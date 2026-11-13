Orta Doğu\'da gerilim yeniden tırmandı! İran, ABD\'nin Bahreyn\'deki radarını vurdu

Orta Doğu'da ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden yükseldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 13 Kasım Cuma günü yaptığı açıklamada, Bahreyn'de konuşlu ABD ordusuna ait erken uyarı radar sistemine saldırı düzenlediğini bildirdi.

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı tarafından yayımlanan açıklamada, Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetlerinin radar tesisini hedef aldığı ve imha ettiği ileri sürüldü.

İran'ın açıklaması, Al Jazeera, Reuters ve Associated Press tarafından da uluslararası kamuoyuna duyuruldu.

SALDIRININ GEREKÇESİNİ AÇIKLADILAR

Devrim Muhafızları, operasyonun İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik bölgesinde bulunan bir telekomünikasyon kulesine yönelik hava saldırısına karşılık gerçekleştirildiğini belirtti.

İran devlet haber ajansı IRNA, perşembe günü Sirik'in düşman saldırısına uğradığını bildirmişti. Ancak söz konusu hava saldırısını hangi ülkenin gerçekleştirdiği bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Bahreyn'deki radar sistemine yönelik operasyonun Sirik'teki saldırıya doğrudan misilleme olduğu vurgulandı.

"COĞRAFİ SINIR TANIMADAN KARŞILIK VERİRİZ"

İran Devrim Muhafızları, saldırının ardından ABD'ye yönelik sert bir uyarıda da bulundu.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki hava faaliyetleri ve petrol kaçakçılığı olarak nitelendirilen eylemlere son verilmesi istendi.

İran tarafı, benzer saldırıların tekrarlanması durumunda Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetlerinin coğrafi sınır gözetmeksizin karşılık vermeye hazır olduğunu bildirdi.

ABD VE BAHREYN'DEN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

İran'ın radar sistemini imha ettiği yönündeki açıklamasına ilişkin ABD ve Bahreyn makamlarından henüz resmi bir doğrulama gelmedi.

Associated Press, saldırının gerçekleştiğine ve radarın imha edildiğine ilişkin İran'ın iddiasının bağımsız olarak doğrulanamadığını aktardı. Bu nedenle radar tesisinin hasar durumu ve saldırının sonuçları henüz kesinleşmedi.

ABD'NİN 5. FİLOSU BAHREYN'DE BULUNUYOR

Bahreyn, ABD Donanmasının Orta Doğu'daki en önemli askeri merkezlerinden birine ev sahipliği yapıyor. ABD Donanmasının 5. Filosu'nun karargâhı bu ülkede bulunuyor.

Reuters'a göre İran'ın açıklaması, eylül ayının başından bu yana Körfez ülkelerindeki Amerikan askeri varlıklarına yönelik ilk saldırı iddiası olma özelliğini taşıyor.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların ardından bölgede karşılıklı askeri operasyonlar düzenlenmiş, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği de ciddi şekilde etkilenmişti.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARININ ARDINDAN GELDİ

İran'ın saldırı açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'a yönelik yeni askeri operasyon ihtimalini gündeme getirmesinden saatler sonra geldi.

Trump, gerekli görmesi halinde İran'a karşı yeniden askeri güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtmişti.

Washington ile Tahran arasındaki diplomatik belirsizlik sürerken Bahreyn'deki radar sistemine yönelik saldırı iddiası, Körfez'de yeni bir askeri tırmanış yaşanabileceğine ilişkin endişeleri artırdı.