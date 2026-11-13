Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmandı! İran, ABD'nin Bahreyn'deki radarını vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmandı! İran, ABD'nin Bahreyn'deki radarını vurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Orta Doğu\'da gerilim yeniden tırmandı! İran, ABD\'nin Bahreyn\'deki radarını vurdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'de bulunan ABD'ye ait erken uyarı radar sistemini hedef aldığını açıkladı. Tahran yönetimi, saldırının İran'ın güneyindeki Sirik kentinde bir telekomünikasyon kulesine düzenlenen hava saldırısına misilleme olduğunu bildirdi. İran, radar sisteminin imha edildiğini öne sürerken ABD ve Bahreyn'den henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Orta Doğu'da ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden yükseldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 13 Kasım Cuma günü yaptığı açıklamada, Bahreyn'de konuşlu ABD ordusuna ait erken uyarı radar sistemine saldırı düzenlediğini bildirdi.

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı tarafından yayımlanan açıklamada, Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetlerinin radar tesisini hedef aldığı ve imha ettiği ileri sürüldü.

İran'ın açıklaması, Al Jazeera, Reuters ve Associated Press tarafından da uluslararası kamuoyuna duyuruldu.

SALDIRININ GEREKÇESİNİ AÇIKLADILAR

Devrim Muhafızları, operasyonun İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik bölgesinde bulunan bir telekomünikasyon kulesine yönelik hava saldırısına karşılık gerçekleştirildiğini belirtti.

İran devlet haber ajansı IRNA, perşembe günü Sirik'in düşman saldırısına uğradığını bildirmişti. Ancak söz konusu hava saldırısını hangi ülkenin gerçekleştirdiği bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Bahreyn'deki radar sistemine yönelik operasyonun Sirik'teki saldırıya doğrudan misilleme olduğu vurgulandı.

Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmandı! İran, ABD'nin Bahreyn'deki radarını vurdu

"COĞRAFİ SINIR TANIMADAN KARŞILIK VERİRİZ"

İran Devrim Muhafızları, saldırının ardından ABD'ye yönelik sert bir uyarıda da bulundu.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki hava faaliyetleri ve petrol kaçakçılığı olarak nitelendirilen eylemlere son verilmesi istendi.

İran tarafı, benzer saldırıların tekrarlanması durumunda Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetlerinin coğrafi sınır gözetmeksizin karşılık vermeye hazır olduğunu bildirdi.

ABD VE BAHREYN'DEN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

İran'ın radar sistemini imha ettiği yönündeki açıklamasına ilişkin ABD ve Bahreyn makamlarından henüz resmi bir doğrulama gelmedi.

Associated Press, saldırının gerçekleştiğine ve radarın imha edildiğine ilişkin İran'ın iddiasının bağımsız olarak doğrulanamadığını aktardı. Bu nedenle radar tesisinin hasar durumu ve saldırının sonuçları henüz kesinleşmedi.

ABD'NİN 5. FİLOSU BAHREYN'DE BULUNUYOR

Bahreyn, ABD Donanmasının Orta Doğu'daki en önemli askeri merkezlerinden birine ev sahipliği yapıyor. ABD Donanmasının 5. Filosu'nun karargâhı bu ülkede bulunuyor.

Reuters'a göre İran'ın açıklaması, eylül ayının başından bu yana Körfez ülkelerindeki Amerikan askeri varlıklarına yönelik ilk saldırı iddiası olma özelliğini taşıyor.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların ardından bölgede karşılıklı askeri operasyonlar düzenlenmiş, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği de ciddi şekilde etkilenmişti.

Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmandı! İran, ABD'nin Bahreyn'deki radarını vurdu

TRUMP'IN AÇIKLAMALARININ ARDINDAN GELDİ

İran'ın saldırı açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'a yönelik yeni askeri operasyon ihtimalini gündeme getirmesinden saatler sonra geldi.

Trump, gerekli görmesi halinde İran'a karşı yeniden askeri güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtmişti.

