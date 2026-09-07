Öldüğü sanılıyordu! 64 yaşındaki kadın 11 gün sonra bataklıkta canlı bulundu

Deprem felaketinin vurduğu Nepal’de yürütülen arama kurtarma çalışmaları 12. gününe girerken, 64 yaşındaki bir kadının çamurla kaplanan evinden canlı çıkarılması ülkede yeni mucizeler yaşanabileceğine dair umutları artırdı.

Nepal-Tibet sınırında yaklaşık iki hafta önce meydana gelen ve buz, kaya, çamur ile enkazın önüne kattığı her şeyi sürüklediği büyük felaketin, bir buzul çökmesi sonucu meydana geldiği düşünülüyor. Felakette en az 1.300 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 5.000 kişiden hâlâ haber alınamıyor.

Felaketin ardından yüzlerce kişinin, enkaz nedeniyle girişleri kapanan hidroelektrik santrali tünellerinde mahsur kaldığı bildirildi.

Kurtarma ekipleri cumartesi günü iki kişiyi daha sağ olarak çıkarmayı başardı. Bu kişiler, bir gün önce kurtarılan iki kişinin ardından hayatta bulunanlar arasına katıldı. Kurtarma operasyonları, bölgede art arda gelen mucizevi yaşam hikâyelerine sahne oluyor.

Yetkililer cumartesi günü, tünellerde mahsur kalan Çin vatandaşı bir kişinin kurtarıldığını açıkladı. Böylece Trishuli hidroelektrik projesinin tünellerinden canlı çıkarılan kişi sayısı üçe yükseldi.

Cuma günü ise Trishuli 3A hidroelektrik santralindeki bir tünelden iki Nepalli işçi sağ olarak kurtarılmıştı.

Nepal hükümeti başlangıçta hidroelektrik santralinin tünellerinde 100’den fazla işçinin hâlâ hayatta olabileceğini düşünüyordu.

Nepal ordusundan yapılan açıklamaya göre, Nepalli askeri personel ile Güney Koreli afet uzmanlarından oluşan ortak kurtarma ekibi, Çinli vatandaşı 225 metre uzunluğundaki bir tünelden çıkardı. Kurtarılan kişinin sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.

Enerji Bakanı Biraj Bhakta Shrestha, “Coğrafi koşullara, olumsuz hava şartlarına ve iletişim eksikliğine rağmen tünellerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor” dedi.

Shrestha, kurtarma ekiplerinin “çok sayıda zorlukla” karşı karşıya olduğunu da ifade etti.

64 yaşındaki kadın 11 gün sonra bulundu

26 Ağustos’ta dağlık bölgelerden geçen devasa su ve enkaz akışı yolları, köprüleri ve çok sayıda altyapı tesisini yok etti.

Aynı gün kurtarma ekipleri, 64 yaşındaki Nepalli Chandrika Shrestha’yı çamurla kaplanan evinden canlı çıkardı.

Polis memuru Mahendra Darnal, dört katlı evin sel sularıyla sürüklendiğini ve daha sonra bataklık benzeri bir zeminin ortasında kaldığını anlattı.

Darnal, ekibin evin çevresinde arama yaptığı sırada bir ses duyduğunu belirterek, “Bir ses duyduk: ‘Beni kurtarın’” dedi.

Yaklaşık 45 dakika süren kurtarma operasyonunda Darnal ve ekibi, Shrestha’yı evin içinde sıkıştığı dar bir alanda buldu. Yaşlı kadın daha sonra askeri hastaneye götürüldü.

Darnal, Shrestha’nın ailesiyle de iletişim halinde olduklarını belirterek, ailenin onun öldüğünü düşünerek 11 günlük yas sürecine başladığını söyledi.

Nepal ordusu tarafından paylaşılan görüntülerde, kurtarma ekiplerinin çamurla kaplı kadına ulaştığı görüldü. Ekipler önce Shrestha’ya şişe su verdi, ardından kadını gri bir battaniyeye sararak güvenli bölgeye taşıdı.

