADANA - Türkiye'de koronavirüs nedeniyle eğitim öğretime ara verilince, Adana'da bulunan üniversite öğrencileri memleketlerine dönmek için otogarın yolunu tuttu.

Ülke genelinde koronavirüs nedeniyle eğitim öğretime ara verilmesinin ardından öğrenciler memleketlerine dönmek için otogarlara gitmeye başladı. Adana'da Çukurova Üniversitesi'nde okuyan Alper Duru," Okullar tatil oldu, bende bunu duyunca hemen biletimi aldım. Büyük bilet sitlerine girmek yerine yerel bilet sitelerinde alınca rahat buldum. Bulduğuma bende şaşırdım, gidiyorum" dedi.

Adana otogarında hareketli saatler

Adana Otobüsçüler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Ramazan İlğan," Bakanımız açıklama yaptıktan sonra, garaja öğrenci akını oldu. Herkesin talebine cevap veriyoruz. Ek seferler de konulacak. Talep üzerine elinde fazla arabası olan firmalar ek seferler düzenliyor." şeklinde konuştu.

Özel bir firmada yetkili olan Şeyhmus Gün," Şuan şahlandı otogar, kornavirüs dolasıyla otogar canlandı. Gelenlerin çoğu öğrenci olduğu için baya bir yoğunluk ve talep var" diye konuştu.

Kazım Demir firma yetkilisi," Bayan bir yoğunluk oldu, otogar doldu taştı. Araçlar doldu. Ek seferler ilerleyen zamanlarda düzenlenecek." dedi.

Zonguldak Otogarı tarihin en kalabalık gününü yaşadı

ZONGULDAK - Zonguldak Şehirlararası Otobüs Terminali tarihin en kalabalık günlerinden birini yaşadı. 3 haftalık tatili duyan üniversiteliler adeta otogara akın etti.

Çin'de başgösteren yeni Koronavirüs'ün dünyayı etkisi altına almasının ardından Türkiye'de de tedbirler sıkılaştırıldı. Üniversite düzeyinde eğitime 3 haftalık ara verildi. Haberi alan üniversiteli gençler adeta Zonguldak Şehirlararası Otobüs Terminali'ne akın etti. Hazırlıksız yakalanan bazı işletmeciler ek seferler ile öğrencileri ailelerine ulaştırmak için adeta birbirleriyle yarıştı.

Başta İstanbul olmak üzere Ankara, Manisa, Samsun, Bursa, Sakarya, Kocaeli, İzmir, Antalya gibi illere gidebilmek için bilet yarışına giren öğrenciler, Koronavirüse karşı da maskeli tedbir aldı. Ortamın kalabalık olması sebebiyle çoğu öğrenci maske ile dolaşarak bilet almaya çalıştı.

Bu gece saatlerine bilet alabilenler sevinirken ileri tarihli bileti bulunan öğrenciler ise biletlerin tarihlerini güncellemeye çalıştı.

İşletmecilerden Ömer Özcan, "3 haftalık tatil ilan edilmesinin ardından öğrenciler otogara akın etti. Bizler de öğrencileri ailelerine kavuşturmak için ek seferler koyduk. Hazırlıklıydık, araçlarımız hazır bekliyordu. Aktarmalı seferler yerine direk seferler koyduk. Öğrencileri aileleriyle buluşturacağız. Zonguldak Otobüs Terminali tarihin en kalabalık en yoğun günlerinden birini yaşıyor" diye konuştu.

Öğrencilerin otogardaki bilet yoğunluğunun gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Öte yandan bazı öğrenciler de hafta sonuna bilet satın alarak kaldıkları yurtların yolunu tuttu.

Kahramanmaraş otogarında üniversite tatili yoğunluğu

KAHRAMANMARAŞ - Üniversitelerin korona virüs önlemleri kapsamında tatil edilmesinin ardından, Kahramanmaraş otogarında yoğunluk oluştu.

Kahramanmaraş'ta eğitim gören üniversite öğrencileri tatil haberinin alır almaz Büyükşehir Belediyesi Şehirler Otobüs Terminaline akın etti. Memleketlerine gitmek isteyen öğrenciler gişelerde bilet kuyruğuna girerken, otobüs firmaları da ek sefer çıkarttı.

Artvin'e gideceğini söyleyen üniversite öğrencisi Furkan Şentürk, "Memleketimize gitmek için otogara geldik. Üniversite 3 hafta tatil edildi ve biletimizi aldık. Otogarda öğrencilerden kaynaklı yoğunluk oluştu" diye konuştu.

Otogarda otobüs firma yetkilisi Yaşar Karagöl ise, "Otogarda 1 saattir yoğunluk var ve sistemler kilitlendi. Vatandaşlar için ek sefer çıkartacağız" dedi.

BALIKESİR) - Öğrenciler otogarı doldurdu

Yüzlerce üniversite öğrencisi otogarda kuyruğa girdi

BALIKESİR - Korona Virüsü dolayısı ile okulların tatil 16 Mart tarihinden itibaren tatil edilmesi kararının ardından otogarlarda yoğunluk başladı. Yüzlerce öğrenci Balıkesir Şehirlerarası Terminali'nde bilet kuyruğuna girerek memleketlerine gitmek için yer aradı.

Balıkesir Şehirlerarası Terminali'nde yoğunluk yaşanmaya başladı. Korona virüsüne önlem olarak okulların tatil edilmesinin ardından yüzlerce üniversite öğrencisi memleketlerine dönmek için otogarın yolunu tuttu. Otobüs firmalarının önünde uzun kuyruklar oluşurken, öğrenciler bu gece ve yarın sabah için boş koltuk aradı. İstanbul, İzmir ve Bursa ağırlıklı olmak üzere firmalar sefer sayılarını arttırırken, yetkililer hiç bir yolcuyu geri çevirmeyeceklerini ek seferler ile taleplere yetişeceklerini söyledi.

Öğrenciler ise alınan tedbir gereği okulların tatil edilmesinin yerinde bir karar olduğunu söyleyerek bir an önce memleketlerine gitmek istediklerini söyledi.