Washington ile Tahran arasındaki diplomatik belirsizlik sürerken Bahreyn'deki radar sistemine yönelik saldırı iddiası, Körfez'de yeni bir askeri tırmanış yaşanabileceğine ilişkin endişeleri artırdı.

Trump açıkladı: İran'la savaşın uzamasında İsrail'in tercihi de etkiliTrump açıkladı: İran'la savaşın uzamasında İsrail'in tercihi de etkili ABD'de İran korkusu! Trump'ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyorABD'de İran korkusu! Trump'ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor Bahreyn'deki ABD radarına saldırı! İran, Sirik'e yönelik hava saldırısına yanıt verdiğini açıkladıBahreyn'deki ABD radarına saldırı! İran, Sirik'e yönelik hava saldırısına yanıt verdiğini açıkladı İran'a yeni saldırı tartışması: Netanyahu ile Trump telefonda kapıştı mı?İran'a yeni saldırı tartışması: Netanyahu ile Trump telefonda kapıştı mı?
Amerika Birleşik DevletleriOrta DoğuBahreynTahranDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemre Baysel sonunda itiraf etti Milli futbolcuyla aşk yaşıyor Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor
2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek Bakan Uraloğlu tarih verdi 2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu tarih verdi
Türkiye’nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda 3 ay süre verildi Türkiye'nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda! 3 ay süre verildi
8 kişiyi katleden zanlı hakkında yeni karar Afyon’dan gönderildi 8 kişiyi katleden zanlı hakkında yeni karar! Afyon'dan gönderildi
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış
Fatma Şahin, “Savaş çıkacak“ diyerek geleceğin en büyük tehlikesini açıkladı Fatma Şahin, "Savaş çıkacak" diyerek geleceğin en büyük tehlikesini açıkladı
10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
Slime yayını açan yaşlı kadının sözleri boğazları düğümledi Slime yayını açan yaşlı kadının sözleri boğazları düğümledi
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
Öğretmen sınıfta kontrolünü kaybetti Öğrencilerin başına çöp döktü Öğretmen sınıfta kontrolünü kaybetti! Öğrencilerin başına çöp döktü
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor! Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı?
Eşine sarkıntılık yapan adamı cinsel organından vurdu Eşine sarkıntılık yapan adamı cinsel organından vurdu
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
13:25
Lodos İstanbul’da 74 ihbara yol açtı: Fırtına yarın 05:00’e kadar sürecek
Lodos İstanbul'da 74 ihbara yol açtı: Fırtına yarın 05:00'e kadar sürecek
13:11
Türk savunma sanayisinin yıldızı Afrika’da General KIZILELMA’yı yakından inceledi
Türk savunma sanayisinin yıldızı Afrika'da! General KIZILELMA'yı yakından inceledi
13:06
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır’dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır'dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
12:29
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
12:06
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor! Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı?
11:46
10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları
10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
11:40
Fenerbahçe’nin orta saha hedefi Marlon Gomes, bonservis için ne ödenecek
Fenerbahçe'nin orta saha hedefi Marlon Gomes, bonservis için ne ödenecek?
11:35
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Max Kruse dondurmacı oldu
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Max Kruse dondurmacı oldu
11:31
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış
10:57
İspanyollar Arda Güler’i yere göğe sığdıramadı Messi ve Beckham dediler
İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı! Messi ve Beckham dediler
10:43
Yurt dışında ölenlerin mirasına ’joker’ düzeni: 11 kişi gözaltında
Yurt dışında ölenlerin mirasına 'joker' düzeni: 11 kişi gözaltında
10:19
TFF resmen açıkladı Milli futbolcu kamptan ayrıldı
TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
10:10
Belçika maçının devresinde Ümit Özat’tan Sergen Yalçın’a ağır sözler
Belçika maçının devresinde Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a ağır sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 14:20:32. #.0.3#
SON DAKİKA: Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmandı! İran, ABD'nin Bahreyn'deki radarını vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android