Shrestha, Nepal’de sel felaketinden en ağır etkilenen bölgelerden biri olan Betrawati’de kaybolan yüzlerce kişiden biriydi. Bölgenin büyük bölümünün neredeyse beton kadar sertleşen beyaz renkli tortu ve çamurla kaplandığı bildirildi.

Kurtarma ekipleri bölgede çok sayıda cesedi çıkarmaya devam ediyor.

Betrawati’deki pazar yeri ve çoğu dört kata kadar yükselen çok sayıda konut binası, vadiden geçen şiddetli sel ve enkaz akışının ardından neredeyse tamamen toprağın altında kaldı.

Nepal Başbakanı Balendra Shah ise Chandrika Shrestha’nın kurtarılmasının “tüm ülkeye umut verdiğini” söyledi.

Öğrencileri kurtaran müdürün kararı

Nepal’de felaket sırasında gösterilen cesaret ve hızlı müdahaleye ilişkin başka hikâyeler de ortaya çıkıyor.

Bunlardan biri, sel sularının yaklaşması üzerine öğrencilerin tahliye edilmesi talimatını hızla veren okul müdürü Rajendra Dawadi oldu. Dawadi’nin kararı sayesinde yüzlerce öğrencinin hayatının kurtarıldığı belirtildi.

Dawadi, “Eğer aldığımız bilgi yanlış olsaydı, bir günlük eğitim kaybedecektik. Ama doğruysa hayatlarımızı kaybedecektik” dedi.

Dışişleri Bakanı Shisir Khanal felaketi “Himalaya tsunamisi” olarak nitelendirirken, yeniden inşa çalışmalarının maliyetinin milyarlarca dolara ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler de yıkımın boyutunun yardım ulaştırılmasını son derece zorlaştırdığını açıkladı. Örgüt, 84 binden fazla kişiye yardım ulaştırabilmek amacıyla 50 milyon dolarlık bir yardım çağrısı başlattı.

Cesetler toplu mezarlara defnediliyor

Felakette hayatını kaybedenlerin sayısının artmasıyla birlikte morgların kapasitesi aşıldı ve çok sayıda cenaze toplu mezarlara defnedilmeye başlandı.

Yerel polis, gelecekte kimlik tespiti yapılabilmesi amacıyla cenazeler toprağa verilmeden önce DNA örneklerinin alındığını açıkladı.

Şu ana kadar yalnızca yaklaşık 100 kişinin kimliği belirlenerek cenazeleri ailelerine teslim edildi.

Nepal, felaketin 13. gününe denk gelen pazartesi günü ulusal yas ilan edecek. Bu karar, Hindu geleneklerindeki yas süreciyle de örtüşüyor.

Nepal Afet Yönetim Kurumu’nun son verilerine göre ülkede 1.341 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, yaklaşık 4.996 kişi ise hâlâ kayıp.

Çin devlet haber ajansı Xinhua’nın pazar günü bildirdiğine göre, felaketin Tibet’teki bilançosu da 31’den 43’e yükseldi. Tibet’te ayrıca 519 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Sel sonrası kolera endişesi

Uzmanlar, selin yol açtığı büyük yıkımın ardından kolera gibi hastalıkların yayılabileceği konusunda da uyarıyor.

Birleşmiş Milletler Nepal Mukim Koordinatörü Lila Pieters Yahia, bölgede kolera riskinin ortaya çıkabileceğini belirterek, hijyen ve sanitasyon çalışmalarına acilen yatırım yapılması gerektiğini söyledi.

Yahia ayrıca sel felaketinde yaklaşık 5.000 büyükbaş hayvanın da telef olduğunu açıkladı.

Uluslararası topluma yardım çağrısında bulunan Yahia, “Uluslararası topluma çağrım şu: Nepal’e yardım etmenin zamanı şimdi. Yarın değil, dün de değil” ifadelerini kullandı.

“Onları orada bırakamayız. Onları yalnız bırakamayız” dedi.